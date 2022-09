Heeft het zin om te investeren in een waterontharder?

Wie geregeld op het internet rondhangt of een krant leest, zal vast weleens een reclame voor een waterontharder langs hebben zien komen. Hierin beloven fabrikanten van deze apparaten een einde aan kalkaanslag, een gezondere huid, zachter haar en een lagere energierekening.

De beloftes zijn mooi en veel consumenten vallen ervoor. Maar een waterontharder in je huis installeren, loopt al gauw op tot boven de 1.000 euro. Dan rijst de vraag of het zo’n investering waard is.

Allereerst, wat is hard water? Jan Peter van der Hoek, hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft legt uit: “Met hard water wordt bedoeld dat er veel van de mineralen calcium en magnesium in het water zijn opgenomen vanuit de bodem of uit rivieren. Als deze mineralen in hoge concentratie aanwezig zijn, kan het neerslaan als kalk, vooral in warm water.”

Hard drinkwater heeft, net als zacht water, geen bewezen effect op de menselijke gezondheid. Ja, we hebben calcium en magnesium nodig voor onder andere gezonde tanden en botten. Maar volgens het Nederlandse Voedingscentrum is de hoeveelheid die ons lichaam uit drinkwater haalt verwaarloosbaar. “Eet je gevarieerd, dan krijg je voldoende mineralen binnen.”

Kalk kan wel als vervelend worden ervaren. Veel drinkwaterbedrijven ontharden het water. Op de schaal die drinkwaterbedrijven hanteren, zit de hardheid van Nederlands drinkwater in de meeste regio’s tussen ‘zacht’ en ‘gemiddeld’ water in. Van der Hoek: “Als je 100 procent gaat ontharden, kan de chemische samenstelling van het water instabiel worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld corrosie optreden.” Dit geldt alleen voor de grote transportleidingen van staal en beton, niet voor in huis.

Waterontharders

Thuis kun je water op twee bewezen manieren verder ontharden. Met een ionenwisselaar, die calcium uitwisselt voor natrium. Om de zoveel dagen is de ionenwisselaar verzadigd met kalk en moet er regeneratiezout doorheen gespoeld worden. Moderne waterontharders doen dit automatisch, maar het zout moet wel regelmatig worden bijgevuld. De andere techniek is omgekeerde osmose, waarbij water onder druk door een membraan wordt geperst. Het membraan laat water door en houdt kalk tegen. Het filter moet ongeveer één keer per jaar worden vervangen.

Het grote voordeel van een waterontharder is dat je geen kalkproblemen meer hebt. Kalk kan zich ophopen in apparaten die met warm water werken: koffiezetautomaten, waterkokers, wasmachines. Hierdoor moeten ze harder werken om het water te verwarmen of kunnen ze uiteindelijk kapotgaan. Zie daar de mogelijke kostenbesparing die fabrikanten beloven. In de praktijk vallen deze voordelen wel mee, meent Van der Hoek. “Even na iedere douchebeurt naspoelen met koud water en je kalkprobleem is ook verholpen. En als je het te veel moeite vindt om je apparaten af en toe te ontkalken met bijvoorbeeld een beetje schoonmaakazijn, bedenk dan dat je een waterontharder ook moet onderhouden. Bovendien zijn veel waterontharders elektrisch, wat een mogelijk energievoordeel weer tenietdoet.”

Een andere claim van fabrikanten is dat je minder schoonmaakmiddelen, waspoeder en shampoo hoeft te gebruiken. Zeep lost namelijk moeilijker op in hard water. De vraag is echter of de consument zijn doseergedrag gaat aanpassen zodra de waterontharder in huis staat. De meeste mensen gebruiken sowieso meer zeep dan nodig, ook bij onthard water.

Eczeem

Heeft zo’n waterontharder dan geen enkel voordeel? Mogelijk wel voor mensen die last hebben van eczeem, want zacht water droogt de huid minder uit. “Bij eczeem is er sprake van een verminderde beschermfunctie van de huid, waardoor de huid sneller uitdroogt”, aldus Menno Gaastra, dermatoloog bij Huidmedisch Centrum Oosterwal. “Een waterontkalker kan eczeem niet genezen, maar bij sommige mensen wel een verbetering teweegbrengen. Net als minder lang en minder heet douchen.” Ook blijven er volgens Gaastra bij zacht water minder kalkresten aan je haren kleven, wat vaak zorgt voor zachter haar.

Er kleeft ook een risico aan waterontharders. Van der Hoek: “Je loopt een risico op bacteriegroei in de filters als je het apparaat niet goed onderhoudt. Je zult er niet snel ziek van worden, want de echte ziekteverwekkers worden er door de drinkwaterbedrijven al uitgefilterd. Maar fris en gezond is het toch niet.”

Uiteindelijk gaat het volgens Van der Hoek om een persoonlijke afweging: “Spendeer ik mijn tijd aan het ontkalken van mijn waterkoker, of geef ik geld uit en stop ik tijd in het onderhouden van mijn waterontharder?”