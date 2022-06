Hanteer het ‘halveringsprincipe’ en 24 andere bruikbare tips om snel geld te besparen

Wat kan je doen om te besparen op je kosten? We zouden er een hele weekendbijlage mee kunnen vullen, want met een klein budget krijgen we onze honger om te consumeren meestal niet gestild. Dankzij de hulp van experts presenteren we deze 25 concrete tips.

1. Maak een financieel overzicht

Om te kunnen besparen, moet je bewust met je geld leren omgaan. Een overzicht van je financiële inkomsten en wat er weer uit die spaarpot verdwijnt, is voor dat bewustzijn essentieel. Eens je zicht hebt op de dagelijkse en maandelijkse uitgaven, kan je bespaarproject van start gaan. Iedereen moet dan voor zichzelf bepalen naar welke zaken er veel geld mag stromen en welke kraan wat meer wordt dichtgedraaid. Een visuele steun zoals een lijstje kan daarbij helpen.

2. Denk op korte en lange termijn

Sommige uitgaven doen we zo regelmatig, dat we er niet meer bij stilstaan. “Een afhaalkoffie op weg naar het werk of een drankje uit de automaat is voor veel mensen een gewoonte”, zegt professor consumentengedrag Malaika Brengman van de VUB. “Die dingen koop je misschien zonder na te denken, maar als je die gewoonte kwijtraakt, kan dat al snel wat opbrengen.” Vaak moet er meer tijd overgaan om kosten te besparen en moeten we ons op lange termijn voorbereiden. “Vraag jezelf altijd af of je iets echt nodig hebt voor je het koopt”, raadt Caroline Van Peteghem van De Transformisten vzw aan. “En draag zorg voor materialen zodat ze lang kunnen meegaan.”

3. Verbruik minder energie

De prijzen op de energiemarkt stijgen en daar valt niet aan te ontsnappen. Het enige wat je kan doen, is thuis minder verbruiken. Simon November van Test Aankoop spreekt van de huis-, tuin- en keukentips. “Het zijn de logische aanpassingen waar je op kan letten. De verwarming een graadje lager zetten bijvoorbeeld, of korter douchen.” Brengman voegt daaraan toe dat je rekening kan houden met een dag- en nachttarief. “Afhankelijk van bij welke maatschappij je zit, is het nuttig om de huishoudelijke zaken die veel energie vragen uit te stellen naar de avond of het weekend”, aldus Brengman.

4. Installeer zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen is duur, en nu nog meer dan normaal door de schaarste aan bouwmaterialen en de grote vraag. Toch zijn zonnepanelen volgens November nog steeds een goede investering. “Die eenmalige grote kosten zijn groot, maar zullen je in de toekomst beter bestand maken tegen schommelingen in de energiemarkt”, aldus November. Hij wijst ook op de sociale tarieven voor gas en elektriciteit.

5. Beperk sluipverbruik

Hoe gemakkelijk het ook is om je gsm-oplader gewoon in het stopcontact te laten zitten, toch doe je dat beter niet. De elektriciteit blijft namelijk stromen. Ook de lichtjes van je wekker of espressoapparaat vragen voortdurend energie. Leer jezelf dus aan na elk gebruik de stekkers uit te trekken om sluipverbruik tegen te gaan.

6. Plaats een emmer onder de kraan

We kampen niet alleen met dure prijzen, maar ook met droogte. Sla twee vliegen in één klap door zo veel mogelijk water te hergebruiken. Voor de douche is opgewarmd kan je bijvoorbeeld het koud water opvangen in een emmer. En ook regenwater kan je opvangen door een regenton in de tuin te installeren. De planten en je rekening zullen je dankbaar zijn.

7. Vergelijk verzekeringen

“Er is eigenlijk maar één verzekering verplicht en dat is je autoverzekering, maar als je een hypothecair krediet aangaat, willen banken dat meestal enkel geven als je ook een woning- en saldoverzekering hebt”, legt November van Test Aankoop uit. “Die twee veranderen naar een goedkopere aanbieder is bijna onmogelijk, want dan stijgt je rente bij de bank.” Toch loont het volgens November de moeite om eens met andere aanbieders te vergelijken. “Zeker voor verzekeringen die geen impact hebben op de rente van je hypothecaire krediet zoals de familiale verzekering of een reisverzekering, is dat nuttig.”

