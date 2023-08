Heerlijk, zo’n eindeloos lange vakantie? Vergeet het maar, voor de meeste ouders wordt het uiteindelijk ploeteren

Hangen je kinderen het deze dagen ook zo uit? En snak je weer naar het voorspelbare ritme van het nieuwe schooljaar? Dat is perfect normaal, zeggen experts. ‘De chaos van de vakantie is even leuk, maar het mag niet te lang duren.’

Letterlijk ontregeld, zo omschrijft Annick Joossen de toestand thuis. Vooral haar oudste, de zevenjarige Rowan, is uit haar doen. “Ze is snel geïrriteerd, moe en ook al twee keer flink ziek geweest. De jongste is drie en gaat nog maar sinds februari naar het kleuterklasje. Ze vraagt tegenwoordig elke avond: morgen naar school, mama? Je voelt aan alles dat ze iets missen. De chaos van de vakantie is even leuk, maar het mag niet te lang duren. Die laatste twee, drie weken zijn er echt te veel aan.”

Herkenbaar, een kroost waarmee eind augustus geen land meer mee te bezeilen valt? Die hun speelgoed inmiddels kotsbeu zijn, opvallend meer ruzie maken met hun broers en zussen of het concept bedtijd compleet vergeten zijn? Een collega stelde het zo (aan de telefoon, met een joelende kleuter op de achtergrond, onderweg naar opvangplek 37 van de eindeloze vakantiemaanden): “Mijn kinderen hebben het deze week zo uitgehangen dat we ons niet meer kunnen vertonen in de koffiebar om de hoek. Ik tel echt af naar 1 september.”

Weet alvast dat je allerminst alleen bent. De Amerikaanse media hebben zelfs een naam voor dit fenomeen: the end-of-summer tantrums. Sterker nog: voor hulpverleners nadert nu de jaarlijkse piek van nieuwe aanmeldingen door ouders die met de handen in het haar zitten, vertelt opvoedkundige Steven Gielis (ZITDAZO en AP Hogeschool). “We koesteren het idee van de zomervakantie als een ontspannende tijd, maar eigenlijk is dit een lange, intense periode en heel wat ouders en kinderen zitten op hun tandvlees.”

Elif Cakar is een moeder van twee jongens – veertien en tien zijn ze – en voor haar mag de vakantie wel nog even duren. Het heeft er misschien wel mee te maken dat haar kinderen ouder zijn en ze nu pas op gezinsvakantie zijn, vertelt ze vanop een strand in Spanje. “In juli waren de jongens een hele maand op familiebezoek in Turkije, begin augustus waren ze wel even thuis, net toen het de hele tijd regende en hun vrienden op reis waren. Dat was een moeilijke periode. Ze verveelden zich heel erg en misten hun vrienden. Maar nu we de hele dag op het strand zitten, tellen we zeker niet af naar 1 september.”

Lies Clerx Beeld Tine Schoemaker

Maar Lies Clerx, een psychotherapeute die vooral moeders begeleidt, ziet nu toch veel ouders die wel wanhopig snakken naar de eerste schooldag. “De vakantie duurt hen te lang”, vertelt ze. “Veel mensen hopen dat ze in de zomer even alles kunnen loslaten, maar dat blijkt vaak niet zo simpel. Vakanties met jongere kinderen zijn zelden echt ontspannend: je bent gewoon moeder of vader op verplaatsing.”

Bij Clerx, die vier kinderen heeft, valt de situatie voorlopig mee, zegt ze. Al helpt het misschien wel dat ook zij met haar kinderen nog geniet van een weekje aan zee. “Mijn oudste dochter is bijna dertien, zij heeft nu vooral behoefte aan leeftijdsgenoten om zich heen. Mijn elfjarige zoon mist het voetbal en zijn andere hobby’s. Mijn vijfjarige zoon gaat niet zo graag naar school en had echt nood aan vakantie, maar ook hij begint stilaan te vragen wanneer hij weer naar school gaat. Overgangen zijn vaak lastig: kinderen voelen dat 1 september eraan komt en dat zorgt toch voor wat spanning ”

Uiteraard: sommige kinderen kunnen niet wachten om hun nieuwe boekentas te tonen aan hun vriendjes, anderen balen omdat de onvermijdelijke terugkeer nadert. Maar de rode draad is wel dat de zomer in veel gezinnen gelijk staat aan minder ritme en structuur. Kinderen gaan later slapen, ze eten op onregelmatiger uren (en vaak ongezonder) en als hun ouders werken, dan worden ze van hot naar her gestuurd. De ene week gaan ze op piratenkamp, daarna zitten ze aan zee met oma en opa, dan weer tien uur in de auto op weg naar de camping in Zuid-Frankrijk.

