Help, de sandwichgeneratie kan het niet meer aan: als je de zorg voor (klein)kinderen en ouders moet combineren

Steeds meer mensen combineren hun job met zorgtaken voor jongeren en ouderen. De zogenaamde sandwichgeneratie steekt de handen graag uit de mouwen, maar kampt daardoor ook vaker met stress en financiële problemen.

“Ik ben een verzorgend type, ik zou het niet kunnen verdragen als mijn vader in een woon-zorgcentrum zou leven”, zegt Katrien Burghgraeve (45) uit Gentbrugge. Haar dochter is bijna meerderjarig, maar het ziet er niet naar uit dat haar zorgtaken op korte termijn lichter zullen worden. Al jaren springt ze dagelijks binnen bij haar ouders, die aan de overkant van de straat wonen.

In eerste instantie hielp ze vooral haar moeder, maar sinds diens overlijden enkele jaren geleden kampt ook haar vader met gezondheidsproblemen. Nog voor ze ’s ochtends naar haar werk vertrekt, gaat ze bij hem langs om zijn kledij klaar te leggen en koffie te zetten. ’s Avonds is haar laatste opdracht hem in bed stoppen.

Het zijn taken die ze met liefde doet en ze zou het niet anders willen, maar de combinatie met haar eigen huishouden is zwaar. “Ik heb al overwogen om hem in huis te nemen, maar daar is mijn woning te klein voor. Bovendien moet je dan nog meer van je leven opgeven en heb je geen privacy meer.”

De situatie van Burghgraeve is mogelijk herkenbaar voor honderdduizenden Belgen. Zo’n 9 tot 15 procent van de volwassen bevolking behoort namelijk tot de sandwichgeneratie. Dat is een heterogene groep waarvan de meeste leden tussen 45 en 65 jaar oud zijn. Naast hun job vervullen ze zorgtaken voor een jongere en een oudere generatie.

Groeiende groep

De ‘sandwichers’ richten hun aandacht vaak op (klein)kinderen en hun eigen ouders, maar de bloedband is geen vereiste. De groep wordt bovendien steeds groter, wat te maken heeft met de systematische verhoging van de pensioenleeftijd.

“Heel wat mensen zijn vandaag nog aan het werk wanneer ze grootouder worden, terwijl dat vaak ook het moment is waarop hun eigen (schoon)ouders het moeilijker krijgen”, vertelt Miet Timmers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen aan de Odisee Hogeschool.

‘Sandwichers’ zijn dikwijls vrouwen tussen 45 en 65 jaar oud, al is daar variatie mogelijk. De generatie vrouwen die als eerste massaal ging studeren en buitenshuis werkte, neemt nu opnieuw een pionierspositie in door op grote schaal te ervaren hoe zwaar de combinatie van een job en een dubbele zorgtaak is. Dat leidt niet zelden tot problemen.

De Werkbaarheidsmonitor uit 2019 toont aan dat 55-plussers het steeds moeilijker krijgen om tegelijkertijd met hun werk en familie bezig te zijn. Timmers hypothese luidt dat de ‘sandwichproblematiek’ daar in grote mate voor verantwoordelijk is.

Verschillende studies tonen immers aan dat de uitdagingen zich overal ter wereld voordoen. In een recente studie van de Universiteit van Michigan gaf 44 procent van de ‘sandwichers’ aan met substantiële emotionele problemen te kampen, terwijl dat cijfer bij leeftijdsgenoten die enkel voor een oudere generatie zorgden op 32 procent lag.

Die issues blijven vaak onder de radar. Wie in theorie tot de sandwichgeneratie behoort, identificeert zich immers niet noodzakelijk op die manier. Vaak hebben ze het gevoel dat hun zorgtaken bij hun levensfase horen, terwijl de arbeidscontext wel degelijk veranderd is. Toen een periode als de coronacrisis aanbrak en alle zorgbehoevenden plots nog meer aandacht nodig hadden, kwamen die pijnpunten nog sneller bloot te liggen.

Burghgraeve bevestigt dat het niet altijd eenvoudig is om de verschillende balletjes in de lucht te houden. “Ik ging al drie jaar niet meer op vakantie en heb voortdurend mijn gsm op zak”, vertelt ze. Haar vader heeft een alarmknop waarop hij kan drukken als hij ten val komt. Zo kan hij te allen tijde zijn dochter verwittigen.

“Je bent voortdurend waakzaam als ‘sandwicher’. Ik heb geluk dat mijn gezin er begrip voor heeft dat ik niet altijd thuis ben. Zij weten waarom ik het doe.”

Financiële gevolgen

In de Amerikaanse studie gaven mensen uit de sandwichgeneratie ook dubbel zo vaak aan met financiële problemen te kampen. Soms nemen ze op professioneel vlak gas terug om extra zorgtaken op zich te nemen.

Burghgraeve deed dat eveneens, al heeft dat opnieuw financiële implicaties. “Ik werk nu 28 uur per week en krijg een mantelzorgpremie van 130 euro per maand. Dat is geen compensatie voor de weggevallen werkuren”, vertelt ze.

De kans is groot dat de problemen van ‘sandwichers’ in de toekomst nog verder toenemen. Mensen krijgen namelijk steeds later kinderen. Daardoor groeit ook de kans dat grootouders minder zorgtaken op zich kunnen nemen en zelf hulp nodig hebben. In haar praktijk merkt kinderwenscoach Viki Peeters (50) dat de thematiek veel wensouders bezig houdt.

Viki Peeters: “Je beseft meer dat het leven eindig is.” Beeld Tine Schoemaker

Zelf beviel ze van haar zonen toen ze 36 en 43 jaar oud was, waardoor ze eveneens tot de sandwichgeneratie behoort. Ze hoefde het huishouden van haar ouders nooit te runnen, maar door hun gevorderde leeftijd vond ze het wel belangrijk om voldoende tijd voor ze vrij te maken.

“Je beseft meer dat het leven eindig is”, vertelt Peeters. Toen haar moeder in april op 81-jarige leeftijd stierf, was ze dan ook dankbaar dat ze de tijd nam om voldoende herinneringen te maken samen.

Aangezien het aantal ‘sandwichers’ oploopt, hoopt Timmers dat leden uit de groep ook vaker de kracht zullen vinden om hun eigen grenzen aan te geven. “De generatie groeide met een groot gevoel van plichtsbewustzijn op. Toch moet het ook mogelijk zijn om over een betere taakverdeling te spreken.”