8. Kies de voordeligste formule

Bel je graag of sms je liever? En heb je die onbeperkte mobiele data echt nodig? Beantwoord deze vragen terwijl je jouw telecomformule onder de loep neemt om na te kijken of die afgestemd is op je eigenlijke verbruik. “Zelf ga ik bijvoorbeeld eens naar mijn provider bellen om mijn tv-abonnement op te zeggen”, geeft November toe. “Ik heb genoeg aan een abonnement met internet zodat ik online naar mijn favoriete programma’s kan kijken.”

9. Neem niet zomaar de auto

Steeds meer jongeren beseffen dat ze geen eigen auto meer nodig hebben. Volgens Brengman is een wagen een serieuze kostenpost die snel in waarde vermindert en ben je dat geld op lange termijn kwijt. “Nieuwe generaties overwegen sneller alternatieven voor de auto”, zegt Caroline Van Peteghem. Als je toch met de auto blijft rijden, kan je best de banden voldoende oppompen, zo weinig mogelijk airco gebruiken en met een constante snelheid rijden om je brandstofverbruik, en dus de hoge brandstofprijzen, te beperken.

10. Mijd impulsaankopen

Om geld te besparen is het belangrijk geen impulsaankopen te doen. Maak daarom op voorhand een boodschappenlijstje en probeer je daaraan te houden. Bekijk op voorhand ook de prijzen van de dingen die je wil kopen. “Mensen zeggen vaak dat ze op de prijzen letten, maar eigenlijk hebben ze geen idee van wat iets gemiddeld mag kosten,” zegt Brengman, “dan is het moeilijk bewuste keuzes te maken.”

11. Kijk uit naar lage prijzen

Als je favoriete producten in promotie staan, kan je er meteen een voorraadje van inslaan. “Maar wees wel alert”, zo waarschuwt November. “Het mag geen reden zijn om iets te kopen dat je niet van plan was.” Brengman vult aan met producten die zijn afgeprijsd door snelverkoop. “Vaak zijn die zaken nog een tijdje goed. Initiatieven zoals TooGoodToGo geven veel mogelijkheden.” Daarnaast raden ze allebei aan om voor huismerken te kiezen en op de eenheidsprijzen te letten.

12. Eet je rijk met seizoensgroenten

Groenten en fruit zijn goedkoper in het juiste seizoen. Logisch, want dan is het aanbod groter, maar door het constante aanbod in supermarkten hebben we het afgeleerd daar rekening mee te houden. Probeer om je geld en je gezondheid te sparen ook wat vaker vlees en vis links te laten liggen. “En voor de rokers: stop met roken”, voegt professor Brengman nog toe.

13. Kroon jezelf tot chef

Zelf koken zal goedkoper zijn dan een kant-en-klaarmaaltijd inslaan of op restaurant gaan. Wil je toch een feestelijke avond? Dan geeft Brengman de tip om eten thuis te laten leveren en zelf de drank te voorzien. Overschotjes kunnen dienen om de volgende dag als lunch mee te nemen. Als je dan toch aan het koken bent, kunnen groenterestjes als wortelloof of preistelen verwerkt worden in de soep.

14. Shop op het juiste moment

Ga eerder ’s ochtends naar de winkel dan ’s avonds. “Want als je vermoeid bent of honger hebt, laat je je sneller verleiden”, zegt Brengman. “Als je goed uitgerust bent, kan je gemakkelijker weerstaan aan al die prikkels waar winkels expres op inzetten.” Bij een bezoek aan de supermarkt heb je beter geen hongerige maag, want dan zal je veel sneller meer kopen dan je van plan was. En voor kleding wacht je best op de soldenperiode, maar ook daar moet je je niet te snel laten verleiden door zachte prijsjes.”

15. Word vaste klant

Vraag in al je favoriete winkels naar een klantenkaart. Als je ergens regelmatig passeert, zal je daar uiteindelijk je vruchten van plukken. Ga je veel naar musea? Schaf dan een museumpas aan. Of bezoek je liever een cinema of fitness? Ook die beschikken over een voordelig lidmaatschap. Veel bedrijven hebben samenwerkingsverbanden met aankoopdiensten. Wees dus niet bang je bedrijfs- of studentenkaart boven te halen aan de kassa, misschien levert het je wel iets op.

