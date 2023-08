Het perfecte zandkasteel bouwen? Met deze wetenschappelijke theorie pak je het professioneel aan

Een goed zandkasteel bouwen: er komt meer bij kijken dan je denkt. Sterker nog, je moet er best wat wetenschappelijk onderbouwde handelingen voor verrichten. Maar dan heb je wél het stevigste kasteel van het hele strand.

Het kan heel simpel zijn een zandkasteel te maken. Gewoon een kwestie van zand in je emmer, en die vervolgens snel maar kundig omdraaien. Maar mensen die tijdens een luie stranddag tot grote hoogten willen komen, kunnen het ook een stuk professioneler aanpakken, met behulp van een aantal wetenschappers. Zo’n tien jaar geleden promoveerde Maryam Pakpour onder begeleiding van Daniel Bonn (hoogleraar complexe vloeistoffen, Universiteit van Amsterdam) en wetenschappers Peder Møller en Mehdi Habibi op het perfecte zandkasteel.

Pakpour begon haar PhD in Iran, waar ze in een laboratorium begon met zandexperimenten, legt Mehdi Habibi (Wageningen Universiteit) uit. Daar vulde ze lange cilinders met zand en water, tot ze de optimale mix gevonden had, die de stevigste zandcilinders kon maken. Al snel werd het lab te klein, dus trokken de wetenschappers naar de kust om de experimenten eens in het echt uit te voeren. Pakpour had wat vrienden opgetrommeld die meehielpen. Bij de strandtent werd een emmer water gehaald om het zand te wassen, het werd gewogen en uiteindelijk werd ermee gebouwd.

Bruggetjes

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen waardevol voor badgasten die professionele bouwwerken willen maken, maar ook voor de civiele techniek. De belangrijkste uitkomsten: het optimale bouwmateriaal voor een zandkasteel is ongeveer 95 procent zand en maar 5 procent water. Het water zorgt voor een soort bruggetjes tussen de zandkorrels, legt Habibi uit. De waterbruggetjes ‘lijmen’ als het ware de korrels aan elkaar.

Maar met alleen de juiste ingrediëntenverhouding ben je er nog niet: om zo veel mogelijk bruggetjes te maken, en ze zo sterk mogelijk te maken, moet je het zand laag voor laag zacht aanstampen met bijvoorbeeld een fles water of tenthamer. En niet te zuinig ook: minstens zeventig keer per emmer om het stevigste bouwmateriaal te krijgen. Een perfecte bezigheid voor groepen vakantiegangers van wie de ene helft altijd iets wil doen en de andere helft vooral op het strand wil liggen.

Zo maak je het perfecte zandkasteel:

1. Allereerst heb je een fles water nodig (zout water werkt ook goed), en een grote emmer om te mengen. Om te bouwen kun je het best een grote pvc-buis, koker of een emmer (het liefst zonder bodem) gebruiken. Het beste is een cilindervorm die aan twee kanten open is, zodat je je zandmengsel niet hoeft om te draaien om te bouwen.

2. Ga naar het strand, en strijk de plek vlak waar je wil gaan bouwen. Als je voor het állerhoogste resultaat gaat, zet je je zandkasteel het best op als piramide: je zet de cilinders dicht naast elkaar neer in vijf rijen van vijf, tot je een vierkant hebt. Daarop zet je vier rijen van vier cilinders, tot je op de top bent.

Beeld Getty Images

3. Meng in een grote emmer je bouwmix. Voor een liter zand heb je ongeveer 50 milliliter water nodig. In een huishoudemmer kan gemiddeld 10 liter zand, dus dan moet je ongeveer 500 milliliter water hebben. Als je probeert te schatten hoeveel je nodig hebt: liever iets te weinig water dan te veel.

4. Begin met een hoek van je eerste vierkant. Pak de pvc-buis, koker of emmer zonder bodem en plaats ’m waar je de eerste hoek van je zandkasteel wilt hebben. Vul je buis een paar centimeter met je zandmengsel, en klop met de volle fles water of rubberen hamer zacht op de bovenkant en zijkanten, zodat je veel (en sterke) bruggetjes maakt. Doe dit telkens om de paar centimeter, tot je buis helemaal vol is. Klop vervolgens nog een paar keer bovenop. Je kunt de binnenkant van je buis wat invetten (met zonnebrand bijvoorbeeld) zodat je mengsel er makkelijker uitkomt.

5. Trek de buis langzaam omhoog. Van tevoren kun je de buis ook verticaal doorsnijden, zodat je hem makkelijker kunt weghalen.

6. Doe dit tot je een vierkante piramidebasis hebt, en herhaal dit proces met telkens een kleiner vierkant tot je aan de top bent.