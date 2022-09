Helena’s huwelijk lijkt op een doodlopend straatje: ‘Zouden we beter af zijn als we geen seks meer hadden?’

Het huwelijk van Helena (43) lijkt al tien jaar op een doodlopend straatje, maar haar streven naar perfectie weerhoudt haar ervan om drastische maatregelen te nemen. ‘Niets bij ons gebeurt toevallig.’

“Samen met mijn man zit ik nu al heel lang in een grauw schemergebied: er is tussen ons te veel gedoe om allebei gelukkig te kunnen zijn, maar de basis lijkt net stevig genoeg om niet uit elkaar te willen. We zijn al twintig jaar samen en al zeker elf jaar zin ik op een manier om aan die doodlopende weg te ontsnappen, maar het lukt niet. Op een of andere manier wil ik dat alles perfect gaat, maar hoe meer ik naar perfectie streef, hoe moeilijker ik er greep op krijg. Ik zou willen dat het leven voor ons makkelijker en weer wat ontspannen werd. Ik zou samen met mijn man onze relatie opnieuw willen vormgeven, los van welke conventie dan ook, maar ik weet niet waar te beginnen. Ik vind het moeilijk om te breken met alles wat ik altijd voor ‘waar en goed’ heb aangezien. Het is alsof ik word gegijzeld door een ideaalbeeld van hoe een relatie en een gezin horen te zijn, door algemene ideeën en wijze raad die we in de loop der jaren zijn gaan beschouwen als ons evangelie, de sleutel tot een succesvolle relatie, maar die voor ons zo overduidelijk niet werken.

“Een gelukkig koppel slaapt iedere avond samen in een bed en heeft twee keer per week seks. Een gelukkig koppel eet elke avond met de kinderen aan tafel, houdt spelletjesmiddagen en maakt uitstapjes met het hele gezin om zich verbonden te voelen. Zelf hecht ik veel waarde aan de wandelingen met het gezin in het weekend en als dat niet gebeurt, ben ik teleurgesteld of is het alsof ik ­tekortschiet. Die dwingende normen lijken een hele generatie hoogopgeleiden in hun greep te hebben, niets bij ons gebeurt toevallig.

“Als mijn kind naar het middelbaar gaat, zie ik dat gevoelige mannetje die grote school binnengaan, en als hij aanpassingsproblemen heeft, trek ik me dat aan. Mijn man is daar makkelijker in en als ik erover begin, roept hij nog net niet van boven zijn krant: ‘Ach, dat komt wel goed.’ En dáár wringt het. Niet dat het kind twee totaal verschillende ouders heeft, want daar heeft hij waarschijnlijk alleen maar profijt van, maar dat ik me genegeerd voel. Ik wil een man die luistert naar mijn zorgen en daarop reageert, niet een die als ik voorstel er ‘met z’n allen’ een weekend op uit te gaan, zegt: ‘Daar ligt mijn prioriteit nu niet.’ Dat is de pest van het moderne gezinsleven: als je het echt goed wilt doen, moet er zoveel, en ik ben zo moe van het mijn best doen, van het overcompenseren.

Wervelend seksleven

“Toch is ons huwelijk verre van liefdeloos. Als liefde de graadmeter was voor het succes van een relatie, zou het tussen mijn man en mij een groot feest zijn, maar steeds legt die zachte liefde het af tegen het in beton gebeitelde beeld van ‘zo hoort het’. Geen zin in seks wordt om dezelfde reden niet getolereerd. Met mijn geringe libido loop ik duidelijk uit de pas. Ook dat hoort niet. Mijn man stoort zich aan onze lage frequentie van soms eens in de maand. Maar een wervelend seksleven hadden we nooit en toch niet iedereen is hetzelfde? Ik begrijp niet waarom ‘goede seks’ altijd kwantitatief gedefinieerd wordt. Maar als iedereen in je omgeving er zo over denkt, inclusief je eigen vrienden, moet je sterk zijn om daartegen in te gaan.

“Ik vraag me weleens af – en daar hebben we het al over gehad: zouden we niet beter af zijn samen als we bijvoorbeeld besluiten helemaal geen seks meer te hebben? Met zijn tweeën als gewezen lovers, als goede vrienden of welke naam je er ook aan zou willen geven, misschien gewoon ouders, onze kinderen grootbrengen in één huis? Dat hij af en toe iemand ernaast heeft voor de seks? Dan maken we korte metten met het extreme belang dat aan seks wordt gehecht en hoeven we niet een heel huwelijk te ontbinden en vijf mensen doodongelukkig te maken.

“Wat ook kan, bedacht ik laatst geschrokken, is dat het een met het ander te maken heeft. Dat ik steeds minder zin in seks heb omdat hij niet genoeg aandacht voor mij heeft. Ongetwijfeld is er iets van waar. Eind vorige week zei ik dat ik zou willen dat hij af en toe wat meer voor mij zou zorgen. ‘Hoe fijn zou het zijn als jij eens een kop thee voor mij inschenkt.’ Sindsdien is hij veel zorgzamer en vind ik hem ook ineens weer aantrekkelijker. Maar daarmee is de grijze, energieverslindende wolk waardoorheen we ons al jaren tastend een weg banen, niet ineens opgelost. Zo’n opleving als die van vorige week maakt deel uit van ons patroon. Ik weet: volgende week kan alles weer anders zijn.

“Kon ik maar mijn schouders ophalen, kon ik maar denken: laat andere vrouwen hun mannen maar overhalen mee te doen met gezellige ­spelletjesmiddagen-voor-het-hele-gezin, wij doen het op onze manier. Soms samen, soms apart. Kon ik maar denken: als hij niet mee wil, ga ik toch alleen weg met de kinderen? In plaats daarvan blijf ik proberen mijn man mee te krijgen, ik blijf mijzelf aanzetten tot vrijen, ik blijf alles doen om het voor de kinderen fijn te maken in huis. Een relatie en een gezin zijn een rommelige kluwen van emoties en tegenstrijdige behoeften. Dat je elkaar beperkt, lijkt onvermijdelijk. Zijn individualisme frustreert mij en hij is gefrustreerd door ons gebrek aan seks. Toen hij onlangs op café ging, zei hij: ‘En nu ga ik maar eens op jacht.’ Dat zou dan het eerste taboe zijn dat we beslechten. Benieuwd hoeveel verlichting ons dat zal geven. Misschien word ik wel vreselijk jaloers.

“Gaan we elkaar ooit vinden in dat mistige grijze gebied? Ik weet het niet en ik weet het al heel lang niet. Relatietherapie is doorgaans gericht op uit elkaar gaan of bij elkaar blijven, het is geen toeval dat onze relatie zich al een tijdje doelloos door het midden beweegt.”