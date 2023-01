Het mooiste van het Oosten: 9 onvergetelijke reiservaringen in Azië en het Midden-Oosten

Verspreid over drie afleveringen en gaande van het Hoge Noorden tot de droogste woestijn tippen we u 25 plekken op aarde waar u ooit ­geweest moet zijn. Deze week deel twee: het Midden-Oosten en Azië.

9. De verborgen tuinen van Yazd, Iran

De blinkende folders van reisagentschappen spiegelen reislustigen maar al te vaak het paradijs op aarde voor. Zulke superlatieven proberen wij hier te vermijden, maar voor de 1.600 jaar oude woestijnstad Yazd, ooit een belangrijk handelscentrum langs de Zijderoute, maken we graag een uitzondering. Daar is een goede reden voor: als we vandaag watertanden bij de gedachte aan het perfecte paradijs, hebben we dat goeddeels aan de Iraniërs te danken. In 550 voor Christus, ten tijde van het Achaemenidische koninkrijk, liet Cyrus de Grote Pasargadae bouwen, een spectaculaire ommuurde oase die niet enkel het symbool van zijn goddelijke macht als sjah moest worden, maar ook een eerbetoon aan het menselijke vernuft om de woeste natuur in het gareel te dwingen. Cyrus’ streven naar de ultieme schoonheid klinkt ook vandaag nog door in onze taal: het woord ‘paradijs’ is afkomstig van het Oud­perzische ‘paridaida’, of ‘ommuurde tuin’.

De geheime binnentuin van het Dad-hotel in woestijnstad Yazd. Beeld Dad-hotel

Cyrus’ erfenis is anno de 21ste eeuw nergens beter zichtbaar dan in Yazd, dat met zo’n half miljoen inwoners een drukke grootstad is geworden, maar ook nog steeds tal van prachtige stadsoases telt waarin bewoners en bezoekers kunnen ontsnappen aan het gejoel en gewoel van de smalle, overbevolkte straatjes. Hotels als Kohan, Moshir Al Mamalek en Dad hebben op het eerste gezicht niet veel bijzonders te bieden, tot je de deur naar hun verborgen achtertuinen ontdekt: kunstige mozaïeken, waterpartijen met klaterende fonteintjes en een verrassende bloemenpracht doen het tumult van de grootstad verstommen tot een zacht gefluister. De geheime binnentuinen van Yazd zijn het échte paradijs op aarde.

Geen fata morgana: midden in de Omaanse woestijn doemt plots de oase Wadi Bani Khalid op. Beeld Getty Images

10. Zwemmen in een Omaanse oase

De meeste wadi’s (woestijnvalleien) in Oman drogen volledig op tijdens de verschroeiende zomermaanden, maar in Wadi Bani Khalid laat het water zich niet verjagen door de meedogenloos brandende zon. Op drie uur rijden van Muscat doemt midden in de woestijn plots een oase op die zo schilderachtig is dat ze wel een luchtspiegeling móét zijn… Maar nee hoor, de ongerepte, uitgestrekte waterplassen en de wuivende dadelpalmen eromheen zijn echt, net als de glinsterend witte kliffen van het Hajar-­gebergte met zijn labyrintische grotten, diepe canyons en ruisende water­vallen. Veel bezoekers houden eerst halt in Al Wanil voor een kameelritje door de woestijn en een overnachting in een authentieke bedoeïenentent, voor ze langs slingerende bergpassen en charmante vissersdorpjes voort­rijden naar Wadi Bani Khalid.

De voorbije jaren heeft de Omaanse overheid fors geïnvesteerd in de voorheen nogal primitieve accommodatie – er zijn nu toiletten, wandelpaden en zelfs enkele eenvoudige hostels – maar gelukkig is men erin geslaagd niet in de val van het massatoerisme te trappen en de authentieke charme van deze gigantische oase te bewaren. Dompel je onder in de cultuur van de bedoeïenen of in het heerlijk koele water van de poelen, trek je wandelschoenen aan om het Hajar-gebergte te ontdekken en laat je vermoeide voeten daarna heerlijk rusten in de garra pools: duizenden kleine visjes knabbelen de dode huidcellen (en misschien ook wel de pijnlijke blaren die je aan je bergwandeling hebt overgehouden) zachtjes van je voeten.