Na dik anderhalve maand wreekt zich dat. “Kinderen zijn heel flexibel”, benadrukt Gielis. “Maar ze hebben ook een grote nood aan voorspelbaarheid. Als ze van het ene naar het ander kampje gaan, dan vreet dat energie, hoe leuk ze het ook vinden. Na enkele weken is de batterij leeg.” Bovendien kan het voor ouders best vermoeiend zijn om na de verwennerij bij opa en oma nee te zeggen tegen zeven ijsjes per dag, of slaat op den duur de verveling toe.

Ook voor Joossen is het puzzelen met opvang. Ze nam, samen met haar man, zelf enkele weken vrij, de grootouders sprongen regelmatig in, en de oudste werd ingeschreven voor een paar kampjes. “Dat heeft ze ook nodig, ze is een actief kind dat graag met andere kinderen speelt. Maar het is de opeenstapeling die haar parten speelt: elke week ziet er anders uit, en ze ligt later in bed dan tijdens het schooljaar. Na een uitstap eten we wel eens wat later, en vorige week werd onze straat omgevormd tot een speelstraat. Alle kinderen bleven buiten spelen tot negen uur, dan kan ik haar toch moeilijk al om acht uur in bed steken? Ze vindt het net zo leuk dat ze eens langer mag opblijven, ik wil haar dat ook gunnen.”

Het speelt ook mee, zegt kinderpsychologe Klaar Hammenecker, dat voor de meeste ouders de vakantie al voorbij is. “Hun kinderen moeten die laatste weken overbruggen in de opvang en de dagen dat ze konden lanterfanten in hun pyjama zijn voorbij. De wekker wordt ’s morgens weer gezet, ouders moeten opnieuw deadlines halen en zorgen dat er op tijd eten op tafel staat. Kinderen zijn als spiegels: als ouders daar stress over hebben, dan nemen de kinderen dat ook over.”

Lege agenda

In vroegere tijden gold in de opvoedkunde de gouden regel van de drie r’en: rust, regelmaat en reinheid. Dat laatste – namelijk de vraag of je kinderen genoeg in bad gaan dan wel een halve kilo zand mee in bed nemen – laten we hier gemakshalve even passeren. Maar zou de zomervakantie beter verlopen als ouders die twee andere deviezen, rust en regelmaat, wat meer zouden omarmen, vragen we de experts? Anders gesteld: willen we tijdens de zomer te veel doen en zijn onze kinderen daar nu de dupe van?

Wellicht wel, klinkt het. “Rust vind ik alvast een hele belangrijke”, zegt Gielis, die vindt dat we met z’n allen te veel lijden aan FOMO, of fear of missing out. “Je merkt het zelfs aan de kinderactiviteiten die vandaag worden georganiseerd. Wij gingen vroeger gewoon spelen in een bos, nu vind je kampen met de zotste thema’s. Terwijl kinderen net heel veel nood hebben aan JOMO, of joy of missing out. Dat is meteen mijn belangrijkste tip: houd in je agenda een aantal dagen vrij en wacht af wat jullie gevoel die dag zegt. Hebben jullie zin in een dagje thuis, prima. Hebben jullie toch zin om iets te gaan doen, ook goed. Het gaat erom dat jullie leven niet gedicteerd wordt door de agenda.”

