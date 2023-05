Hanan Challouki schreef boek over realistisch moederschap: ‘Laat het los. Het is niet erg als je kind eens wat later eet of slaapt’

Als kersverse moeder word je bedolven onder meningen én oordelen, op sociale media en daarbuiten. Hanan Challouki schreef er met Imposter moeder een openhartig relaas over. ‘Een man die veel doet is een goede vader. Een vrouw die ook andere dingen doet dan voor de kinderen zorgen is een falende moeder.’

Wanneer Challouki’s man oppert om aan kinderen te beginnen, moet ze daar eerst eens goed over nadenken. “Ik reis graag, werk veel en ga daarnaast met plezier naar evenementen ’s avonds. Wat als dat dan allemaal niet meer kan?”, redeneert ze. Challouki is expert inclusieve communicatie, geeft zo’n zestig keynotes en workshops per jaar en schreef tussendoor het boek Inclusieve communicatie. Een terechte vraag, dus.

Haar omgeving stelt haar gerust. Hoewel ze het mag vergeten om de eerste jaren nog zorgeloos een nacht door te slapen, is een baby het wel allemaal waard. Maar één jaar in het moederschap, nadat ze zowat elk bestaand boek over moederschap heeft gelezen, honderden euro’s heeft uitgegeven aan babyspullen, en flesvoeding zo lang mogelijk heeft proberen uit te stellen, realiseert ze zich dat ze lijdt aan het imposter syndrome. Vrij vertaald: ze heeft constant schrik dat ze door de mand zal vallen als moeder. “Voor ik een kind kreeg, beschikte ik altijd over voldoende zelfvertrouwen. Maar als moeder bleef daar nog maar weinig van over.

“Iedereen overviel mij met vragen: ‘Geef je borstvoeding? Slaapt hij al door? Je geeft hem toch geen fopspeen?’ Ik ervoer een druk tijdens elke fase - de zwangerschap, de bevalling en de eerste maanden van het moederschap - die ik nog nooit eerder had ervaren. Alles wat ik dacht te weten stelde ik opnieuw in vraag. Ik ben het nochtans gewoon om het woord te voeren. Maar toen ik moeder werd, wilde ik het allerliefst zwijgen. Omdat ik opeens angst had om het verkeerde te zeggen en er genadeloos op afgerekend te worden. Ongegrond, maar zo werkt het imposter syndrome. Je twijfelt aan je eigen kunnen, ook al doe je het prima. Je durft geen vragen te stellen, uit angst om als onwetend en incompetent over te komen.”

Die immense druk is volgens jou iets dat elke moeder voelt. Hoe verlagen we die?

“Loslaten is key. Word je aangesproken of geconfronteerd als moeder met iets dat niet perfect loopt? Laat het los. Het is niet erg als je kind eens wat later eet of slaapt. We moeten als moeders milder zijn voor onszelf. En in onze relaties kunnen we gesprekken voeren over de verdeling. Ik ken veel vrouwen die er automatisch van uitgaan dat zij 80 procent van de opvoeding op zich nemen en de partner maar 20 procent. Ook dat moeten we herdefiniëren.

“Als maatschappij kunnen we ook van alles doen: veel systemen houden geen rekening met moeders. Of het nu gaat over onze arbeidsplek of de kinderopvang waar je je kind niet altijd met een gerust hart kan achterlaten. Misschien moeten we eerst al die dingen fixen zodat het voor moeders weer gemakkelijker wordt om moeder te zijn. Momenteel is de druk gewoon te hoog. Ik had het idee dat ik vanaf de geboorte van Mehdi de perfecte moeder moest zijn, zo snel mogelijk terug aan het werk moest gaan en tegelijkertijd mijn huishouden en sociale kring moest onderhouden. Er zijn te veel verwachtingen vanuit te veel verschillende hoeken. Dat houden we nooit vol.”

Volgens mij ligt er op menig Vlaams nachtkastje al een boek over het moederschap. Waarin verschilt uw boek van alle andere?

“De meeste boeken die ik heb gelezen over het moederschap geven altijd een visie weer: zó moet je het aanpakken. Als je aansluiting bij een bepaalde visie vindt, is dat geweldig voor jou maar ik ben niet dat type moeder. Er zijn zoveel verschillende manieren om het moederschap aan te pakken, maar ik vond niet hét boek waarin ik mezelf herkende.

“Bovendien zijn de meeste ouderschapsboeken in Vlaanderen geschreven door witte mama’s. Daar is niets mis mee, maar mijn verhaal als Marokkaans-Vlaamse vrouw verschilt daar wel van. In mijn boek geef ik visies mee vanuit mijn Belgische identiteit, maar ook zaken die ik vanuit mijn Marokkaanse achtergrond en religie heb meegekregen. Mijn mama, Yemma (dit is niet haar echte naam, Challouki gebruikt het Riffijnse woord voor moeder in haar boek, DS), komt ook prominent naar voren in mijn boek. Zij is een zestigjarige Marokkaanse vrouw en eerstegeneratiemigrant die uit het noorden van Marokko naar België kwam. Hoe hard haar leefwereld ook verschilt van de mijne, we delen wel referentiepunten. We hechten allebei heel veel waarde aan familie en spreken dezelfde talen.