11. De Erbil-citadel in Irak, zesduizend jaar geschiedenis

In het hart van Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan aan de voet van het Zagros-gebergte, torent de zesduizend jaar oude citadel, de oudste on­onder­broken bewoonde nederzetting ter wereld, hoog boven de huizen uit. In de loop der millennia duwden zowel de moslims, de christenen als de joden hun architecturale stempel op het imposante fort, dat een oppervlakte heeft van maar liefst negentien voetbalvelden en in zijn lange bestaan aanvallen overleefde van – even ademhalen – de Soemeriërs, de ­Assyriërs, de Babyloniërs, de Achaemeniden, de Parthen, de Ottomanen, de Sassaniden, de Timoeriden, de Mongolen én van de Romeinen en de Grieken.

De citadel dateert al van 6.000 jaar geleden. Beeld ThinkStock

De citadel is een duizelingwekkende doolhof van kriskras door elkaar lopende muren, vloeren en plafonds waarin slechts de zeer aandachtige bezoeker de oorspronkelijke structuur kan ontwaren: de allereerste bewoners bouwden hun huisjes binnen de omwalling rond een grote binnenplaats, net zoals de tenten van hun nomadische voorouders een beschermend cordon hadden gevormd rond hun kostbare veestapel. De late namiddag is het moment bij uitstek om de citadel te bezoeken, wanneer de stralen van de langzaam ondergaande zon de uit ovengebakken stenen opgetrokken muren een betoverende, amber­kleurige glans schenken. Daarna kun je nog even afzakken naar de Qaysari-bazaar, een van de oudste overdekte marktplaatsen ter wereld, waar drukdoenerige kooplieden sinds het Ottomaanse tijdperk hun waren luidkeels aan de man proberen te brengen.

Jaren van oorlog – de Amerikaanse invasie, gevolgd door de steile en gewelddadige opmars van IS – hebben hier en daar sporen nagelaten in de stad, maar de Koerdische overheid pompt met de steun van Unesco miljoenen in dit unieke stuk erfgoed om het te bewaren voor de volgende generaties. Erbil is immers niet enkel een bakermat van onze beschaving, maar ook een stokoude getuige van een turbulente multiculturele geschiedenis én een overtuigend bewijs van de veerkracht die de mensheid in staat stelt om na elke verwoestende oorlog weer overeind te krabbelen.

Een zicht op de stad Shibam, waar in de 16de eeuw de allereerste wolkenkrabbers uit de grond rezen. Beeld Getty Images

12. Wolkenkrabbers van modder in Jemen

Als je ziet hoe Jemen er vandaag aan toe is, kun je je moeilijk voorstellen dat het land ooit een van de welvarendste regio’s ter wereld is geweest. Decennia van burgeroorlogen, Saudische bombardementen, hongersnoden, epidemieën en klimaatrampen hebben tot nog toe honderdduizenden Jemenitische levens geëist, een astronomisch hoge dodentol die de volgende jaren wellicht nog sterk zal oplopen. Maar het is niet altijd kommer en kwel geweest: als we de klok terugdraaien naar de derde eeuw voor Christus, krijgen we een heel ander Jemen te zien. Door zijn uitstekende ligging aan de Rode en de Arabische Zee groeide de zuiderbuur van Saudi-Arabië uit tot een van de belangrijkste knooppunten op de Wierookroute, waarlangs kruiden, geurwerken en luxeartikelen werden getransporteerd tussen de Arabische landen en het Middellandse Zeegebied. De bloeiende handel leverde de Jemenitische bevolking een ongeziene rijkdom op die ze aanwendde om metropolen avant la lettre te bouwen: steden die hun tijd ver vooruit waren, met complexe maar overzichtelijke stratenplannen en ingenieus geconstrueerde irrigatiekanalen die ook vandaag nog opzien baren.

