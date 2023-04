‘Het moet en kan allemaal wat kleinschaliger’: Syrco Bakker neemt afscheid van Sergio Herman

Na dertien jaar neemt Syrco Bakker eind deze maand afscheid van restaurant Pure C en zijn mentor Sergio Herman. Het is tijd voor een eigen verhaal, zo kondigt de tweesterrenchef nu aan, in Indonesië én in Zeeuws-Vlaanderen. ‘Ik ben 38 jaar, het is nog geen tijd om uit te bollen’

De eerste lentezon zet het frisse groen van de Zeeuwse polders in een fel licht. Tijdens het interview komt kip Cos even kijken of er niets te pikken valt en dochtertje Yscha (3,5) wisselt af tussen de zandbak en een filmpje op tv. Vanuit de tuin zien we uit over Retranchement en Cadzand. Dit is het landschap waar topchef Syrco Bakker zijn lot aan wil verbinden, nu hij wegvliegt van onder de vleugels van Sergio Herman.

Eind deze maand trek je de deur achter je dicht bij Pure C. Welke gevoelens overheersen?

“Het is natuurlijk een hoofdstuk dat wordt afgesloten. Maar verder is er vooral het ­gevoel van in het diepe springen en weer spannende tijden tegemoet te gaan. Want ja, ik had wel nood aan een uitdaging.”

Waren er dan geen uitdagingen meer?

“Ik zet altijd een stip op de horizon voor mezelf: doelstellingen waar ik naartoe wil werken. Vijf jaar geleden was dat de top 10 halen van de Lekker.nl, 18 punten bij Gault&Millau, en twee sterren. Daar hebben we echt doelgericht naartoe gewerkt. Toen we dat alles behaald hadden, vond ik het moeilijk om te bepalen wat een volgende stap zou moeten zijn. Ik zat in die grote organisatie op mijn plek, maar ook in mijn comfortzone. Daarom was ik op zoek naar een bepaalde reset, naar zo’n uitdaging waar je zelf een beetje bang van wordt.”

Wordt het afscheid op 29 april een ­speciale dag?

“Er komen veel bekenden, vaste gasten, familie en vrienden. Sergio en ik gaan die laatste week een quatre-mains doen. Hij kookt de nieuwe gerechten van Pure C en ik mijn klassiekers.”

En dan, wat zijn je toekomstplannen?

“Enerzijds wil ik terug naar mijn roots (naar Bali, MK). En daarnaast wil ik hier in de regio iets high-ends, kleinschaligs én ook iets toegankelijks opzetten. In beide projecten zullen mijn kernwaarden belangrijk zijn: weten waar de producten vandaan komen en samenwerken met de mensen. Ik zal leidend zijn, maar ik vind niet dat het een onemanshow moet worden.”

Je wilt terug naar je roots. Hoe sterk voel jij je verbonden met ­Indonesië?

“Mijn opa komt uit Java en mijn oma uit ­Sumatra. Op speciale momenten stonden we in onze familie lang in de keuken en werd er tijd en moeite in het eten gestoken. Die smaken en herinneringen zijn een ­belangrijk onderdeel van mijn signatuur.

“Nu mijn plannen concreter worden, vraag ik aan mijn moeder hoe het allemaal precies is gegaan: ‘Wat heeft opa gedaan, welke weg hebben ze afgelegd?’ Nederland en Indonesië hebben natuurlijk een verleden met elkaar. Dat is niet altijd mooi geweest, maar ik vind het belangrijk om te ontdekken hoe dat allemaal is verlopen.”

Wat voor keuken ga je serveren op Bali?

“Je hebt daar een enorm mooi aanbod aan producten. Ik wil er weer wat meer puurheid in krijgen en die producten op een ­podium zetten. Het restaurant zal drie ­concepten omvatten. Een foodbar waar mensen rond de bar zitten en waar bartenders en chefs drinks en bites in het zicht van de gasten maken en serveren. Het restaurant wordt exciting fine dining, want het mag wel wat fun hebben.

“Bepaalde dingen die nu als vanzelfsprekend worden ervaren, wil ik onder de loep nemen. Linnen op tafel vind ik mooi, maar misschien mag het wat grover zijn of beige? Moet bestek zilver zijn of kunnen we daar andere wegen bewandelen? Moet er een wijnpairing zijn of mag dat ook een keer met een biertje, een cocktail, een non-alcoholisch drankje… Niet dat ik wil choqueren, maar het mag wel wat spannender.

“Ten slotte komt er nog een chef’s table, en dat wordt echt een belevingsrestaurant, waar je de hele avond op onderzoek gaat. Dat restaurant zal Syrco BASÈ heten en ligt in Ubud, tussen de rijstvelden in het binnenland. Een plek waar al mooie culinaire restaurants zijn en ook veel kunstenaars.”

Waar leg je de lat? Is dat op het niveau van de twee sterren van de afgelopen jaren?

