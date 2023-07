‘Het is nooit de moeite waard om voor iemand te veranderen. Dat wreekt zich vroeg of laat’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vierentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Ketnet-wrapper Héritier Tipo (23). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Het zal misschien raar klinken, maar ik voel mij soms ouder dan ik ben, omdat ik al veel gedaan heb in mijn leven. Ik heb al veel verschillende hoeden kunnen opzetten: beginnen acteren op mijn vijftiende, studentenjobs bij KFC (fastfoodketen Kentucky Fried Chicken, AJ), op festivals gewerkt, voor Stad Brussel gewerkt, stages gelopen bij het parlement. Vanaf heel jonge leeftijd ben ik beginnen te knokken om mijn dromen waar te maken, waardoor ik soms denk: wow, ik moet gewoon genieten van wat ik doe en stap voor stap gaan.

“Tegelijk kan ik mij ook erg jong voelen. Als Ketnet-wrapper kan ik terugvallen op mijn leuke kindertijd en helemaal openbloeien. Ik maak content voor kinderen en beginnende tieners, waarvoor je wel heel uitbundig moet zijn, en dat ben ik. En dat is wel fijn, dat ik tegelijk een beetje jong en een beetje oud kan zijn.”

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Als kind al wilde ik altijd alles weten, ieders verhalen horen. De leerkrachten noemden mij een curieuzeneuzemosterdpot. (lacht) En dat klopt, ik ben nogal pittig, vol energie, op een positieve manier. Als er een woord zou bestaan voor een mix van veel ambitie en enthousiasme, zou het dat zijn.

“Ik ben in het Frans opgevoed, maar om mij een bredere toekomst te geven, om kansen voor mij te creëren, zeg maar, heeft mijn mama mij op mijn tiende doen switchen naar het Nederlandstalig onderwijs. En kijk, dankzij mijn tweede taal werk ik nu voor een Vlaamse zender. Ik verdien mijn brood dankzij mijn ambities, want het was echt niet makkelijk om van de ene dag op de andere op het Nederlands over te schakelen. Het was een worsteling, ik heb echt moeten vechten om die taal onder de knie te krijgen.

“Het resultaat is dat ik nu nadenk in het Frans, het Nederlands en het Engels. Ik heb niet echt meer het gevoel dat ik een moedertaal heb. Als je verschillende talen beheerst, krijg je lacunes. Soms spreek ik Frans met een Vlaams accent, soms Nederlands met een Brussels accent, soms mix ik woorden uit verschillende talen, dat is gek, maar wel heel leuk. Ik ben dus een echt Brussels product en daar ben ik trots op. Want meertaligheid is een rijkdom. Je hebt rijkdom in geld, rijkdom in geluk, rijkdom in familie, maar ook rijkdom in talen. En die rijkdom kan veel deuren openen.”

3. Hoe was uw kindertijd?

“Als ik terugkijk naar foto’s, zie ik veel sprankelingen in mijn ogen. Je ziet dat ik een gelukkig kind was. Ik was wel een buitenbeentje. Een echt showbeest, heel uitbundig. Heel actief, druk, altijd in beweging. Vaak zeiden ze: ‘Héritier, zwijg toch even!’ Want iemand die de hele dag door luid loopt te zingen, dat kan weleens te veel worden. Ik was altijd sterk aanwezig en slorpte veel energie op van de anderen, zeg maar.

“Ik keek graag naar Amerikaanse programma’s op tv, omdat die ook wat mijn persoonlijkheid weerspiegelden: big, en altijd meer. Ik imiteerde hele optredens, kende alle dance moves vanbuiten, zat mezelf te filmen met een cameraatje. Mijn grootste droom was om mijn eigen show te hebben. Vanaf jonge leeftijd was ik me heel erg bewust: het is nu of ooit. Ik voelde dat ik mijn dromen moest najagen. Die gedrevenheid kwam echt uit mijzelf. Ik wilde op mijn twintigste kunnen zeggen: je hebt het gedaan. En niet: ik heb spijt dat ik mijn dromen niet heb verwezenlijkt. Het is nooit te laat, maar als je het nu beseft, moet je het niet uitstellen tot morgen.

“Ik keek als kind ook enorm op naar mijn vader, die vroeger in Congo een beroemd worstelaar was geweest. Voor mij was hij een inspirerende figuur, met veel charisma en een groot aura. Misschien ook daardoor dat ik zelf in de showbizz wilde.

