‘Het dak, de ramen, nieuwe verwarming of elektriciteit: dat zijn de grootste kosten als je een nieuw huis koopt’

Hoe bemachtig je vandaag je droomhuis? Wie neem je bij een bezichtiging best mee voor een second opinion? Hoe zorg je ervoor dat je huis of appartement ruimer lijkt, en hoe creëer je met weinig middelen extra gezelligheid? Makelaar, interieurarchitect en Huizenjagers-winnaar Kinga Kantorska weet raad.

Ook als u de voorbije jaren niet op zoek was naar een nieuwe woning, is het goed mogelijk dat Kinga Kantorska (44) u bekend voorkomt. De interieur­architecte en makelaar won namelijk al twee keer het televisieprogramma Huizenjagers op Play4. “Maar tv-optredens behoren nog steeds niet tot mijn normale dagindeling, hoor”, glimlacht ze. Doorgaans is Kantorska van ’s ochtends tot ’s avonds bezig met vastgoed. Als immodokter helpt ze haar cliënten hun woning te verkopen, maar ze gaat ook in opdracht van kopers op zoek naar een droomhuis.

De woonmarkt blijft ook vandaag moeilijk te doorgronden. Er zijn hoopgevende signalen over stagnerende en zelfs licht dalende huizenprijzen, maar tegelijk stijgen de rente­voeten in sneltempo. Toch moet Kantorska over de vraag of het vandaag een goed moment is om een huis te kopen, niet lang nadenken. “Het is altíjd een goed moment om een huis te kopen, of wat had je verwacht te horen van een makelaar? (lacht) Ik sprak vorige maand nog met een collega die voor een groot vastgoedkantoor werkt, en die raadde af om nu een ambitieus verbouwproject te kopen, omdat we met hoge energieprijzen en materiaalkosten zitten. Dat vond ik een heel bizarre redenering, want er zal altijd wel iets zijn dat niet volgens plan verloopt. De voorbije twee jaar stak corona stokken in de wielen, nu liggen de prijzen van bouwmaterialen hoog… Zo kan je blijven wachten op een buitenkans die uiteindelijk nooit komt.”

Vandaag een groot renovatieproject kopen hoeft dus geen slechte beslissing te zijn?

“Zeker niet. Ik heb zelf net een huis gekocht dat aan een totaalrenovatie toe is. Je moet niet negeren wat er allemaal gebeurt in de wereld, maar ik geloof wel dat je voorzichtig kunt zijn én je plannen kunt doorvoeren. Als je van plan was om iets groots te bouwen of te renoveren, begin dan misschien iets kleiner. Renoveer een kleiner deel van je woning of bouw in eerste instantie een wat kleiner huis. Zo geef je jezelf de tijd en de financiële ruimte om op termijn je project verder af te werken.”

Welke adviezen hebt u voor wie zich nu op de immomarkt begeeft?

“Het allerbelangrijkste is om eerst goed na te denken over wat je precies in een woning zoekt. Ik heb het dan niet zozeer over het aantal kamers of de oriëntatie van de tuin, maar eerder over: hoe wil je wónen? Waar ontspan je je het liefst in huis? In de woonkamer, met zicht op de tuin, of in een leeshoekje met een boek? En heb je echt een grote keuken nodig als je niet eens zo graag kookt? Als je al twee jaar vruchteloos in dezelfde beperkte regio naar een huis aan het zoeken bent, wat is daar dan precies de reden voor? Ben je al eens vijf kilometer verder gaan kijken? Misschien vind je het daar ook wel leuk. Door op die manier wat dieper na te denken over het soort huis dat je zoekt, kun je sneller beoordelen welke huizen wel en niet bij je passen.”

Tijdens een huisbezoek doe je ontzettend veel indrukken op. Waarop moet je vooral letten?

“Het gevoel dat je bij een huis hebt, is natuurlijk heel belangrijk: je moet toch een soort klik voelen met de woning. Tegelijk spelen ook rationele overwegingen mee: is de woning goed gelegen? Hoe is het met de energiescore gesteld? Die aspecten zijn minstens even belangrijk. Op dat gevoelsmatige kun je je niet voorbereiden, maar op het rationele wel. Doe dus vooral je huiswerk: vraag op voorhand het bodemattest, het EPC-label en de elektriciteitskeuring op, en vraag na of er asbest in de woning aanwezig is en of er in het verleden vocht was. Het verrast me nog steeds hoe weinig mensen daar effectief naar vragen.

“Bepaal op voorhand ook zeker het maximale budget dat je aan de verandering en verbouwing van een huis wil en kan spenderen, welke werken je bereid bent uit te voeren en welke niet. De keuken en badkamer willen de meeste mensen nog wel aanpakken, maar besef dat in een woning waar die twee kamers aan vervanging toe zijn, vaak ook nog heel wat andere problemen aangepakt moeten worden.”

