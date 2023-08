‘Het blijft me verbazen hoe je met een minimum aan ingrediënten zoiets perfects kan maken’: de revival van de Martini

De martini is terug van nooit weggeweest, met dank aan de kaskraker Oppenheimer. De versie met een olijfje is een klassieker, maar proefde u al eens een chicken martini, martini caprese of – godbetert – groenekoolmartini? Wat maakt de koning der cocktails zo tijdloos en veelzijdig?

Het is een kort moment in de film en je mist het voor je ‘met een olijfje’ kan zeggen. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom, staat in de keuken met literatuurprofessor Chevalier. Die vertelt dat hij iemand kent die informatie kan doorgeven aan de Russen. Oppenheimer gaat daar niet op in, maar in de FBI-dossiers zal dit het Chevalier-incident genoemd worden omdat Oppenheimer dit gesprek niet aan de veiligheidsdiensten meldt. Tijdens deze korte conversatie maakt Robert zijn befaamde versie van de martini, waarop hij naar eigen zeggen overleefde in Los Alamos, de stad in New Mexico waar de atoombom ontwikkeld werd. Hij duwt de rand van het ijskoude glas in een mengeling van honing en limoen. Hij vult het met de traditionele gin-en-vermoutmix, zij het dan wel met 16 delen gin tegenover één eenheid vermout. Tip: in een starter-martini voor de liefhebber die zijn eigen voorkeuren nog moet ontdekken, wordt een klassieke vijf-éénratio aangeraden. Dan komt Roberts vrouw binnen, die de voor die tijd in Amerika typische woorden uitspreekt: “De kinderen liggen in bed, waar zijn de martini’s?” Vervolgens stort het gezelschap zich op de ijskoude gin.

Collega’s van de beruchte wetenschapper Robert Oppenheimer vliegen in de martini’s. Vaste prik bij Oppenheimer thuis in Los Alamos, 1946, een jaar voor het einde van het Manhattan Project. Beeld Los Alamos Historical Society

“Veel van onze wetenschappelijke formules en berekeningen waren op servetjes gekrabbeld”, zeiden zijn collega’s later. “Omdat ze op die cocktailparty’s waren bedacht.” De vraag dringt zich op welk wapen ze zonder de Oppie-tini’s zouden gecreëerd hebben. Misschien was het onvermijdelijk dat de klassieke martini als grote overwinnaar uit de gin-renaissance zou komen. Dat de groeiende populariteit van cocktails de koning weer op zijn troon zou zetten. De vodkatini wordt vaker gedronken. Maar de gin-martini blijft de ultieme cocktail, de meest elegante, de iconische.

“De martini is hier niet zo ingeburgerd als in New York of Londen”, zegt Olivier Jacobs, baas en barman van Jigger’s, de beroemde cocktailbar in Gent. “Hij heeft dat aura van ‘kennerscocktail’, een drankje voor gevorderden. De martini is geen crowdpleaser. Maar wel een survivor. Dry – met een grote hoeveelheid gin en weinig vermout, of dirty – met een olijfje of wat olijfolie. De martini overleeft alle trends.”

“Het is geen ‘makkelijke’ cocktail”, zegt Trésor Vets, sommelier van restaurant The Jane. “Verkijk je er niet op: het is niet omdat er maar twee ingrediënten in zitten – gin en vermout – dat het een eenvoudig drankje is. Het is een verfijnde en complexe cocktail die een gevorderd palet vraagt.”

Koeler dan een ijsbeer

Vets is een purist, een liefhebber van de gin-martini: “Dan heb je al meteen de gelaagdheid van de gin, met al zijn botanicals en aroma’s.” Hij maakt zijn martini’s ‘stirred not shaken’ en koeler dan een ijsbeer. “De temperatuur is belangrijk, wij gebruiken een ijskoud glas en bewaren onze martini op min twintig graden. Je krijgt ’m op veel plaatsen vaak net iets te warm geserveerd. Maar als hij lekker koel is, heb je een fluwelige structuur in de mond, een zacht en rond profiel, en een zeer droge maar fijne afdronk. Er mag eventueel citroenzeste bij, voor een frisse kick.”

Trésor Vets serveert momenteel een ‘olive martini’, waarbij de gin ‘gewassen’ wordt met olijfolie. “Na 24 uur koeling scheiden de stoffen zich, de olie komt op de drank te liggen. Je kan dat laagje eraf halen en de gin zeven, de olijfsmaak blijft er dan subtiel in zitten. Het is onze versie van de dirty martini, met pekel van een olijfje erbij en nog wat olie in het glas. Het loopt even zacht en vlot binnen als limonade. Je komt snel in de verleiding om een tweede te bestellen, maar dat is eerlijk gezegd geen goed idee.”