De explosief groeiende bewonersaantallen in de steden en het nijpende plaatsgebrek dat daaruit voortvloeide, inspireerden de Jemenieten bovendien tot een geniaal concept dat indertijd onvervalste architecturale sciencefiction was: het appartementsgebouw, dat toeliet een groot aantal mensen te huisvesten op een zo klein mogelijke oppervlakte. De eerste bescheiden probeersels die 2.500 jaar geleden werden gebouwd in Sana’a, sinds 1990 de hoofdstad van Jemen, vormden de basis voor een ware revolutie in de woningbouw die duizenden jaren later zou leiden tot een wereldprimeur: in de 16de eeuw rezen in Shibam, een nederzetting op de duizelingwekkend hoge kliffen aan weerszijden van de Wadi Hadhramaut-rivier, de allereerste wolkenkrabbers uit de grond. De imposante bouwwerken, die zijn opgetrokken uit moddersteen en soms meer dan tien verdiepingen tellen, hebben in de loop der eeuwen probleemloos zandstormen en overstromingen doorstaan, maar storten nu één voor één in onder een onophoudelijke bommenregen. Als er geen beterschap komt, dreigt samen met de bevolking ook het unieke erfgoed van Jemen onherroepelijk ten onder te gaan.

Het Gur-e Emir-mausoleum in Samarkand. Beeld ThinkStock

13. Karavaansteden langs de Zijderoute in Oezbekistan

Treed in de meer dan tweeduizend jaar oude voetsporen van de Azia­tische handelslieden en volg de Zijderoute in Oezbekistan van oost naar west. De handelsreizigers die van overal ter wereld Samarkand, Buchara en Itsjan Kala aandeden, brachten niet enkel hun vracht mee, maar ook hun eigen culturen en opvattingen, waardoor in de loop der eeuwen spectaculaire smeltkroezen zijn ontstaan: meer dan een korte wandeling door een van de drie steden heb je niet nodig om je eerst in Griekenland of Turkije te wanen, vervolgens via Mongolië regelrecht naar Rusland gekatapulteerd te worden en een straat verder pardoes in een islamitische wijk terecht te komen.

In Samarkand, vlak bij de grens met Tadzjikistan, is Registan het ­ideale vertrekpunt voor een ontdekkingstocht: het fraai betegelde cen­trale plein wordt omringd door majestueuze toegangspoorten met Arabische mozaïeken en drie monumentale madrasa’s (islamitische scholen) van een adembenemende schoonheid. Iets verderop heeft de 14de-eeuwse Turks-Mongoolse veroveraar Timoer de Manke zijn ­eeuwige rustplaats gevonden onder de hemelsblauwe koepel van het Gur-e Emir-mausoleum, dat werd gebouwd in 1404 en als inspiratie voor het beroemdste tempelgraf ter wereld zou dienen: de Taj Mahal.

De imposante moskee en madrasa van Poi Kalan. Beeld Alamy Stock Photo

Neem tijdens de treinrit naar Buchara, de volgende halte op de Zijderoute, de landschappen in je op die langs het treinraampje passeren: de betoverende zandvlaktes van de Kyzylkum-woestijn vervelen geen seconde, en voor je het weet sta je je in Buchara te vergapen aan de imposante moskee en madrasa van Poi Kalan, die in de gloed van de ondergaande zon oplichten in vijftig tinten roze.

Vlak bij de Turkmeense grens, ten slotte, ligt Itsjan Kala, de derde en jammer genoeg laatste stop voor de Zijderoute Oezbekistan verlaat. In die piepkleine binnenstad van het verder doodse Xiva, dat slechts 250 huizen telt die ooit werden gebouwd rond de (intussen verdwenen) Khiva-oase, lijkt het wel alsof de tijd is blijven stilstaan: meer nog dan in Samarkand en Buchara zijn de karavanserai, de herbergen waar de handelsreizigers tijdens hun lange tocht langs de Zijde­route overnachtten, er in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

De overblijfselen van een van de talloze tempels in de staat Karnataka. Beeld Universal Images Group via Getty

14. Het Deccanplateau in Zuid-India, kruispunt van architecturale invloeden

Langs de idyllische kusten van het Indisch Schiereiland gaan de parelwitte zandstranden langzaam over in de glooiende groene heuvels van de West-Ghats en de East-Ghats, twee bergketens die het puntige zuidelijke uiteinde van India liefdevol omhelzen. Tussen de twee Ghats in ligt het Deccanplateau, een uitgestrekt hoogland dat in de loop der geschiedenis het decor van talloze koninkrijken is geweest. We kunnen er vandaag alleen maar dankbaar om zijn dat de Indische absolute vorsten zich God op aarde waanden en hun nalatenschap tot in de eeuwigheid bewaard wilden zien: hun zelfverheerlijkende praalzucht heeft Deccan omgetoverd in een potpourri van de meest uiteenlopende architecturale invloeden.