Wat als je in een buurt wilt kopen waarmee je niet helemaal vertrouwd bent?

“Ik raad mensen altijd aan om, voor ze een huis of appartement gaan bezoeken, even in de buurt rond te wandelen. Zo kan je beter inschatten of je ook echt graag in die omgeving zou wonen en kan je eventuele minpunten signaleren. Ligt er bijvoorbeeld een bedrijf in de buurt dat geluidsoverlast of grote drukte veroorzaakt? Praat eens met de buren en vraag wat zij van de buurt vinden. En als je van plan bent om in een rustige omgeving te kopen, vraag dan op voorhand bij de gemeente na of er in die buurt op korte termijn ontwikkelingsplannen zijn.”

Nieuwe ramen, een vernieuwd dak: het zijn vaak voor­komende grote kosten na de aankoop van een huis. Wat kunnen nog grote uitgavenposten zijn?

“Naast de ramen en het dak is de heraanleg van elektriciteit en verwarming zowat de grootste kost die je aan een huis kunt hebben. Ook een vochtprobleem dat aangepakt moet worden of asbest dat moet worden verwijderd, is een kost waarmee je best rekening houdt. En als de energiescore van je woning slecht is, weet je op voorhand dat het geld zal kosten om die te verbeteren. Maar vaak zijn dat aanpassingen die je kunt spreiden over de tijd, waardoor ze behapbaar worden. Ze hoeven dus geen dealbreaker te zijn, maar het is wel goed om te weten waaraan je begint.”

In het huis dat ik onlangs kocht, bleek er nog een vochtplek verborgen te zitten achter het vliesbehang. Kan je je wapenen tegen dat soort verborgen gebreken?

“Dat is niet makkelijk, maar het helpt om heel goed rond te kijken. Als er tijdens het bezoekmoment een kastje op een nogal vreemde plek staat, vraag dan of je er eens achter mag kijken. Ook in kelders loont het de moeite om achter een berg opgestapelde kartonnen dozen te kijken of er geen vocht in de muren zit. Durf ook gewoon op de man af te vragen of er in het huis dat je bezoekt nu of in het verleden problemen waren waarvan je op de hoogte moet zijn. Was er ergens vocht of een lek dat achteraf hersteld is? Zijn er terugkerende barstjes die al meerdere keren opgevuld werden? Door die vragen gewoon al te stellen, komt de waarheid vaak snel naar boven. Al leert de ervaring me dat er slechts heel zelden met slechte wil gebreken verborgen worden.”

‘Hoe klein een ruimte ook is, probeer elke kamer liefde en aandacht te geven. Ook het waskot en het toilet. Door ook van die vergeten ruimtes gezellige hoekjes te maken, creëer je bovendien de illusie dat je huis ruimer is.’ Beeld Joris Casaer

Is het slim om tijdens een huisbezoek iemand met kennis van zaken mee te nemen, zoals een architect of een handige nonkel?

“In bepaalde regio’s, zoals Gent, Antwerpen of Leuven, beweegt de immomarkt zo snel dat je als potentiële koper soms maar een kwartiertje de tijd krijgt om een huis of appartement te bezichtigen. In zulke situaties is het geen slecht idee om een architect of een bouwtechnisch adviseur mee te nemen. Het voordeel is dat je als koper kan focussen op het gevoelsmatige, terwijl de specialist het bouwtechnische luik voor zijn rekening neemt. Ouders of kennissen meenemen kan ook heel nuttig zijn, maar soms hebben die ook iets té veel geldingsdrang. Als je familieleden naar een bezichtiging meeneemt, zorg er dan voor dat ze zich toch wat op de achtergrond houden. Je moet je als koper nog steeds een objectief beeld van de woning kunnen vormen.”

Welke verbouwingswerken kan je makkelijk zelf uitvoeren, en welke laat je beter over aan een specialist?

“Aan afbraak- en schilderwerken of het afschuren van een trap kan je zonder veel problemen zelf beginnen. Andere werken, zoals de elektriciteit heraanleggen, verwarming plaatsen of muren bepleisteren, vereisen meer fijngevoeligheid. Pas daar dus mee op. Zelfs wanneer je honderden YouTube-video’s hebt bekeken en denkt dat je het wel voor elkaar krijgt, raad ik aan om op voorhand met een specialist te praten en nog wat laatste adviezen te vragen.

“Je doet de werken in je woning beter meteen goed. Onhandig geklus in je huis is een enorme afknapper. Soms kom ik in huizen waar de sierlijsten aan het plafonds niet mooi op elkaar zijn aangesloten of waar de plinten slordig zijn gezet… Dat is zo jammer. Het is beter om meteen goed werk te leveren, zodat je erna vele jaren verder kan.”

