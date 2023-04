Het is weer tijd voor de voorjaarsschoonmaak: zo maak je het leuk en efficiënt

Als het eerste bloempje zich laat zien en de lentezon lekker warm op je bolletje straalt, dan lijkt het elk jaar weer alsof je dat voor de eerste keer meemaakt. En dat gevoel geeft de voorjaarsschoonmaak mij ook”, zegt schoonmaakexpert Marja Middeldorp.

Die schoonmaakdrang in het voorjaar is al zou oud als de weg naar Rome. Hoe komt dat? “Het was normaal om het vlees te sudderen op houtkachels, kolenkachels en petroleumkacheltjes. Dat zorgde voor veel fijnstof en roet in huis. In strenge winters bleven ramen en deuren potdicht. De lente, als alles weer open kon, was het moment om het stof uit je huis te krijgen”, vertelt Middeldorp.

1. Zet een wekkertje

Aan de slag, geen tijd te verliezen. Want wie denkt snel klaar te zijn met de voorjaarsschoonmaak, heeft Middeldorp slecht nieuws: “De voorjaarsschoonmaak is niet in één dag gedaan. Ik heb zelfs gehoord dat sommige mensen er wel een maand over deden. Dat vind ik wel erg lang. In een week moet het wel gedaan zijn.”

Middeldorp werkt zelf met de wekkermethode. “Thuis gooi ik in de groep hoeveel tijd we vandaag te besteden hebben en dan gaan we aan de slag. Als je twee uur hebt? Dan kun je bijvoorbeeld de logeerkamer doen. De ander de wc. Iedereen helpt mee.”

“Ik noem het een voorjaarsproject”, gaat ze verder. “Mannen doen meer in het huishouden dan vroeger, maar ze hebben iets tegen schoonmaken. Als je het een project noemt, vinden ze dat leuker. Daar willen ze graag aan meewerken.” En als je alleen woont en geen gezinsleden hebt die helpen? “Ik deed de voorjaarsschoonmaak vroeger samen met een vriendin. Niet samen shoppen, maar samen soppen. Ook nog goed voor de portemonnee. En daarna taart, het leven mag een feestje zijn.”

2. Werk van boven naar beneden

Waar begin je? “Er zijn mensen die in de keuken beginnen, maar dan denk ik: die wordt weer vies met al het gesleep met emmertjes sop. Ik begin daarom altijd boven en werk naar beneden.” Een bijkomend voordeel van kamer voor kamer, van boven naar beneden is dat er geen troep door het hele huis ontstaat.

In elke kamer neem je in elk geval stof af, lap je de ramen en stofzuig je. “Strooi een beetje waspoeder op de vloer. Als je dat opzuigt, ruikt je kamer lekker fris! Het komt in de stofzuigerzak terecht en wordt warm door het draaien van de motor.”

Naast het schoonmaken, is ook het opruimen van groot belang. Kussentjes, prulletjes, die stapel tijdschriften en andere zaken die stof liggen te vangen zonder dat ze nog een doel hebben? “Doe ze weg. Vind je dat lastig, doe ze dan in een doos. Als je na twee weken bent vergeten wat erin zit, kan de doos weg.” Wat Middeldorp ook altijd doet: een zakje machinereiniger door de wasmachine zodat ook die klaar is voor het voorjaar.

3. Halve emmertjes met sop

“Vul je emmer maar voor de helft met water. Je sjouwt je het heen en weer, en als een volle emmer omvalt, is het leed veel groter. Helemaal omdat het water meestal al vies is. Met vies water kun je niet schoonmaken. Als je water vies is, verschoon je dat. Half emmertje schoon water, paar druppels allesreiniger, meer heb je niet nodig.”

Nog een insiderstip voor de kinderkamer: heeft je kind stickers geplakt op de deuren en muren? “Daar had ik altijd wat lampenolie voor in huis. Een beetje op een watje en dan dep je die sticker goed vochtig. Na een kwartiertje laat hij gemakkelijk los, zonder dat je het verfwerk beschadigt. Sopje eroverheen en klaar om nieuwe stickers te plakken.”

4. Vergeet de ouderwetse mattenklopper niet

Hoe kom je van al het stof af dat zich in de winter in je tapijt, sofa en gordijnen heeft genesteld? De mattenklopper! Vroeger hoorde je in het voorjaar de mattenkloppers door de hele straat, tegenwoordig gebruikt bijna niemand hem meer. Ten onrechte, als je het aan Middeldorp vraagt. “Het is heerlijk om met zo’n klopper een paar dreunen te geven op een kussen. Of buiten op het vloerkleed.” Ook gordijnen kunnen buiten even uitgeklopt worden.

“Als je denkt dat een tapijt schoon is na een keer stofzuigen dan heb je het mis. Leg het maar eens een nachtje ondersteboven op de vloer, dan kun je de volgende dag zien dat er toch weer heel veel stof uitgezakt is.”

5. Niet vergeten: de plinten en de deuren

Wat laten we vaak ten onrechte links liggen bij de voorjaarsschoonmaak? “De plinten worden vaak vergeten. Net als de deuren, de zijkanten en de omlijstingen ervan en achter de kasten”, zegt Middeldorp. Denk er ook aan om het stof weg te halen achter de verwarmingselementen. Dat kan met een radiatorborstel, maar ze gebruikt gewoon een paar oude handdoeken. “Die laat ik erachter hangen en zwiep ik een paar keer heen en weer. Dan heb je veel stof te pakken.”

Misschien denk je als lezer: wat moet er een hoop gebeuren. “Mijn moeder krijgt buikpijn van het lachen als mensen zeggen dat ik overdrijf met schoonmaken, want als ik iets niet doe, is het overdreven soppen. Maar je moet weten dat sommige dingen af en toe een beurt nodig hebben.” Het mág, benadrukt ze. “Het hoeft niet he? Niets moet, alles mag. En nu beginnen. Anders wordt dat huis nooit schoon.”