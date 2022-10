Het lievelingsrecept van regisseur Lukas Dhont: de confituurtaart van zijn oma

Een confituurtaart is pretentieloos en overheerlijk in al zijn eenvoud. De taart van Lukas’ oma brengt een zweem van huiselijke gezelligheid en neemt hem telkens weer mee naar zijn kindertijd.

“Wil jij dan een interview met Lukas Dhont vastleggen om het over de confituurtaart van zijn oma te hebben?” Het is geen vraag die wekelijks in mijn mailbox valt. Over eten babbelen, met om het even wie, I love it! Maar een gaatje vinden in Lukas’ bomvolle agenda is, zo vrees ik, geen sinecure. “Ik heb altíjd tijd om over de confituurtaart van mijn oma te praten”, verzekert Lukas me met een glinstering in zijn ogen.

Ik begrijp zijn genegenheid voor de nederige confituurtaart. Geen taart smaakt meer naar gezellige huiselijkheid dan de eenvoud en puurheid van kraakvers, met confituur gevuld bladerdeeg. Eetbare nostalgie, die Lukas al bij hap één naar zijn kindertijd in Dikkelvenne terugkatapulteert. Haast elke middag schoof Lukas, met zijn neven en nichten, aan tafel bij zijn oma. “En dat was telkens met alles erop en eraan. Mijn grootmoeder haalt plezier uit het zorgen en dat uitte zich voornamelijk in veel lekker eten. Maar vooral de ambachtelijkheid waarmee ze alles deed en nog steeds doet, vind ik zo mooi. De toewijding en liefde die ze in haar taartje – en al het andere eten – steekt. Frietjes sneed ze vers, mayonaise kwam nooit uit een pot en boontjes kwamen recht uit de moestuin.”

Zorgzaamheid

Toen de vraag kwam om De Morgen Magazine te cureren, begon Lukas na te denken over de inhoud. Zo wilde hij graag praten over mannelijkheid en enkele inspirerende artiesten in de kijker zetten, maar hij vond het ook heel belangrijk om de vrouwen in zijn leven, en hun zorgzaamheid, eens op een piëdestal te zetten. “Ze zijn inspiratiebronnen en grotendeels de reden waarom ik doe wat ik doe. Ze zorgen met zoveel overgave en met een warm hart voor me, en krijgen daar niet altijd de zichtbaarheid en erkenning voor die ze verdienen. Bovendien wordt mijn oma natuurlijk ook een dagje ouder en vond ik dit de ideale gelegenheid om het recept vast te leggen. Ik zie het als een ode aan haar en aan haar fantastische confituurtaart”, besluit Lukas.

Beeld Carmen De Vos

Confituurtaart van oma Denise

Dit heb je nodig voor 4 à 6 personen

250 g bloem / 200 g harde boter of speciale boter voor bladerdeeg / half kopje water / snuifje zout / 180 g abrikozenconfituur / 1 ei, losgeklopt

Zo maak je het

1. Zeef de bloem en bestrooi met zout. Voeg een derde van de boter en het water toe en meng tot een vast deeg.

2. Rol uit in kruisvorm, kneed de rest van de boter in de hand tot een bol en leg op het deeg. Plooi toe en rol uit tot een dikte van 1 cm. Plooi in drie en laat een kwartier rusten.

3. Rol het deeg driemaal na elkaar uit en plooi telkens opnieuw toe. Laat een kwartier rusten. Herhaal deze stap en laat opnieuw een kwartier rusten.

4. Verdeel het deeg in twee en rol beide helften uit tot een dikte van 2 à 3 mm. Laat 30 minuten rusten.

5. Leg een helft van het deeg op een bakpapier in een taartvorm van 28 cm. Druk de bodem en opstaande rand licht aan en verwijder het overtollige deeg. Doorprik de bodem van het deeg met een vork en bestrijk met een dikke laag confituur.

6. Snijd de rest van het deeg in repen van 1 cm. Leg ze kruisgewijs over de confituur zodat je een ruitjespatroon krijgt. Zorg dat de banden niet over de rand van de vorm uitkomen, verwijder eventueel het overtollige deeg.

7. Bestrijk de deegbanden met het losgeklopte ei en schuif in de hete oven. Bak 15 min. op 225 °C en daarna nog 5 à 10 min. op 150 °C. Haal uit de oven en laat afkoelen.