Net als de negroni, die andere populaire klassieker, bestaat de martini uit pure alcohol. Er komt geen sapje of soda aan te pas. Dat maakt ’m verraderlijk sterk. “Drie naked martini’s (bestaande uit haast pure ijsgekoelde gin) kunnen een olifant neerhalen”, zegt Gianluca Di Taranto, wine director bij hotel Le Sanglier des Ardennes en immense martinifan. Schrijfster Dorothy Parker was zo onder de indruk van dat bedwelmende effect dat ze volgende ode bedacht: “I like to have a martini. Two at the very most. After three I’m under the table. After four I’m under my host.” Of: “Ik houd wel van een martini. Twee, zeker niet meer. Na drie lig ik onder de tafel. Na vier onder de gastheer.”

tini-tijdperk

Net omdat de martini zo iconisch en simpel is, leent hij zich goed tot experimenteren. De koning der cocktails kan tegen een stootje. Je kan de vermout vervangen door sake, – puristen wenden nu hun blik af – een schijfje komkommer erbovenop, en hopla, een saketini. Een scheut zure appellikeur en ziedaar de appeltini. Je vervangt de olijf door een zilver­uitje en daar komt de gibson. Dat zijn de brave en aanvaarde variaties in dit tini-tijdperk, al rollen martini-aficionado’s nu reeds met de ogen. Ze zijn al niet te spreken over de cranberrytini, laat staan over de seafood martini (met garnalen en sint-jakobsschelpen), de zalmtartaarmartini met komkommer-muntsalsa (spreekt voor zich), de marsreepmartini (donkere chocoladelikeur, witte chocoladelikeur, amaretto en Frangelico) en laten we niet vergeten: de foie gras-­martini, de pizzamartini en voor gezondheidsfanaten: de groenekoolmartini. Martinimutanten zijn het. Hoe ver kan je gaan?

Bij het Brusselse restaurant Humus x Hortense duikt sommelier en mixoloog Caroline Baerten vooral de diepte in en zal ze de gin infuseren met botanische elementen. “Ik maak graag variaties op klassiekers, laat dat dan de negroni, de manhattan of de martini zijn. Ik gebruik daarbij wilde planten, kruiden, eetbare bloemen... Vanuit mijn achtergrond als voedingsdeskundige denk ik ook: wat scherpt de appetijt aan? Onze saliemartini was populair als aperitief. Salie is een paletopener en helpt om te verteren. In de winter zal ik dan weer met gedroogde appelschillen werken. Dat geeft een volle en kruidige smaak, maar het blijft wel een dry martini.”

“Experimenteren met een martini is als jazz-improvisatie: het is fijn om variaties te maken op een bestaande basis”, zegt Gianluca Di Taranto. “Maar je mag niet te ver van die basis weggaan want dan wordt het een kakofonie. Ik hecht belang aan stijlvastheid, aan coherentie. Als ik zelf experimenteer, is het door bijvoorbeeld twee soorten gin te mengen. Veel van die tini’s bevatten geen enkel ingrediënt meer dat naar een martini verwijst. De enige constante is het glas. Wanneer is het een martini? Blijkbaar als het in een martiniglas wordt geserveerd.” Laat het dan groene kool zijn. Of kippensoep.

tijd voor rehab

Jazzton Rodriguez, die zichzelf als drankenontwikkelaar omschrijft, werkt al jaren aan cocktails gebaseerd op bouillon (‘broth’ in het Engels), brouwsels die hij ‘brothtails’ noemt – iemand moet hem zeggen dat dit niet lekker bekt. Hij postte begin dit jaar een recept voor chickensoup martini (verygooddrinks.co en @verygooddrinks). Het drankje leidt nu een eigen leven op Youtube en TikTok en heeft de tini-discussie opnieuw aangezwengeld. “Ik kauwde vroeger al op bouillonblokjes, dus ik begrijp dit”, reageert iemand op Instagram. “Kan dit nog gedeletet worden?”, vraagt iemand anders. “Het is de tol van de roem”, schreef foodjournalist William Grimes (The New York Times). “De martini zit in zijn late Elvis-fase. Ooit cool, puur en slank is hij nu zwaar beladen met versieringen en het noorden kwijt, gedesorïenteerd na jaren van experimenteren met chemische substanties als Jägermeister, Chambord of Kahlua. Tijd voor rehab.”

glamour en elegantie

Sommige mutanten schieten wortel. In trendy bars in Londen en New York bleek de oyster martini een blijvertje. De vette en licht zure smaak van de oester combineert prima met wat gin en vermout. De espresso martini (koffie en vodka) en de pornstar (passievrucht, limoensap, eiwit, vodka) werden rond 1980 bedacht en in de Antwerpse Bar Burbure maken ze nog steeds het mooie weer. Sommelier en drankenkenner Jurgen Lijcops: “Ik verkoop haast geen dry of dirty martini’s, en al helemaal niet aan vrouwen. Een traditionele martini is erg sterk, bijna te boozy. Mensen houden dan wel van de glamour en elegantie van een martini, maar ze willen niet per se pure vodka of gin drinken. Het is ook niet mijn stijl. Ik heb er eentje besteld in de Connaught Bar in Londen waar het een signatuurcocktail is die met veel ceremonie wordt gemaakt, en nog vond ik het niet wow. Ik ken de kritiek van de puristen. De espresso en de pornstar hebben amper nog iets met de martini te maken. So what?”