“En kijk, intussen heb ik al in films gespeeld – Bittersweet Sixteen, Vloglab – en gezongen bij I Can See Your Voice. Ik heb al veel kunnen doen, waardoor ik heel trots ben op mijzelf.”

4. Wat drijft u?

“Wat mij vooral drijft, zijn mijn drie passies: muziek maken, acteren en genieten. Ik weet het, genieten is misschien een rare passie (lacht), maar in het leven moet er ook tijd zijn voor ontspanning.

“Ik hou ervan om te chillen, ja, ik geef het toe. Daarom dat ik mij soms wel oud voel, omdat ik echt kan genieten van gewoon thuis te blijven, door het raam te kijken, een koffietje te drinken of tv te kijken. Soms vragen mijn vrienden: wat doe jij altijd thuis? Dan chil ik, probeer ik mij mentaal voor te bereiden op het werk dat komt, of probeer ik mij te laten inspireren. Wat ik ook fijn vind: alleen reizen. Soms doe ik dat, een kleine citytrip boeken en twee dagen even in een stad gaan rondlopen. Een soort wandeling naar inner peace, zeg maar. Even herconnecteren. Een nieuwe horizon inspireert mij, opent mijn blik. Ik ben nieuwsgierig en wil zo breed mogelijk kunnen kijken, anders heb ik het gevoel dat ik vastroest.”

5. Is het leven voor u een cadeau?

“Je krijgt nooit iets zomaar in je schoot geworpen, je moet er altijd voor vechten, er altijd voor gaan. Want zodra je er zelf niet meer in gelooft, kan er ook niets meer van terechtkomen. En voor mij was het leven niet altijd een cadeau, omdat ik vaak heb moeten vechten. Toen ik van een Brusselse school op een Vlaams internaat terechtkwam, kreeg ik te horen dat ik mij moest aanpassen. Met dat woord had ik het moeilijk. Ik wilde mij niet aanpassen, ik wilde er gewoon bij horen op de manier zoals ik was. De Brusselse cultuur is helemaal anders dan die van Vlaanderen en die van Wallonië. En dat was lastig, want uiteindelijk wilde ik wel mezelf blijven.

'Ik keek enorm op naar mijn vader, die in Congo een beroemd worstelaar was. Voor mij was hij een inspirerende figuur, met veel charisma. Misschien daardoor dat ik zelf in de showbizz wilde.’ Beeld © Stefaan Temmerman

“Maar dankzij al die ervaringen sta ik hier wel vandaag. Ik noem het dus geen negatieve ervaringen, maar zie het liever als lessen die ik heb geleerd. Anders worden het trauma’s en dat wil ik niet. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik probeer het wel.”

6. Wat vond u de moeilijkste periode in uw leven?

“Ik denk dat ik de moeilijkste periode van mijn leven nog niet heb meegemaakt en hoop dat ze er ook nooit aankomt.”

7. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Een ‘goedemorgen’, een glimlach, opstaan en het zonnetje zien schijnen. Mijn dagelijkse routine: wakker worden, douchen, tanden poetsen, skin care, een outfit kiezen, gepaste schoenen kiezen. Helaas moet ik mij vaak haasten en loop ik gefrustreerd. Maar vandaag had ik tijd, en daarom voel ik me blij.” (lacht)

8. Wat biedt u troost?

“Vooral mijn familie. Ik heb het soms moeilijk om mijn gevoelens te uiten, je moet nogal doorvragen om iets uit mij te krijgen, maar bij mijn familie lukt dat wel. Vroeger was ik heel uitbundig en dacht ik niet na voor ik iets zei. Zo’n beetje: I don’t give a damn. Maar je wordt ouder en wijzer en je moet gaan nadenken over hoe je iets zegt en welke consequenties je woorden kunnen hebben. Daarom hou ik nu meer voor mezelf.”

9. Wat is uw zwakte?

“Het klinkt misschien cliché, maar ik probeer echt hard niet naar mijn zwaktes te kijken. Als je in de media komt en je wordt plots een publieke persoonlijkheid, kan je hier en daar wel reacties krijgen die niet echt oké zijn, maar ik bekijk ze niet. Want zulke reacties kunnen je zelfvertrouwen een knauw geven en dat wil ik niet. Ik wil mijzelf blijven en in mezelf blijven geloven. Ik kom nu op tv omdat ik mijzelf ben, what you see is what you get. Voilà.”