“De kwalitatieve lat? Zeker! Op Bali heb ik twee dingen ontdekt. Eén: de invoerrechten op producten worden er zwaar belast. Twee: covid heeft gezorgd voor veel ontwikkeling op het eiland. Mensen zijn kazen gaan maken of hun eigen charcuterie: er is iemand die vijftig verschillende soorten tomaten kweekt. Dat alles maakt het uniek.

“Want ja, het is allemaal hartstikke leuk als je uit Europa lijngevangen zeebaars importeert en daarmee een bijzondere bereiding met sambal maakt. Maar ik denk dat het mooier is als je daarvoor een lokale vis gebruikt en de lokale bevolking toont: dit zwemt hier in de zee en is heel kwalitatief.”

Neem je personeel van hier mee of ga je daar rekruteren?

“We zullen een basisteam hebben met mensen van hier, maar voor de rest echt met lokale mensen werken. Dat gaat een mooie uitdaging zijn, maar ik wil ook iets teruggeven en mensen opleiden. Hier heb je ­tegenwoordig serieuze uitdagingen op vlak van de mentaliteit bij het personeel en om ze te vinden. Ik zie daar dat mensen werken met veel toewijding, ze willen graag leren en zijn heel trouw.”

Keren jullie nog terug naar Zeeland?

“We hebben het plan om hier in de gemeente Sluis een monumentaal pand ­grondig te renoveren en in ere te herstellen. Kijk, het ligt daar naast die molen (wijst naar een molen enkele kilometers verder). De renovatie zal minstens anderhalf jaar duren en dus blijven we zeker een jaar in Bali.

Bakker: ‘Ik wil mezelf nog een keer uitdagen. Ik ben 38 jaar, het is nog geen tijd om uit te bollen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

“In het nieuwe pand wil ik fine dining centraal zetten, kleinschalig en intiem. Ik ga direct voor de gasten koken, zodat ik uitleg kan geven. En ik wil bedenken hoe ik een product zo goed mogelijk kan serveren. Soms gaan we te ver in die processen.

“Neem nu een Noordzeekrab. Die wordt gekocht, gekookt in een court bouillon, afgekoeld, uitgehaald, uitgezocht, een salade van gemaakt, op een prikkertje gedaan en dan komt het op een bord. Als je heel ­eerlijk bent, wil je gewoon het liefst dat die krab wordt gekookt, uitgehaald, en lauwwarm in een simpele bereiding met een ­vinaigrette en simpele garnituur geserveerd wordt. Zoiets gaat alleen maar als je mensen daarin meeneemt, dat ze kunnen meekijken in de keuken.”

Betekent dat ook à la carte koken?

“Mijn gedachte is nu dat het à la carte zal zijn. Maar het kan ook dat de gerechten per dag of week veranderen. Als er storm is op zee en een product niet gevist kan worden, dan kiezen we gewoon voor een andere bereiding. Staan op een gegeven moment bepaalde groenten of bloemetjes niet meer in onze tuin, dan zullen we dat aanpassen.

“We zitten hier vlak bij de zee, dus zullen er veel vis, schaal- en schelpdieren op de kaart komen. En ja, loopt er hier in het Zwin een koe rond en wordt die geslacht, dan zullen we daar waarschijnlijk iets mee doen. Maar dan zullen we die hele koe een plek geven – als die op is, is ze op. En ook: er zit niet alleen entrecote aan.”

Je vermeldt uitdrukkelijk dat je de lokale gemeenschap sterk wilt betrekken bij je plannen. Waarom is dat zo belangrijk?

“Het is hier een mooie streek, maar we moeten ervoor zorgen dat het zo blijft en daar kan ik mijn steentje aan bijdragen. Aan de ene kant door producten en de mensen achter die producten in de kijker te zetten. Maar daarnaast door ervoor te zorgen dat het hier een fijne omgeving is om te wonen.”

Je hoort vaak dat bewoners wegtrekken en dat er vakantiehuizen bijkomen, waardoor de sociale cohesie wegvalt.

“Er wordt enorm veel gebouwd, niet altijd voor de lokale mensen. De sociale voorzieningen blijven een beetje achter. Daardoor krijg je een krimpregio. En dus moet het atelier dat we naast het restaurant willen opzetten een ontmoetingsplek worden waar mensen een koffietje kunnen drinken of ontbijten.

“We willen het ook gemakkelijker maken voor mensen om een bepaalde keuze te maken. Iedereen heeft een druk leven en als je al die boeren moet afrijden om hun producten te gaan kopen, dat kost veel tijd. Je zult die producten bij ons in de bakkerij of boerderijwinkel kunnen kopen.”

Welk doel stel je jezelf voor over een paar jaar? Zijn dat dezelfde scores?

“Eerst een volle en gezonde zaak. Op vlak van ambitie wil ik nog wel een stapje verder. Wat dat voor de scores zal betekenen, weet ik niet. Maar ik wil mezelf nog wel een keer uitdagen. Ik ben 38 jaar, het is nog geen tijd om uit te bollen.”

