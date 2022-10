Het ‘omgekeerde soepbord’van Loenhout: het laatste bastion vooraleer we afschakelen van gas

In Loenhout ligt de enige opslagsite voor aardgas in ons land. De omwonenden liggen echter niet wakker van de goudmijn onder hun voeten, wel van de ‘politieke spelletjes’ boven hun hoofden.

Aan de toegangspoort van de Fluxys-site in Loenhout is bij valavond een vervaarlijke menigte samengetroept. ‘Geef ons heden ons dagelijks gas’, prevelt een vrome ziel, terwijl de rest schuimbekkend een riek of toorts in de lucht steekt. De energiefactuur kleurt bij velen bloedrood, er is een koorts over deze landelijke regio neergedaald. Diep onder de grond bevindt zich een natuurlijke holte, rijkelijk gevuld met aardgas. Wie behoort het toe: het volk of de marktspeculanten?

Zo laat het Hollywood-scenario zich schrijven, een spin-off van de blockbuster die zich momenteel afspeelt in de Oostzee - waar lekken in de Nord Stream-pijpleidingen de Europese energievoorziening nog wat fragieler maken.

In realiteit is het muisstil in de Noorderkempen, waar de enige Belgische opslaglocatie voor aardgas middenin landelijk gebied is ingeplant. Met het blote oog is een omheinde wirwar aan buizen te zien: hier wordt het gas dus duizend meter diep in een natuurlijke rotsholte geïnjecteerd. Op een kaart beslaat het reservoir liefst 2.881 hectare op het grondgebied van vijf gemeenten. Bijna 5 procent van het jaarlijkse Belgische aardgasverbruik past erin, op dit moment is het voor zo’n 95 procent gevuld.

10 à 12 dagen

Normaal komt Loenhout zo eens per winter op de radar, wanneer de renners gas geven op het befaamde ‘wasbord’ van de Azencross. Dezer dagen staat het dorp volop in de schijnwerpers vanwege zijn ‘omgekeerde soepbord’, zoals sommige inwoners de holte noemen. Het is het laatste bastion, vooraleer we afschakelen van het gas.

Kleine kans dat het zover komt - het Belgische gasnet heeft een belangrijke transitrol in West-Europa - maar toch: slechts tien of twaalf winterse dagen raken we dan nog ver, al is dat een theoretische benadering die geen rekening houdt met infrastructurele beperkingen. “Het is realistischer om te zeggen dat we de industriële afname over een periode van veertig dagen kunnen dekken”, zegt Fluxys-woordvoerder Laurent Remy.

Je zou denken dat het hier vlotjes over de tongen gaat, dit grote vat vol speculatie - de stockagegebruikers slaan hun aangekochte gas hier op tot de vraag in de winter hoog genoeg wordt om het op de markt te gooien aan hogere prijzen. “Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen in de streek niet eens beseffen wat er onder hun voeten zit”, zegt Inge De Kinder, die op een steenworp van de site een taverne uitbaat - die ze met mazout verwarmt. Ook veel andere omwonenden zitten hier trouwens niet op het aardgasnet.

Af en toe komen de ‘serieuze mannen’ van netbeheerder Fluxys in Den Heibaard over de vloer, maar verder is de opslagsite tussen pot en pint geen courant gespreksonderwerp. Op een recent buurtfeest in de zomer ook al niet, “en toen waren de prijzen toch ook al best gepeperd”, zegt Raf Rombouts (40), die hier een tuinbouwbedrijf runt. Zijn vader was ooit de eerste gasafnemer in de buurt, via een rechtstreekse leiding tussen het bedrijf en Fluxys, dat hier in de jaren 80 neerstreek “met witte camions en grote trilplaten voor seismologisch onderzoek”, herinnert hij zich.

“Voorlopig ben ik nog niet aan het bloeden”, zegt Rombouts. Zijn contract voor aardgas loopt eind dit jaar af. “Ik heb nochtans de kans gehad om ook te klikken (een contract af te sluiten, MIM) voor de komende jaren tegen een twintigste van de huidige marktprijs. Maar ik heb het niet gedaan. Het is wat het is.”

Boos op Fluxys is hij niet. “Zij verdelen het gas ook maar”, haalt hij de schouders op. Dan keert het gesprek, net zoals dat bij een lokale melkveehouder gebeurt. Niet de rijkdom onder hun voeten wringt - “we hebben nooit iets anders geweten” - maar wel wat zich boven hun hoofden afspeelt. “Politieke spelletjes”, klinkt het dan.

Rombouts probeert inspanningen te leveren door over te schakelen op een warmtepomp en zonnepanelen. “Het krijgen van de juiste vergunningen loopt echter spaak.”

De melkveehouder wijst met zijn vinger over de open velden rondom de site, waar de verkavelingsdrang groot is. “Er zijn hier plannen voor windmolens, maar die worden tegengehouden door bewoners. Ze zijn hier komen wonen voor de rust, niet voor de slagschaduw”, zegt hij. Zo dicht bij het infuus leven ze hier, en toch staren velen zich blind op hun eigen achtertuin.