“Ik hoop dat ik door de Marokkaanse visie op moederschap te belichten veel diverse perspectieven kan samenbrengen. Iemand zei me onlangs: ‘Jouw boek is zó Marokkaans, maar ook zó Vlaams’. Een fantastisch compliment. Ik ben zo ook echt opgegroeid: heel Marokkaans en heel Vlaams. Ik heb vrij typisch Vlaamse neigingen - zoals de hang naar structuur en organisatie - meegekregen van mijn ouders. Dat staat lijnrecht tegenover de Marokkaanse chaos waarmee we bijvoorbeeld familie-uitjes plannen. Ook het nauwe contact met familie is in de Marokkaanse cultuur enorm belangrijk. Ik spreek of zie mijn ouders elke dag.

“Er bestaan nog steeds veel stereotiepe ideeën hoe het eraan toegaat binnen Marokkaanse gezinnen. Zo zouden onze kinderen minder goed Nederlands spreken en enkel naar Marokkaanse televisie kijken. Mijn zoon kijkt gewoon naar Bumba en Baby TV hoor. Natuurlijk kijkt hij ook naar televisieprogramma’s waar diversiteit in voorkomt, omdat ik het belangrijk vind om dat ook aan mijn zoon mee te geven. Stereotypen over het Marokkaanse moederschap kan je alleen doorbreken door het echte en volledige verhaal te vertellen.”

Jouw moeder, Yemma, pakte het vroeger heel anders aan. Ze maakte zich veel minder zorgen, kreeg tien kinderen en liet alles los. Een generatieding?

“Mijn moeder werd er heel jong ineens in gesmeten en bleef daar heel relaxed onder: ‘We doen het en we zien wel’. Die nonchalance hebben veel moeders vandaag niet. Ik ben jaloers op mijn moeder, omdat zij niet de perfectionist is die ik wél ben. Voor haar hoefde de kinderkamer niet perfect ingericht te zijn en als kleertjes simpelweg pasten, was het al goed genoeg. Ik moest alles goed doen én het moest er ook nog eens goed uitzien. Yemma is niet opgegroeid in het Instagram-tijdperk. Dat betekent ook: zolang je je kind in leven houdt, het vrolijk is en het goed groeit, ben je goed bezig. Onze generatie vergelijkt zich constant met elkaar. Alles moet perfect zijn. Als iemand die het zelf altijd heel goed probeert te doen, is dat heel moeilijk om dat van zich af te zetten.

“Mijn moeder vroeg zich meermaals af waarom ik zo veel spullen kocht, spullen die ik volgens haar helemaal niet nodig had. Maar dat wordt je aangepraat door slimme marketingtechnieken. Yemma voedde haar kinderen ook allesbehalve alleen op. Dat gebeurde met de hele familie. Iedereen kwam langs om te helpen, community staat echt op de eerste plaats. Onze generatie - of je nu Marokkaans of volledig Vlaams bent - is veel individualistischer. Wij willen alles zelf kunnen doen. Als moeder heb ik pas gemerkt hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die je helpen. Wanneer je een minder moment hebt, helpt het echt wel als iemand je huis binnenwandelt en de baby van je overneemt zodat jij een dutje kan doen.”

Die hulp durven accepteren ligt moeilijk in onze maatschappij.

“Absoluut, vroeger was dat helemáál geen probleem, maar tegenwoordig voelen we ons daar snel ongemakkelijk bij. We moeten iets terug kunnen doen. Binnen de Marokkaanse cultuur is dat helemaal niet zo. Een vrouw hoort na de bevalling 40 dagen te rusten en verzorgd te worden. In de westerse cultuur draait alles rond zo snel mogelijk weer productief zijn. Des te sneller je weer kan gaan werken, des te beter. Het is moeilijk om daar niet in mee te gaan. Ik had er bijvoorbeeld voor de start van mijn moederschapsrust al voor gezorgd dat een virtual assistant mijn mails kon beantwoorden en keynotes en meetings kon inplannen vanaf het moment dat die 12 weken voorbij waren. Zodra die periode afgelopen was, ging ik meteen weer helemaal aan de slag.”

Tegelijkertijd heerst er een tegenstrijdig beeld: een vrouw moet carrière (kunnen) maken maar, zodra er een kind is, verschuift de focus en mag je ambitie verdwijnen. Alsof je als vrouw alles uit een carrière moet halen voor er een kind komt.