16. Verwijder of verkoop wat je niet gebruikt

De omgekeerde redenering kan je toepassen op je huidige maandelijkse uitgaven. Kijk je wel genoeg naar onlineseries om te betalen voor dat Netflix-account? Bezoek je de fitness regelmatig genoeg om er maandelijks geld aan te geven? Leg je liever een plaatje op dan Spotify te openen? Weg ermee dan. En als dat nog niet genoeg is, kan je een centje bijverdienen door zaken waar je toch niets meer mee doet te verkopen. Keukenspullen of kleren, er is sowieso iemand die het graag overneemt.

17. Huur, ruil en deel

“De hedendaagse burger wil niet meer alles zelf bezitten. Initiatieven zoals de babytheek zijn heel solidair. Daar kan iedereen babyspullen huren voor een klein prijsje”, vertelt Van Peteghem. “Ook gereedschapsbibliotheken in steden doen het heel goed. Niet iedereen heeft een tuinhuis om een boormachine in te bewaren, dus kunnen ze dat daar lenen. Het advies krijg je er dan gratis bij. Een platform zoals Peerby kan drempelverlagend werken. Daarop kunnen mensen aangeven dat ze een lange ladder of een partytent hebben die de buren kunnen lenen”, aldus Van Peteghem.

18. Koop tweedehands

Als je iets nieuws nodig hebt, kan je het ook tweedehands aankopen. “Meubels kunnen gemakkelijk een tweede leven krijgen, daarop kan je zeker besparen”, zegt Simon November. “En ook tweedehandskleding heeft geen pejoratieve bijklank meer”, gaat hij verder. Van Peteghem observeert dat er veel meer jongeren zijn die fast fashion resoluut afwijzen. “Maar ook los van de jonge hipsters denk ik dat we meer en meer beseffen dat die snelle en nieuwe productie niet meer nodig is”, zegt ze.

19. Kies voor herbruikbare producten

Het eenvoudigste voorbeeld is een drinkbus. De initiële prijs ligt misschien hoger dan een plastic fles, maar bedenk dan eens dat je hem bij elke kraan gratis kan bijvullen. En dat voor een lange periode. Daar zijn die plastic flesjes niets tegen. Ook oplaadbare batterijen of wasbare schoonmaakdoekjes passen in dit rijtje.

20. Laat je spullen herstellen

Net als Bob de Bouwer moet je jezelf soms afvragen: kunnen we het maken? “Als je met een kapot toestel naar de winkel gaat, krijg je vaak te horen dat je beter gewoon een nieuw koopt. Omdat het te lang gaat duren om te repareren of omdat de onderdelen niet meer beschikbaar zijn”, getuigt Van Peteghem. Ze raadt mensen aan om zelf op zoek te gaan naar een hersteller of een repaircafé te bezoeken. “Daar helpen vrijwilligers je om kleine spullen een tweede leven te geven.”

21. Hanteer het halveringsprincipe

Deze tip is voor de echte avonturiers. Probeer eens soep te maken met een halve hoeveelheid bouillon of de afwas te doen met maar een half blokje zeep. Werkt dat even goed? Dan gaat er bij de volgende beurt opnieuw een halve portie af. Op die manier zal je snel merken wat de ideale hoeveelheid is en leer je spaarzaam met producten om te gaan.

22. Motiveer jezelf

Besparen, allemaal goed en wel, maar het blijft een brede term. Stel daarom een doel op om jezelf te motiveren. Hoeveel geld wil je per maand sparen en wat ga je met dat aangevulde spaarpotje doen? Het helpt als je een concrete bestemming voor ogen hebt. Een nieuwe zetel, zonnepanelen of een mooi reisje bijvoorbeeld.

23. Ga op vakantie in eigen land

Een staycation klinkt je misschien nog vers in de oren uit de periode dat we amper buiten mochten komen, maar ook budgettair gezien is een vakantie in eigen land geen slecht idee. “Mijn grootouders gingen niet op vakantie”, vertelt November. “Nu zijn we dat gewoon om in de winter te gaan skiën en in de zomer een week naar Frankrijk te gaan, maar eigenlijk blijft dat luxeconsumptie.” Volgens November kan je met wat creativiteit op een veel goedkopere manier van een vakantie genieten.

Rochehaut, een dorp in de provincie Luxemburg. Beeld Kevin Faignaert

24. Verhuur een kamer

Heb je geen probleem met onbekenden in je huis? Verdien dan een centje bij door een kamer te verhuren. Er zijn genoeg (buitenlandse) studenten die maar voor een korte periode op zoek zijn naar een slaapplaats. Je kan je woning tijdens vakantiedagen ook aanbieden op een platform als AirBnb.