Je leerde het vak onder andere bij Oud Sluis, toen het driesterrenrestaurant van Sergio Herman. Hoe was je tijd daar?

“Ik heb drie keer moeten solliciteren bij Oud Sluis, dat was toen echt wel top of the game. Het was een uitdagende tijd, met de drang naar perfectie en vernieuwing. Maar ik werk goed onder stress, ik vind het aangenaam. Geen bericht is goed bericht. ­Gewoon elke dag knallen en gas geven.”

Zijn er dingen van toen die je nog altijd meeneemt?

“De gedrevenheid: altijd op zoek gaan naar het beste. En niet opgeven, dat vooral.”

Toen je 25 was, kreeg je de leiding bij Pure C. Liep dat van een leien dakje?

“Natuurlijk, ging supergoed! (lacht uitbundig) Neen, absoluut niet. Ik was heel jong en ik kopieerde natuurlijk mijn leermeesters. In die tijd stonden bij driesterrenrestaurants de jonge koks voor de deur. De omgang en cultuur waren toen heel anders. Iedereen wist: als jij het niet kunt, staan er nog twintig anderen in de rij.”

Bedoel je dat er hard werd omgegaan met mensen?

“Ja. Gewoon: direct.”

Is ‘direct’ niet te mooi uitgedrukt?

“Iedereen op zijn eigen manier, maar men wond er geen doekjes om. Gewoon direct. Punt. (lacht) Dus ja, ik dacht op diezelfde manier ook de keuken van Pure C te gaan bestieren. Dat was toen nog een laagdrempelig bistro-restaurant. Toen heb ik de koks echt wel zien komen en gaan. Na een jaar moest ik achter mijn oren krabben en nadenken: hoe zal ik dat hier organiseren?

“Ik heb snel beseft: op deze manier gaat het niet. Het excuus ‘het is horeca, dus het is zo’ heb ik snel achter me gelaten. En we zijn dingen op een andere manier gaan doen. Zoals de uurwerkregel: als iets drie uur duurt, dan zal drie man dat werk uitvoeren zodat één stagiair geen drie uur lang krab moet schoonmaken. Of nog: vroeger werden ­receptenboekjes beschermd met je leven. Ik heb op een gegeven moment gedacht: wat kunnen we ­teruggeven?”

René Redzepi van Noma heeft een tijdje terug ­aangekondigd dat fine dining niet meer duurzaam is. Wat denk jij?

“Ik denk dat het nog wel kan, maar opnieuw vorm moet krijgen. Grote restaurants met twintig man in de keuken en twintig man in de zaal, dat gaat zeker niet. Het moet en kan allemaal wat kleinschaliger. Maar je kunt het wel efficiënt krijgen.”

Sterrenrestaurants zijn duur geworden. Komen twintiger en dertigers nog naar een restaurant als Pure C?

“Ik vind het opmerkelijk hoe divers het ­publiek is en met welke intentie mensen komen. Ze gaan ervoor en pakken het ­moment. Maar ja, ik vraag me ook af wat de spanningsboog is, in hoeverre het nog houdbaar is voor de gasten én voor de ondernemers. Dat baart me soms wel zorgen: welke kant gaat het op? Zal die luchtbel knappen? Spannende tijden!”

Werken in de gastronomie is geen walk in the park.

“Ik besef heel goed dat ik een bepaald ­ritme in mijn leven moet hebben. Mijn ­verloofde Charlotte zorgt voor een goed fundament en ondersteunt me enorm. Ik kan altijd op haar terugvallen. Gaan joggen zorgt voor ontspanning. Andere fundamenten zijn slaap en mezelf ook af en toe openstellen voor prikkels. Een koud bad of koude douche, om goed voor de dag te komen. (Charlotte wijst op de hottub op het terras: “Dat is vooral ook een coldtub.”)

“Een half jaar geleden heb ik op papier gezet: een marathon lopen in 3 uur en 30 minuten. Dat vond ik toen heel eng. Maar nu ben ik getraind en heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Misschien lukt het me wel in 3 uur en 25 minuten. Elke keer als ik een uitdaging op papier zet, moet het er een zijn waarvan ik denk: ik weet niet of dat gaat lukken. Er moet wat spanning op staan, dan is de voldoening groter.”

Hoe heeft Sergio Herman je het nieuws van je vertrek opgenomen?

“‘We wisten dat het ooit een keer ging ­gebeuren’, was zijn reactie.”

Weet Sergio wat je plannen zijn en zul je hem kunnen bellen voor goede raad?

“Ja, natuurlijk.”

Wat is het voornaamste wat je van ­Sergio hebt meegekregen?

“In het begin was hij mijn leermeester en leerde hij me keukentechnische dingen. Maar daarnaast is hij een soort grote broer geworden, een klankbord waar je als jonge chef bij terechtkunt om raad. Wat doe je bij je eerste slechte recensie, bij gasten die niet tevreden zijn of bij iemand die niet luistert? Dan is het wel fijn dat je iemand rond je hebt met veel levenservaring en kennis.”