U bent ook interieurarchitecte. Hebt u tips voor nieuwe eigenaars die hun hele inboedel nog moeten aankopen?

“Voor je meubels koopt, doe je het best zoveel mogelijk inspiratie op. Maak een Pinterest-bord aan of ga eens kijken naar de interieurs die interieurwinkels samenstellen. Ik werk graag met moodboards, waarop ik verschillende foto’s en magazineknipsels samenbreng. Sowieso is het niet nodig om al je meubels tegelijk te kopen: denk er liever wat rustiger over na en laat een interieur organisch groeien. Zo vermijd je het risico dat je meubels in een bevlieging koopt en later spijt krijgt van bepaalde aankopen. Veel interieurwinkels hebben trouwens een interieurstylist in dienst die kan helpen. Het is geen slecht idee om een foto van de in te richten kamers in je huis mee te nemen naar de winkel, en om hulp of advies te vragen.”

Interieurtrends zijn al net zo volatiel als modetrends. Kun je een interieur samenstellen dat tegelijk trendy en tijdloos is?

“Denk allereerst na over wat je zélf mooi vindt, los van wat sociale media of trends ons opleggen. Ik zie vandaag zoveel standaardinterieurs voorbijkomen, vol beige- en grijstinten. Dat is saai, makkelijk en vooral: onpersoonlijk. Durf dus wat meer te experimenteren met je interieur. Dat doen we vaak niet, uit angst dat we ergens te snel op uitgekeken zullen raken. Maar so what? Dan verander je het toch gewoon weer na een jaar of twee?

“Een tip om élk huis te verfraaien: planten! Die geven een ongelooflijke boost aan je interieur en brengen je huis echt tot leven. Ook door boeken of tijdschriften een mooie plek in huis te geven, geef je je woning meer karakter. Net als kleine meubelstukken en objecten die leuke herinneringen oproepen.”

Hoe kunnen we meer ruimte in huis creëren?

“Hoe klein een ruimte ook is, of hoe snel je er ook doorloopt, probeer elke kamer in je huis wat liefde en aandacht te geven. Geen enkele ruimte in je huis zou louter functioneel mogen zijn. Met wat kleine ingrepen kan je ook van een inkomhal of een wasruimte een gezellige plek maken, door er bijvoorbeeld een mooi tafeltje met een plant neer te zetten of een speciale lamp op te hangen. Door in van die vergeten ruimtes kleine gezellige hoekjes te maken, creëer je bovendien de illusie dat je huis ruimer is, wat de waarde van je woning ook weer verhoogt wanneer je ooit aan verkopen denkt.

“Het toilet is nog zo’n ruimte die vaak vergeten wordt, maar waar je zulke leuke dingen mee kan doen. Hang wat foto’s aan de muren, plaats een lekker geurtje en leg even­tueel een mooi tapijt op de grond. Of leg er wat boeken neer. We richten al onze aandacht vaak volledig op de woon- en eetkamer, die moeten gezellig zijn. Maar een huis is zoveel meer dan alleen die ruimtes.”

Tot slot: hoe kan je het tijdens de herfst- en winter­maanden met weinig middelen extra gezellig maken?

“Gebruik veel kussentjes, dekentjes en kaarsen, en kies vooral voor warme, natuurlijke stoffen. Ook tapijten in ­warme kleuren helpen om je huis wat knusser te maken wanneer het buiten kouder wordt. Hetzelfde geldt voor gordijnen: als het snel donker wordt, zit je in de herfst en winter vanaf een uur of zes met een groot donker vlak in je woonkamer. Leuke gordijnen bieden dan een goede oplossing, omdat ze ervoor zorgen dat je huis meer als een cocon aanvoelt.

“Goede sfeerverlichting is ook cruciaal. Sfeerlicht komt beter tot zijn recht in de vorm van een staande lamp, of als een leuk klein lampje dat je op tafel kan plaatsen. Een klassieke hanglamp heb je misschien nodig boven de eettafel, maar in de leefruimte komt een staande lamp vaak beter tot zijn recht. Kies bij sfeerlicht vooral voor warme lichtkleuren: hoe warmer, hoe beter. Eigenlijk werken kaarsen nog het best van al.”

Drie tips om je droomhuis te vinden en in te richten

1. “Neem tijdens een huisbezoek iemand mee met kennis van zaken, zoals een architect of een handige nonkel. Zo kan jij focussen op het gevoelsmatige deel van het bezoek.”

2. “Ook in economisch uitdagende tijden is het niet onmogelijk om te (ver)bouwen. Bouw een kleiner huis dat je nog kan uitbreiden, of pak je verbouwing in wat extra stappen aan.”

3. “Goede sfeerverlichting is cruciaal om je huis gezellig te maken. Kies liever voor meerdere kleine lampjes of een staande lamp. Ook kaarsen werken goed.”