Nergens is die enorme diversiteit zo zichtbaar als in Karnataka, de zuidwestelijke Indiase staat waar je geen stap kunt zetten zonder op een tempel of een voormalige koninklijke hoofdstad te botsen. Aihole, Badami en Pattadakal bijvoorbeeld, nu onooglijke slaapdorpjes waar nog slechts een handvol mensen woont, maar in de 6de eeuw fiere hoofdsteden waren onder de Chalukya-dynastie én proeftuinen voor religieuze architectuur: in de honderden hindoeïstische, boeddhistische en jaïnistische tempels die de regio telt, vloeien de culturen van Noord- en Zuid-India harmonieus samen.

Hampi, Kartanaka. Beeld Universal Images Group via Getty

En daar houdt het niet op: in de 14de eeuw herschiep het islamitische koningshuis ­Bahmani de ommuurde fortstad Bidar tot het Indische mekka van de Perzische bouwkunst, twee ­eeuwen later tekende zich in Bijapur een indrukwekkende skyline van koepels en minaretten af onder impuls van de sultans van Adil Shahi. Toeristen laten Karnataka doorgaans links liggen en geven de voorkeur aan de hotspots in het noorden van het land, maar de zuidelijke punt van India heeft minstens evenveel moois te bieden.

De Nachi Taisha wordt een geneeskrachtig vermogen toegedicht. Beeld Alamy Stock Photo

15. Dagenlange trektochten in het Japanse Kii-gebergte

Roomwitte mistslierten die zich tussen de stammen van eeuwenoude ceders kronkelen, het zacht fluisterende mos onder je voeten, het dichte bladerdak boven je hoofd dat alle geluiden van de buitenwereld dempt en slechts af en toe een zonnestraaltje doorlaat: het is geen wonder dat Kumano Kodo, een uitgestrekt netwerk van wandelpaden in het Kii-gebergte ten zuiden van Kyoto, sinds mensenheugenis tal van wandelaars aantrekt. Duizend jaar geleden waren het boeddhistische en shintoïstische pelgrims die in de magische stilte van de dichtbeboste bergen zichzelf en God hoopten te vinden, vandaag zijn het vooral toeristen die de wandelschoenen aantrekken om een van de zeven routes – samen goed voor meer dan duizend kilometer – te verkennen.

Nachi falls, Japan. Beeld Getty Images

Met maar liefst 15 miljoen bezoekers per jaar valt te vrezen dat Kumano Kodo een soort natuurpretpark is geworden, waar je in dichte drommen staat aan te schuiven om een glimp op te vangen van de spectaculaire zeezichten of de ontelbare Instagram-vriendelijke plekjes in de cederbossen… Maar gelukkig is het enkel écht druk in de omgeving van Hongu, Nachi en Hayatama, de drie taisha’s (schrijnen waaraan door de Japanners een zuiverend, geneeskrachtig vermogen wordt toegedicht) die enkel bereikbaar zijn via verraderlijke stenen trappen en smalle, angstaanjagende hangbruggen. Wie zich iets verder in de bossen waagt, waant zich algauw alleen op de wereld: de wandelroutes in het Kii-gebergte zijn zo uitgestrekt dat je dagenlang kunt stappen zonder een levende ziel tegen te komen.

Het Art Museum op het Japanse eiland Teshima is een kunstwerk op zich. Beeld Iwan Baan

16. De Japanse kunsteilanden, een ode aan de stilte

De voorbije jaren bleef het oorverdovend stil op de Art Islands, een cluster van een twintigtal voormalige visserseilandjes in de Japanse Binnenzee die voor de pandemie jaarlijks honderdduizenden toeristen aantrokken. Nu de strenge coronamaatregelen in het land geleidelijk aan worden opgeheven, mogen ook de kunsteilanden zich weer opmaken voor een massa bezoekers die per trein, veerboot, autobus of fiets van eiland naar eiland hoppen om er zich te vergapen aan een caleidoscopische kunstcollectie.

Net voor de heropening stuurden de curatoren van Naoshima, zoals de eilandengroep officieel heet, een jubelend persbericht de wereld in: Pumpkin van Yayoi Kusama, een uit glasvezel gesculpteerde pompoen met gele polkadots, was in 2021 door een tyfoon van de Benessa-­pier geslagen en door de zee verzwolgen, maar werd net op tijd teruggevonden en in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. Hoewel Pumpkin met enige voorsprong de grootste publieks­trekker is, hebben ook de eilanden Inujima, Shodoshima en ­Megijima heel wat fraais in petto voor de ware kunstliefhebbers – al zetten die doorgaans massaal koers naar Teshima, waar het Art Museum het échte hoogtepunt van hun culturele trip vormt.