10. Waar hebt u spijt van?

“Soms heb ik spijt dat ik niet snel genoeg beslissingen heb genomen. In vriendschappen, in relaties of in het geval van school, van werk. Als je een beslissing neemt, als je moet kiezen tussen a en b, zal je sowieso wel iemand moeten teleurstellen. En dat vind ik soms wel sneu. Ik vind het niet tof om iemand te ontgoochelen. Ik wil graag een glimlach zien, geen trieste blik. Maar ik heb nu geleerd om vooral aan mijzelf te denken. Want het is mijn leven. Je bent je eigen hoofdpersonage in je eigen leven. We moeten allemaal samenwerken, maar je moet wel voor jezelf durven te beslissen, en daar had ik het moeilijk mee. Ik hield te veel rekening met anderen.”

'Van mijn mama mocht er niets aan de muur hangen. Zij is een echte ‘clean freak’. Maar voor Michael Jackson is ze uiteindelijk gezwicht.' Beeld © Stefaan Temmerman

11. Wanneer hebt u het laatst ­gehuild?

“Toen ik onlangs aan zee was voor mijn werk en nadien wat in de duinen ben gaan wandelen. Ik liep met muziek in mijn oortjes en was helemaal verzonken in mezelf. En ik begon na te denken over mijn leven, over de leuke en de minder leuke dingen. En ik dacht: okay, now it’s time to cry, to heal. Ik kreeg tranen in de ogen en liet alles los. En ik voelde me zoveel beter. Niet dat ik droevig was, het was eerder een soort ontlading. Door de aanwezigheid van de natuur, de zee. Als stadsjongen kom ik bijna nooit in aanraking met zulke weidse perspectieven.”

12. Bent u ooit door het lint ­gegaan?

“Ik probeer mezelf te beheersen. Toen ik nog een tiener was, had ik daar veel moeite mee. Ik kon op elk moment uitbarsten. Niet omdat ik mijn zin wou krijgen, maar vooral omdat ik niet begrepen werd. Dat was heel frustrerend. Als je een taalbarrière hebt, is het soms moeilijk om de dingen juist te verwoorden. Je wilt iets vertellen, maar het lukt gewoon niet. En dan begin je innerlijk te koken en barst je.”

13. Wat is uw vroegste ­herinnering?

“Ik was nog heel klein en was in de living aan het spelen met mijn mama en papa en opeens kwamen er vrienden van mijn papa binnen en ze noemden hem bij zijn voornaam. ‘Il ne s’appelle pas papa?’ Ik begreep er niets van.”

14. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Van mijn mama mocht er niets aan de muur hangen. Zij is een echte clean freak. (lacht) Maar ik had wel ergens een poster liggen van mijn nonkel, een bekende voetballer. Ik vond hem cool omdat hij zo ambitieus was en vaak in de krant kwam. Hij inspireerde mij, hij was mijn held. Op school heb ik zelfs eens een spreekbeurt over hem gegeven.

“Maar voor Michael Jackson is mijn mama uiteindelijk gezwicht. (lacht) Toen hij overleden was, zijn we samen naar die film over hem gaan kijken (‘This Is It’, 2009, AJ). Geweldig. (imiteert Michael Jackson) Zo powerful. Zelfs mijn neefjes en nichtjes van tien kennen zijn muziek.”

15. Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Jawel. Elke eerste januari bid ik hard voor mezelf, voor wat er staat te gebeuren in dat jaar. Ik ervaar mijn relatie met God wel als privé.”

16. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Over hoe ik mijn toekomst zie. Mijn motto was: vandaag is vandaag en morgen zien we wel. Dus als iemand mij vroeg: ‘Waar wil je staan over tien jaar?’, kon ik daar niet concreet op antwoorden. Maar de laatste tijd denk ik meer na over hoe ik mijn leven wil zien evolueren. Ik besef dat ik een plan moet maken, want ik ben nu een volwassen man en geen puber meer. Ik moet me bewust worden van wat ik graag wil doen en wat ik zeker niet wil doen. Maar het is niet makkelijk om daarop een volledig antwoord te geven, want ik ben nog jong. Het is nog steeds een struggle. Ik weet wel wie ik ben, maar waar ik naartoe ga... Soms is dat spannend, soms ook wel angstaanjagend, want je weet niet wat er komt.”

