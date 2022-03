Het geheim voor de perfecte hummus hebt u waarschijnlijk gewoon in de kast staan

Hummus, de beige dip uit het Midden-Oosten die wereldfaam geniet, bestaat al meer dan duizend jaar. En nu elke supermarkt ze verkoopt, werd ze ook in veel Belgische koelkasten een vaste waarde. De kikkererwtendip groeide in een flink decennium uit tot een miljoenenbusiness en vind je vandaag in alle mogelijke smaken en kleuren. Maar wat mij betreft kan er niets tippen aan het échte spul: zijdezacht, vol van smaak en gemaakt van niets meer dan kikkererwten, limoensap, knoflook en tahini (sesampasta). Een snuf aardse komijn is nog nét toegelaten. Een royale geut fruitige extra vierge olijfolie erover en met warm pitabrood dop ik makkelijk een kwart kilo naar binnen.

De aantrekkingskracht van hummus is onmiskenbaar, maar wat is nu precies het geheim van de boterzachte crème die je in Midden-Oosterse restaurants geserveerd krijgt en toch wel beduidend verschilt van de kant-en-klare variant? Zelf maakte ik hummus jarenlang van kikkererwten uit blik (lekker makkelijk), maar hoelang de keukenrobot ook bleef draaien, het eindresultaat bleef altijd wat korrelig en een ­tikje teleurstellend. Ondertussen weet ik dat er drie ­makkelijke maar cruciale stappen zijn om tot authentieke restauranthummus te komen.

Sleutelingrediënt

Laat gedroogde kikkererwten een nacht weken in water. Kook vervolgens de peulvruchten samen met een theelepel bicarbonaat gaar. Deze zuurteregelaar helpt de kikkererwten sneller zacht te worden en is hét sleutelingrediënt voor een korrelvrije uitkomst. Als laatste tip: bespaar niet op tahini, niet in kwaliteit noch in hoeveelheid. De sesampasta geeft de hummus zijn karakteristieke volle smaak.

Serveer de dip met niets meer dan olijfolie en brood, of maak hem onderdeel van een volwaardige maaltijd. Zo wordt hummus in het Midden-Oosten vaak geserveerd met falafel of lamsvlees (hummus kawarma). Bak nog een paar plakken venkel goudbruin en je hebt een voedzaam diner.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Hummus met gebakken venkel en lamsgehakt

Dit heb je nodig voor 2 personen:

Voor de hummus: 250 g gedroogde kikkererwten / 2 tl bicarbonaat / 150 g tahini / 3 el limoensap / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / ½ tl zout / 100 ml ijskoud water

Voor de topping: olijfolie / 1 venkel, in plakken / 200 g lamsgehakt / handvol amandelen, grof gehakt / 1 tl ras el hanout / peper / 10 g platte peterselie, fijn gehakt / 2 pitabroodjes

Zo maak je het

1. Laat de kikkererwten met 1 tl bicarbonaat een nacht weken in ruim water. Giet af en kook de kikkererwten in ruim, vers water en opnieuw 1 tl bicarbonaat in ongeveer 30 min. heel zacht. Afhankelijk van de grootte en versheid van de kikkererwten kan het kookproces iets langer duren. Giet af en mix in een keukenrobot of blender samen met de tahini, limoensap, knoflook en zout glad. Voeg beetje bij beetje het ijskoude water toe.

2. Verhit wat olie in een grote pan over een middel­hoog vuur en bak de venkelplakken aan beide kanten goudbruin.

3. Verhit wat olijfolie in een kleine pan over een hoog vuur en roerbak het lamsgehakt samen met de amandelen en ras el hanout gaar. Kruid met peper en zout en meng er de platte peterselie onder.

4. Verwarm het pitabrood.

5. Spreid met de bolle kant van een lepel de helft van de hummus over een serveerschaal en schik er de venkelplakken overheen. Schep er vervolgens het lamsgehakt over en serveer met het pitabrood.

Tip: je kan de rest van de hummus nog een dag of vier bewaren, in een afgesloten pot in de koelkast.