Dat wil, voor alle duidelijkheid, niet zeggen dat elke vakantiedag op kindermaat georganiseerd moet worden. Want, zo weten ouders, dat leidt in de praktijk tot voorspelbare dagen die gedicteerd worden door middagdutjes, patatjes om half zes en een vroege bedtijd. De vakantie dient net om ook eens uit ons rigide ritme te breken en nieuwe dingen te ontdekken. “Ik ken ouders die alles zo willen structureren dat het verstikkend wordt, ook voor de kinderen. En het is toch ook belangrijk dat je in de vakantie stilstaat bij wat je zelf ontspannend en leuk vindt”, stelt Clerx.

Het is – verrassing – vooral een kwestie van evenwicht. De ene dag liggen de kinderen pas om middernacht in bed omdat het zo leuk was op de dorpskermis, de dagen nadien is er tijd om thuis te lummelen. Hammenecker zegt het zo: “Ik ben vorige week om vier uur ’s nachts thuisgekomen van een festival, de volgende dag was ik geen mens. Maar dat is toch geen reden om nooit meer uit te gaan? Bij kinderen is het net zo: kies bewust wat je wel en niet wilt doen, en gun je kinderen ook die nieuwe ervaringen. Maar maak nadien tijd en ruimte om de weerslag erbij te nemen.”

Concreet: verwijt je onrustige of vermoeide kinderen niet dat ze lastig zijn maar pak ze eens extra vast, leg ze wat vroeger in bed of gun ze wat extra schermtijd om te bekomen. En benoem wat er aan de hand is zodat ze er ook zelf mee leren omgaan. “Als het thuis moeilijk is, kun je gerust vragen stellen, zonder een oordeel te vellen. Is het lastig vandaag? Maken jullie veel ruzie? Ben je moe of verveel je je? Niets is fijner dan een kind dat zelf weet waarvoor hij of zij gevoelig is”, zegt Hammenecker.

Annick Joossen Beeld Tine Schoemaker

De experts zijn trouwens allemaal voorstander van een kortere zomervakantie, maar zo ver zijn we nog niet. Tot dan hebben ze wel wat tips om de laatste dagen te overleven. Zoals een heldere planning voor de kinderen. Gielis: “Voor kinderen is onduidelijkheid vaak een bron van stress. Dat kun je verhelpen door in de vakantie een kalender te maken waarop ze kunnen zien wat ze welke dag gaan doen. Beelden helpen hen daarbij veel meer dan woorden.”

En Lies Clerx zal de komende dagen gebruiken om haar kinderen alvast mentaal voor te bereiden op wat komt: ze gaan samen schoolspullen kopen, maken nog tijd voor een leuke uitstap en sluiten dan de zomer ritueel af door met het gezin uit eten te gaan. “We praten dan over de vakantie: wat vonden we fijn, wat was minder leuk en wat willen we volgende zomer zeker doen?”

Het kan ook zeker geen kwaad om stilaan het schoolritme weer op te pikken. Leg de kinderen stapsgewijs wat vroeger in bed en zet ’s morgens weer de wekker, zodat het komende vrijdagochtend wat minder pikt. “Het ritme en de voorspelbaarheid die er nu aankomt, is niet altijd leuk maar geeft wel rust, ook voor mezelf”, zegt Joossen. “We weten allemaal waar we aan toe zijn en kunnen ons daar ook op afstemmen.”

Nog één ding: verwacht misschien ook niet te veel heil van september, want veel kinderen hebben het ook moeilijk met bruuske overgangen. Dat is ook niet verwonderlijk: na die lange vakantie wordt de gaspedaal weer helemaal ingedrukt. Plots moeten ze vroeg opstaan, een hele dag flink meewerken in de klas en ’s avonds weer huiswerk maken en naar het voetbal of de tekenacademie. Er wordt opeens veel van hen verwacht, en dat kan leiden tot een tijdelijke sociaal-emotionele achteruitgang. “Bij kinderen uit stress zich ook vaak in buikpijn”, vertelt Gielis.

“Pols alvast eens of ze al bezig zijn met het nieuwe schooljaar. Vraag hen hoe zij denken dat het gaat zijn bij de nieuwe meester, of ze ernaar uitkijken en of ze zelf nog vragen hebben. En eens het zo ver is, dan is het een kwestie van aandachtig wachten: het is niet ongewoon dat die eerste weken moeilijk zijn maar geef het wat tijd. Bij de meeste kinderen loopt het uiteindelijk wel los.”