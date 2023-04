‘Het begon met hartkloppingen en een druk op mijn borst’: deze studenten kregen te maken met long covid

Wat als je door een coronabesmetting van een jaar geleden nog steeds lessen moet missen? Studenten die kampen met long covid, hebben het zwaar. ‘Die eerste examenperiode heb ik mijn symptomen gewoon proberen te negeren, en ben ik zwaar over mijn grenzen gegaan.’

Ze zochten meerdere artsen op, op zoek naar een antwoord voor hun klachten. Ze liepen voordien marathons of stonden aan het begin van een veelbelovende voetbalcarrière. En hun klasgenoten begrepen niet altijd waarom ze plots geen energie meer hadden om een groepswerk te maken. Ook al leiden zesdejaars Senne Ouderits (18) en de VUB-student Mark Cushing (33) verder erg verschillende levens, het afgelopen jaar gooide long covid serieus roet in het eten op school.

“Ik ben in de winter van 2021 besmet met corona, en begin maart 2022 kreeg ik de diagnose long covid”, vertelt Cushing. “Het is moeilijk om te ontcijferen hoe het allemaal begon, want de symptomen zijn veelzijdig en veranderen ook. In het begin had ik vooral moeilijkheden om te ademen. Enkele maanden voordat ik ziek ben geworden, heb ik de Antwerp Marathon nog uitgelopen. Plots kon ik nauwelijks de trap af.”

Extreme vermoeidheid

Later kwamen daar ook nog extreme vermoeidheid en concentratiemoeilijkheden bij. Toen Cushing in september vorig jaar een voltijdse masteropleiding taal- en letterkunde aan de VUB startte, moest hij zijn job in de horeca noodgedwongen stopzetten. Alleen al pendelen van zijn woonplaats in Antwerpen naar de campus in Brussel was fysiek enorm slopend, vertelt hij. “Ik zou eigenlijk elke dag van de week naar de campus moeten komen. Maar nu probeer ik drie dagen fysiek aanwezig te zijn. Omdat mijn energie beperkt is, moet ik die op de juiste momenten proberen inzetten.”

Maar dit lukt ook niet altijd. “In het hoger onderwijs zijn er periodes waarin je sowieso uren aan een stuk moet studeren”, zegt Cushing. “Die eerste examenperiode heb ik mijn symptomen gewoon proberen te negeren. Voor de meeste vakken ben ik geslaagd, maar ik ben wel zwaar over mijn grenzen gegaan. Daar draag ik nu nog altijd de gevolgen van.”

Uitrusten

Meer dan een jaar na zijn coronabesmetting moet Cushing nog regelmatig een week of twee uitrusten. En daarmee is hij niet alleen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg schat dat een op de zeven Belgen zes maanden na besmetting nog last heeft van een of meerdere symptomen. Een kleiner deel onder hen ondervindt zoveel hinder dat het moeilijk wordt om nog normaal te functioneren. Vooral vrouwen en mensen met onderliggende aandoeningen lijken gevoelig voor langdurige covid.

Ook genetische en psychosociale factoren, zoals sociaal-economische status, maken iemand kwetsbaar. Op zijn ziekenhuisafdeling ziet diensthoofd neurologie Paul Boon (UZ Gent) wekelijks ouderen en jongeren die na een covidbesmetting last hebben van verstrooidheid, vergeetachtigheid of zogenaamde brainfog, het wazig en moeilijk helder kunnen denken. “Het goede nieuws is dat het virus niet rechtstreeks de hersencellen of het hersenweefsel aantast”, zegt Boon. “Wat we wel zien, is dat de communicatie tussen verschillende plekken in de hersenen minder efficiënt gebeurt bij mensen met long covid. Dit kan verklaren waarom ze trager leren of moeite hebben met hun geheugen.”

‘Het is bij mij begonnen met hartkloppingen en een druk op mijn borst’, vertelt Senne Ouderits. Beeld Eva Beeusaert

Van dokter naar dokter

Na een jaar gaan de klachten bij de meerderheid gelukkig vanzelf over. Maar tot dan moeten de meeste patiënten vaak van dokter naar dokter hoppen. Eén specifieke behandeling bestaat er immers niet. Nadat de scholier de volledige tweede helft van zijn vijfde middelbaar lessen en examens had moeten missen, was het uiteindelijk een osteopaat die Senne Ouderits de verlossende behandeling gaf. “Het is bij mij begonnen met hartkloppingen en een druk op mijn borst”, vertelt hij. “Covid-19 heeft mijn hele ademhalingssysteem verstoord, waardoor ook alle spieren in mijn lichaam verkortten en verkrampten.”

Omdat zijn punten de rest van het jaar goed waren, mocht Ouderits gelukkig zonder problemen over naar het zesde jaar. Maar niet nadat de ziekte zijn hele lichaam had uitgeput. Hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid: het passeerde allemaal de revue. “Als enige in je klas last hebben daarvan, dat vond ik het moeilijkste”, zegt Ouderits. “Ik zat in een richting met veel sport, en was net bij de eerste ploeg van de voetbalclub beginnen te spelen. Doordat ik niet wist of en wanneer ik beter zou worden, ben ik in een depressie beland.”

Flexibel statuut

Ook Cushing besloot uiteindelijk de hulp van de universiteit in te schakelen. Zo kwam hij in contact met studentenpsycholoog Johanna Jacobs, die dit academiejaar ook vier andere studenten met long covid begeleidt. “Dit zijn geen grote aantallen, maar het is wel het eerste jaar dat studenten naar ons komen met deze klachten”, zegt Jacobs. “Voor een stuk komt dit volgens mij omdat ze niet weten dat ze hiermee ook bij ons terechtkunnen.”

Hoewel long covid geen aparte erkenning heeft – het gaat bij de meeste universiteiten dan ook maar om een zeer beperkt aantal studenten – kan je met het getuigschrift van een arts aan de VUB een beroep doen op een flexibel statuut. “De symptomen van long covid zijn vergelijkbaar met die van andere chronische ziekten”, zegt Jacobs. “Daarom kan een student die hiermee kampt bijvoorbeeld meer tijd voor examens, een uitzondering bij verplichte aanwezigheden of uitstel van deadlines krijgen.”