straffe madammen

“Dat vrouwen geen martini drinken? Onzin!”, zegt Vlaanderens bekendste barvrouw Hannah Van Ongevalle. “Het is mijn go to-cocktail. Ik kan niet naar Londen reizen zonder langs de Connaught te passeren voor een dry martini. Mij doe je geen plezier met een fruitige variatie à la appel of cranberry. Dry graag! Ik zit nu twaalf jaar in het vak en de martini blijft me boeien. Ik heb hem al overal ter wereld gedronken, en sommige uitvoeringen waren zo goed dat ik er emotioneel van werd. Het kan me steeds weer verbazen hoe je met de juiste techniek en een minimum aan ingrediënten zoiets perfects kan maken. Mijn persoonlijke favoriet is de vesper, die het kruidige van gin combineert met het boterige van vodka. Een unieke cocktail.”

“Als een vrouw een martini bestelt, dan zie ik de hoofden van mijn barmannen draaien”, zegt Olivier Jacobs. “Want dat moet dan een straffe madam zijn.”

Gianluca Di Taranto: “Elke cocktail is een verhaal: wie bedacht hem, waar komt de naam vandaan, wie drinkt ’m? De martini brengt nog zoveel meer verwijzingen met zich mee: de art deco uit de jaren twintig, het modernisme van de jaren vijftig, de yuppiesfeer van de jaren tachtig... En dan die filmische nostalgie van The Great Gatsby, Casino Royale en Mad Men erbovenop. De martini past zich moeiteloos aan de tijd aan. Er worden wat andere accenten gelegd, er wordt wat aan de verhoudingen gesleuteld... maar eigenlijk is hij al meer dan honderd jaar onveranderd gebleven. Een klassieker in de ware zin van het woord.”

geheimpjes

“De martini is de garnaalkroket onder de cocktails”, zegt Olivier Jacobs. “Het recept en de ingre­diënten zijn al jaren bekend, en toch zijn sommige uitvoeringen beter dan andere. Iedereen heeft zijn eigen ‘geheimpjes’. Regelmatig duiken er variaties op: kipkroketten, groentenkroketten... Basiltini’s en gingertini’s. Wij hebben er ook al eens een oester of sake in verwerkt. Maar de traditionele versie, dry of dirty, blijft de standaard. Als je in een cocktailbar een goede martini geserveerd krijgt, dan weet je dat je goed zit.”

Zelf shaken? Vier martini’s om uit te testen:

Tuxedo n°2

Tuxedo n° 2 Beeld RV

Voor 1 glas: 4 cl London dry gin, Old Tom-gin of jenever / 4 cl droge vermout/ een paar druppels absint / 1 barlepel maraschinolikeur

Olivier Jacobs (Jigger’s): “Dit is de zachtere versie van de Tuxedo n°1, die met gin, sherry en orange bitters wordt gemaakt en superdroog is. De likeur zorgt hier voor wat zachtheid. Meng alle ingrediënten in een shaker of mixing glas met veel ijs tot alles goed koud is. Daarna zeven en in een voorgekoeld cocktailglas opdienen. Afwerken met een zeste van citroen die je voorzichtig over de cocktail sprayt. De zeste niet in het glas laten vallen, dat verstoort de smaak.”

Pornstar Martini

Pornstar Martini Beeld RV

Voor 1 glas: 5 cl Grey Goose-vodka / 3 cl vers passievruchtensap / 1,5 cl vanillesiroop / 1,5 ml limoensiroop / een klein beetje eiwit / een eetbare bloem

Jurgen Lijcops (Bar Burbure): “De ingrediënten in een shaker doen, eiwit toevoegen voor een schuimige structuur en zachtere smaak. Eerst opschudden zonder ijs (dry shake), daarna met ijs (wet shake). Giet uit zonder ijs in een voorgekoeld glas en garneer met een eetbare bloem.”

Espresso Martini

Espresso Martini Beeld RV

Voor 1 glas: 5 cl Grey Goose-vodka / 3 cl verse espresso / 3 cl kahlua / 1 cl huisgemaakte karamelsiroop / koffiebonen of eetbaar bladgoud om te garneren

Jurgen Lijcops (Bar Burbure): “De ingrediënten shaken met ijs en uitschenken zonder ijs in een voorgekoeld glas. Garneer met koffieboontjes, of – mooier nog – met eetbaar bladgoud.”

Vesper Martini

Vesper Martini Beeld RV

Voor 1 glas: 6 cl Bombay Premier Cru-gin / 2 cl Grey Goose-vodka / 1 cl Lillet Blanc

Hannah Van Ongevalle (The Pharmacy): “Vesper werd voor het eerst gedronken aan de pokertafel in Casino Royale, in 1953, en werd dan ook in één keer wereldberoemd. De combinatie van gin en vodka is uitzonderlijk. Giet de vodka, gin en vermout in een shaker met ijs en schud ongeveer 20 seconden. Strain in een gekoeld martiniglas. Het originele recept vraagt om Kina Lillet in plaats van vermout, maar dat is niet meer te krijgen. Daarom gebruiken we Lillet Blanc.”