Yayoi Kusama bij haar Pumpkin. Beeld Yayoi Kusama

Zelfs het museumgebouw is een kunstwerk op zich: de glanzende betonnen structuur heeft de vorm van een waterdruppel die net lijkt te zijn opgeborreld uit de bosrijke heuvel aan de rand van de zee. Binnen staat slechts één kunstwerk, Bokei van Rei Naito, waarin ze de druppel verheft tot Kunst met een grote K. Glinsterende waterparels komen tevoorschijn uit de spiegelgladde vloer om plasjes te vormen die vervolgens weer langzaam in de bodem verdwijnen: het concept lijkt kinderlijk eenvoudig, maar in combinatie met de ingenieuze architectuur – het zonlicht dat door twee gigantische ‘ogen’ naar binnen valt, wordt weerkaatst door de golven van de zee en doet de installatie baden in een regenboog van kleuren – wordt Bokei een haast religieuze ervaring. Bezoekers die er urenlang in stilte staan te mediteren zijn geen uitzondering. En dat voor een paar pruttelende waterplassen, denk je nu misschien… Wel, ga er gewoon heen en stel verwonderd vast dat ook jij je hebt laten hypnotiseren.

17. Het Lofty Potala-paleis in Lhasa, archief van de Tibetaanse geschiedenis

Is het een luxueus kuuroord? Een boeddhistische tempel misschien? Of een onneembaar fort? Het is een vraag waarmee toeristen, die in het centrum van de Tibetaanse hoofdstad Lhasa voor het eerst aan de voet van het imposante Lofty Potala staan, zich vaak geen raad weten. Er is maar één manier om het antwoord te ontdekken: een paar stevige schoenen aantrekken en de dertien verdiepingen hoge klim naar de top van het 17de-eeuwse paleis aanvatten. Die is in elke betekenis van het woord adembenemend. Ten eerste omdat je je op 4.000 meter hoogte bevindt en ten tweede omdat het trapsgewijs gebouwde Potala-­paleis een pak verrassingen in petto heeft. Of je nu links of rechts kijkt, naar boven of naar beneden, elke keer openbaart het gebouw zich in een verschillende gedaante. Halverwege de klim worden de witte muren plots diep­rood van kleur, met een briljante glans die ze te danken hebben aan een jaarlijkse verfbeurt met een merkwaardig mengsel van – het lijkt wel een recept uit een dessertenkookboek – honing, melk, bruine suiker en saffraan.

De klim naar de top van het 17de-eeuwse Potala-paleis is in elke betekenis van het woord adembenemend. Beeld Getty Images

Met een traditionele Tibetaanse boterlamp in de hand leidt een gids je door een labyrint van duistere gangen die je tot diep in de onderbuik van het gigantische gebouw voeren, maar uiteraard krijg je slechts een deel van de meer dan duizend (!) kamers te zien, wat gelukkig ruim voldoende is om in de ban te raken van de onbeschrijflijke rijkdom die de Tibetaanse cultuur te bieden heeft. Honderden muurschilderingen, sculpturen uit porselein en jade, boeddhistische geschriften (waaronder een perkament met Tibetaanse kalligrafie van wel 206 meter lang), vergulde houten stoepa’s waarin de vorige acht dalai lama’s voor eeuwig rusten…

Het Potala-paleis is een ­zinsbegoochelende hommage aan het boeddhisme én aan de kracht van het Tibetaanse volk, dat nu al meer dan zeven decennia weerstand biedt aan de kolonisatiedrang van China. Sinds Tibet in 1950 door zijn agressieve buur werd geannexeerd, ondernam de Chinese overheid tal van pogingen om het paleis leeg te plunderen en zelfs af te breken, maar die mislukten keer op keer na fel verzet van de Tibetanen. De hoofdstad draagt niet toevallig de naam Lhasa, of ‘huis van God’: hier waakt de Boeddha, en hij zal zijn onderdanen én dit unieke paleis tot het einde der tijden beschermen. Of dat hopen we toch.