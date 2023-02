Het summum van slowfashion: Roxane Baines maakt unieke kledingstukken met stoffen van de rommelmarkt

Wat is het verhaal achter je slowfashionmerk?

“Na een uitdagend parcours bij verschillende grote modehuizen in Parijs keerde ik in 2015 terug naar Brussel om mijn eigen label op te starten. Twee collecties per jaar lanceren en verkoopcijfers halen druiste echter compleet in tegen mijn natuur. Daarom stippelde ik een nieuw pad voor mezelf uit: ik werk enkel met herbruikbare materialen en doe alles op mijn tempo. Afstappen van de klassieke modekalender geeft me veel meer vrijheid.”

Vanwaar die voorliefde voor tweedehands?

“Als kind was ik al dol op rommelmarkten, mijn fascinatie voor spullen met een verhaal neemt alleen nog toe. Alle kledingstukken worden gemaakt van tweedehands tafelkleden, gerecupereerd textiel of artisanale stoffen die ik op reis vind. Ik heb een emotionele band met mijn stoffen en haal er inspiratie uit. Ik verwerk ook graag oude borduursels in mijn ontwerpen. Soms zit ik urenlang te puzzelen en te passen tot het helemaal juist voelt.”

Hoe zou je zelf je stijl omschrijven?

“Als sober, tijdloos en praktisch. Denk soepele, ruime coupes voorzien van grote zakken en met bijzondere details. Ik ontwerp geen collecties, maar unieke stukken. Vraag me dus niet om twee keer hetzelfde te maken.”

Nico, hemd met borduursel, 210 euro, roxanebaines.com