Heet, heter, heetst: deze burrito is niet voor watjes

Pikant, vullend, veggie en uit het vuistje. Deze burrito met jackfruit is hét krachtvoer dat je door een vullende festivaldag sleept.

Wie online al eens inspiratie voor een veganistisch recept zocht, kwam zeker al tal van gerechten met jackfruit tegen. De plantaardige community heeft dit exotische ingrediënt volledig omarmd en tot vegan pulled pork gebombardeerd. U weet wel, die andere hype die jaren geleden uit de BBQ-staten van Amerika kwam overwaaien. Grote hompen buikspek of varkensschouder, ingewreven met een dry rub van specerijen, gaarden uren, soms wel een dag lang op de barbecue of in de oven om vervolgens volledig uiteengetrokken te worden. Het is niet zozeer de smaak, wel de textuur van jackfruit die aan pulled pork doet denken. Zo kan je het ingeblikte, onrijpe fruit eveneens tot ‘draadjes’ uiteentrekken. Kruid het tijdens het opbakken met dezelfde specerijen­mix en je zou zweren dat er vlees in de pan ligt.

Rijp smaakt het fruit, net zoals andere exotische fruitsoorten, lekker zoet. Bij ons kom je maar zelden een verse jackfruit tegen, hier vind je deze Aziatische plant voornamelijk ingeblikt in twee varianten. Zo is er een zoete gerijpte en een onrijpe versie. Die laatste heeft een milde, onuitgesproken smaak en gebruik je voor hartige gerechten. Het ‘vlees’ slorpt net als tofu alle smaakmakers waarmee je het voedt op, maar is qua smaak en textuur een pak lekkerder.

Sauzenfestival

Koken op festivalcampings moet snel, makkelijk en met zo weinig mogelijk afwas gebeuren. Deze burrito tikt alle vakjes en is bovendien vullend, vegetarisch én uit het ­vuistje te eten. Voeg wat hitte toe met je favoriete hot sauce. Naar het WeCanDance-festival hoef je die alvast niet zelf mee te brengen. Het festival, met een sterke focus op de culinaire beleving, werkt samen met Swet, een jong Brussels merk met ambachtelijk gemaakte en natuurlijke hot sauces. Swet ontwikkelde voor het festival de unieke smaak ‘Find yourself’ met mango, gember, kurkuma en peer, en heeft op het terrein een Spice Station waar je tal van andere sausjes proeft. Het wordt beslist een hete zomer!

Beeld Hannes Vandenbroucke

Burrito met pulled jackfruit en frisse komkommersalade

Dit heb je nodig voor 2 personen

1 blik jackfruit (ongeveer 280 g uitgelekt gewicht) / olie / ½ rode ui, versnipperd / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / 1 el tomatenconcentraat / 1/2 tl gerookt paprikapoeder / 2 tl komijnpoeder / peper en zout / 1 el honing / 2 grote wraps / 2 el gemalen (vegan) kaas / je favoriete pikante saus

Voor de komkommersalade: ½ komkommer, in halve maantjes / ½ rode ui, versnipperd /15 g koriander, fijngehakt / 1 el limoensap / 2 el olijfolie / peper en zout

Zo maak je het

1. Snijd de kern van de jackfruit en hak in kleine stukjes. Trek met je handen (of met twee vorken) het vruchtvlees tot draadjes uiteen. Spoel onder stromend water en laat goed uitlekken.

2. Meng voor de komkommersalade de komkommer met rode ui, koriander, limoensap, olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Laat even marineren.

3. Verhit wat olie in een pan en stoof de ui en knoflook 1 min. aan over een laag vuur alvorens het vuur wat hoger te draaien en jackfruit en tomaten­concentraat toe te voegen. Kruid met gerookt paprikapoeder, komijnpoeder, peper en zout en roerbak 5 min. Voeg de honing toe en bak nog 1 min. verder.

4. Verdeel de jackfruit over de wraps en werk af met gemalen kaas en een eetlepel komkommersalade. Rol de wrap strak op (maak er een pakketje van). Veeg de pan proper met wat keukenpapier, verhit opnieuw wat olie en bak de burrito’s aan beide kanten goudbruin en krokant. Eet met je favoriete pikante saus en de overgebleven komkommersalade.