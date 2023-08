Het succes van opvangcentra voor wilde dieren: van 22.000 naar 50.000 gevederde, geschubde of harige patiënten

Terwijl een in fluffy uilenpak gewurmde vrijwilliger op de weide de zowat 350 wachtenden opwarmt en knuffels uitdeelt aan kindjes, worden onder beheerst applaus vier merels, zeven Turkse tortels en drie torenvalken vrijgelaten. Animo gegarandeerd. Eén torenvalk scheert vlak boven de hoofden van de bezoekers, terwijl een jonge, wat stuntelige merel ei zo na in het publiek belandt.

“Aan het begin van de dag was het nog wat spectaculairder én emotioneler”, weet coördinatrice Lindsay Bens (28). “Toen lieten we een buizerd en een blauwe reiger los. Bij die laatste waren de verzorgers geëmotioneerd. De reiger werd gevonden in een plas en was op sterven na dood. Niemand dacht dat hij het zou halen. Om hem dan na maanden gezond en wel de vrijheid tegemoet te zien vliegen: daar doen we het voor.”

‘We’, dat zijn de zowat zestig vrijwilligers van Wilde Dieren in Nood, een van de tien opvangcentra die Vlaanderen telt en jaarlijks leden- en/of opendeurdagen houden. Steeds meer mensen vinden hun weg naar zulke centra, zoals zondag ook bleek in Kapellen, waar zowat 2.000 bezoekers werden verwacht.

De 75-jarige Marcel Peeters is het gezicht van dat opvangcentrum. “Achttien jaar geleden was ik zo zot om ermee te beginnen”, grijnst de zoon van een - “toen was het nog legaal” - vogelvanger. “Nu beschikken we over twee dierenambulances, werken we samen met brandweer en politie en arriveren hier jaarlijks tussen 6.000 en 7.000 dieren. Op dit moment herstellen hier 263 dieren.”

Wilde dieren uit de regio, specificeert hij. Al passeerden er sporadische exotische patiëntjes, zoals een capibara, een visarend, en papegaaiduiker, een neusbeer en een berberaap. “De capibara werd door de politie geplukt uit de Kalmthoutse heide, het aapje werd met luier aangetroffen in een boom in Kapellen.”

Energiecrisis

Peeters ziet elk jaar andere soorten binnenkomen. De redenen zijn vaak onvoorspelbaar. “Tijdens de energiecrisis zagen we veel meer reptielen. Terrariums moeten 24 uur per dag verwarmd worden, en dat kostte toen handenvol geld. Oehoes worden vaker gedumpt omdat de regels rond het houden van zo’n beschermde vogel verstrengd zijn.”

Andere dieren krijgen te maken met (seizoens)ziekten. In kamer 3 sterken talloze houtduiven aan na een besmetting met het pokkenvirus. “Bij erg warm weer circuleert dat virus sneller bij duiven”, weet Bens. “Ze krijgen ‘het geel’ en bultjes rond hun snavel, die zich verplaatsen naar hun krop, wat hen verhindert om te eten.”

In kamer 2 zien we een in een box op de grond opgefrommeld krantenpapier bewegen: een egel. “Aan het begin van de zomer woedde de egelbacterie en werden we met egels overspoeld.”

Verder spotten we onder meer een overactieve eekhoorn, een schichtig wezeltje en leidt een zacht gierend geluid ons naar vier uitgeputte gierzwaluwen. “De meeste zijn al vertrokken naar het Zuiden, dus het wordt spannend om te zien of deze het op tijd halen”, zegt Bens.

Subsidies

In de kooien buiten wachten talloze roofvogels, meeuwen, eenden en een diertje dat aangeeft dat de Vlaming niet ongevoelig blijft bij al dat dierenleed: Voxy. Een vos. Bens: “Ze werd binnengebracht met een gebroken voorpoot. Omdat de operatie waarbij een titanium plaat in haar poot moest worden gestoken duur was - 1.200 euro - deden we een oproep op Facebook. Binnen een dag kregen we het geld bijeen.”

Al blijft geld een struikelblok. Peeters: “We krijgen van de gemeente en Vlaanderen wel een vergoeding, maar dat is nooit kostendekkend.”

Hij is wel blij dat de regering beseft dat vandaag, anders dan vroeger, zulke centra onmisbaar zijn. Dat zegt ook Vogelbescherming Vlaanderen, dat de tien centra onder zijn vleugels heeft. Woordvoerder Niels Luyten: “De loonsubsidie van de Vlaamse overheid voor maximaal 1,5 medewerker per centrum vanuit het Soortenbesluit, is de laatste vijftien jaar nooit geïndexeerd, terwijl hun activiteiten alsmaar professionaliseerden, de centra populairder werden bij het publiek en het aantal binnengebrachte dieren in tien jaar tijd verdubbelde van 22.000 naar 50.000.” Vogelbescherming is daar op dit moment over in gesprek met de regering.