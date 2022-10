Het nieuwe Belgische label Studio Soir viert de terugkeer van de elegantie

Laura Praet en Lise Eerens van het luxueuze modelabel Studio Soir vieren de terugkeer van de vrouwelijkheid, met glamoureuze jurken voor elke leeftijd.

Wat is het verhaal achter Studio Soir?

Laura Praet: “Ons label staat voor elegante jurken met een hoge funfactor. Na corona willen we ons opnieuw opkleden voor een avondje uit of een speciale gelegenheid. Deze zomer lanceerden we een eerste capsule in de pop-upboetiek van Cesar Casier in Knokke. Het was vooral een test om te zien of ons concept zou aanslaan, maar we kregen zulke fijne reacties. Een flatterende jurk boost je zelfvertrouwen. We hebben klanten van achttien tot zeventig jaar. Op vrouwelijkheid staat geen leeftijd.”

Was het altijd je droom om een eigen modelabel te runnen?

“Ik houd van esthetiek in al z’n vormen, maar mode vormt wel de rode draad doorheen mijn leven. Het kriebelde al langer om een eigen lijn te starten, maar ik wilde eerst een creatieve partner vinden. Ontwerpster Lise Eerens is de ideale match. We vormen een complementair team en delen dezelfde toekomstvisie. We doen alles stap voor stap, maar koesteren toch al internationale ambities.”

Studio Soir is deze maand ook te gast op de pop-up E&O Townhouse. Wat valt daar allemaal te zien?

“Op zondag 16 oktober kunnen mode- en designfans een gecureerde selectie Belgische premiumlabels komen ontdekken in een huiselijke setting. Je vindt er onder andere juwelen van Elliot&Ostrich, designlampen van Justine ­Kegels, handgemaakte mortex tafels van Kasanai en huislinnen van Neutral Necessities.”

Jurken vanaf 425 euro, studio-soir.com - Inschrijven voor E&O Townhouse in Antwerpen op 16/10 via eventbrite.com