'Het is nooit de moeite waard om voor iemand te veranderen, denk ik. Zowel vriendschappelijk als intiem, want dat wreekt zich vroeg of laat.' Beeld © Stefaan Temmerman

17. Welk boek heeft voor u een speciale betekenis?

“Ik lees graag korte dingetjes, heel snel. Daarom hou ik van motivational quotes, zinnen die mij inspireren. Via een notificatie krijg ik zo’n vijftien citaten per dag op mijn scherm. Bijvoorbeeld: ‘The truth will set you free, but first it will piss you off’ (uitspraak van Gloria Steinem, Amerikaanse feministe en activiste, AJ) is een quote die ik graag in gedachten hou. Ik heb liever een eerlijk, hard antwoord dan een verzoenende leugen.”

18. Hoe definieert u liefde?

“Als iets heel dieps. In die zin dat liefde pas écht is als het wederzijds is, denk ik. Want dan ben je met iemand aan het connecteren, je bent energie aan het doorgeven, energie die enkel jullie kunnen delen.

“Ik geloof wel dat je niet altijd emotioneel beschikbaar moet zijn, dat je soms ook gewoon van je eigen aanwezigheid moet kunnen genieten voor je voor iemand anders iets kunt betekenen. En dat je vooral je eigen waarden moet kennen, want anders ga je jezelf verliezen of willen veranderen. Het is nooit de moeite waard om voor iemand te veranderen, denk ik. Zowel vriendschappelijk als intiem, want dat wreekt zich vroeg of laat.”

19. Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Nu ben ik wel blij met mijn lichaam. Toen ik jonger was, was ik een beetje volslank. Een brede gast die nogal veel kon eten. ‘Ja, geef die maar twee borden.’ (lacht) Maar in het secundair kreeg ik ineens een klik in mijn hoofd, dankzij The Simpsons. In een aflevering zegt Homer tegen Marge: ‘Ik ben zo dik dat ik mijn voeten niet meer kan zien wanneer ik onder de douche sta.’ Ik vond dat ongelooflijk grappig, maar toen ik daarna zelf ging douchen, kon ik mijn voeten niet zien. (lacht) Toen dacht ik bij mezelf: ‘Genoeg!’ Mijn passie is nog altijd eten, maar nu doe ik dat met mate.”

20. Wat vindt u erotisch?

“In een oor fluisteren vind ik heel erotisch. Maar ik denk dat mijn familie dit zal lezen, dus ik wil niet te veel zeggen.” (lacht)

21. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Amai. Zoveel plekken, daar moet ik eens over nadenken. (lacht) Of ik er dan zo vroeg bij was? Ik heb al gezegd dat ik mij als een oude man voel. Dus ja. (lacht)

“De speciaalste plek was een hotel in Luxemburg, voor mijn verjaardag. Met mijn toenmalige vriendin. En het was vooral speciaal omdat ik bij Subaru had gewerkt en de beste verkoper van het autosalon was. En daarom vier dagen lang met een Subaru BRZ mocht rondrijden.”

22. Hoe zou u willen sterven?

“Als ik een ‘goed’ leven heb, in die zin dat ik blij ben met wat ik doe, en voorlopig ben ik dat, als ik veel kan reizen en leuke herinneringen kan verzamelen, dan wil ik wel oud sterven. Maar als ik tussen leven en dood hang, dan wil ik liever dood. Ik wil niet lijden. Ik wil ook niet plots sterven zoals Michael Jackson. Hij ging als een superster, maar bijna alle supersterren sterven aan een overdosis. Voor de rest vind ik sterven iets mysterieus en ik wil dat graag zo houden.”

23. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Sowieso een gerecht dat mijn mama heeft klaargemaakt. My mummy, she’s my heart. Whatever she makes, I’ll eat it. Het moet gewoon bereid zijn met de handen en de liefde van mijn mama.”

24. Welke droom hebt u nog?

“Ik droom er nog steeds van om een wereldtournee te maken en een grote carrière uit te bouwen. De dromen van de kleine Héritier zijn er nog steeds, maar de kleine Héritier zou ook al trots zijn op de Héritier van vandaag. Waardoor ik heel blij ben met mijn leven en vooral mijn vleugels niet wil verbranden door te hoog te willen gaan. Maar het mag zeker nog groter, nog bigger, waarom niet? Ik zou wel een wereldster willen zijn. Niet zozeer voor de fame, maar voor het contact met al die mensen overal ter wereld. En ik zou hen dan de mooie boodschap willen brengen: chase your dreams!”