“Dat is écht zo. Er wordt zo vaak gezegd dat het samen moet kunnen. Heel mooi in theorie, maar in de praktijk is dat niet haalbaar. Ik zie veel bedrijven werken aan gelijkheid op dat vlak. Ze willen wel meer vrouwen in managementposities, maar zien ze vervolgens allemaal uitvallen vanaf dat er kindjes bij komen kijken. Wij leven in een samenleving waar de systemen van kinderopvang falen. Een meeting wordt georganiseerd vanuit het idee dat iedereen er maar bij moet zijn - of je nu moeder of vader bent. Zeker vaders worden geacht hun werk op de eerste plaats te zetten.

“Ik vond het moeilijk om aan mensen duidelijk te maken dat ik plots niet minder ambitieus ben omdat ik moeder ben geworden. Een kind krijgen heeft mij vooral veel slimmer laten werken, omdat mijn zoon prioriteit is, maar dat betekent niet dat mijn werk niet meer boeit.”

Welk oordeel of kritiek stoorde of raakte je het meest?

“Kan je alweer in je jeans? Het idee dat we na een bevalling meteen checken of een vrouw al haar zwangerschapskilo’s kwijtraakt, vind ik heel pijnlijk.”

Opvallend: vrouwen die opteren voor een epidurale verdoving bij de bevalling krijgen vaak kritiek van andere moeders. Vanwaar die felle meningen over wat een andere vrouw doet met haar lijf?

“Sommigen vinden dat, als je kiest voor een bevalling met epidurale verdoving, je de bevalling niet ‘echt’ hebt meegemaakt of gevoeld. Maar misschien wil ik wel bevallen van mijn kind en daarvoor niet moeten sterven van de pijn? Een man zou nooit zeggen bij een pijnlijke ingreep: ik wil het voelen en beleven, doe maar zonder pijnstillers. (lacht)

“Als je weet dat je heel veel pijn gaat hebben en je daar een deel van kan weghalen, vind ik het raar dat we daar zo vervelend over moeten doen. Ik weet hoeveel vrouwen er bevallen in omstandigheden die heel graag de mogelijkheid van pijnstilling zouden hebben, maar dat niet kunnen krijgen. Waarom oordelen wij daar zo hard over? Alsof je pas trots op je bevalling mag zijn als je zonder epidurale bent bevallen. En dan nog: ik heb voor epidurale gekozen en jammer genoeg hielp die mij totaal niet. Ik heb afgezien tijdens mijn bevalling en ik vond het verschrikkelijk traumatisch door de helse pijnen die ik heb beleefd. Moet dat dan op die manier?”

Een zo mogelijk nog controversiëler thema onder moeders is borstvoeding. Jij geeft zelf liever geen borstvoeding buitenshuis, en ook dat stoot geregeld op commentaar.

“Voor ik zwanger was had ik geen enkel idee hoe hard het fenomeen breast-is-best leeft binnen deze generatie. Ik geloof heus wel dat borstvoeding het beste voor een baby is, maar dat betekent niet dat je als vrouw daarvoor moet afzien. Er bestaat een hele grote beweging binnen deze generatie die denkt dat borstvoeding de norm moet zijn. Als borstvoeding geven lukt - zoals bij mij - is dat prima, maar ook ik hield vol terwijl ik kapot was van vermoeidheid. Ik geloof ook niet dat vrouwen tegen wil en dank borstvoeding moeten kunnen geven. Dat is vooral de perfecte moeder willen zijn.

“Mijn moeder gaf ook borstvoeding. Bij het ene kind een week, bij het andere twee weken en bij nog een ander misschien iets daartussen. Ook dan was borstvoeding geven geslaagd in haar ogen. Daarna stapte ze over op flesjes. Vandaag moet je het minstens een jaar volhouden en liefst twee. Ik ken vrouwen die daaronder lijden, terwijl hun mentale gezondheid op nummer één moet staan.”

‘Een man die veel doet is een goede vader. Een vrouw die ook andere dingen doet dan voor de kinderen zorgen is een falende moeder’, schrijf je in je boek.

“Onze maatschappij reageert heel dubbel op de vaderrol. Toen mijn man met Mehdi een rondje ging wandelen, kreeg hij complimenten omdat hij zijn zoon vast had. Dan dacht ik: wablieft? Als ik telkens complimenten kreeg wanneer ik Mehdi vasthad...

“Anderzijds: het is absurd hoe we die vaderrol aan de ene kant prijzen, maar aan de andere kant minimaliseren. Het is een minstens even belangrijke rol, maar toch wordt die niet zo gewaardeerd. De standaard ligt zo laag voor mannen, en zo onmetelijk hoog voor vrouwen, waardoor er vaak een verkeerde balans ontstaat, ook in de relatie zelf.”

BIO - geboren op 16 mei 1992 in Antwerpen - studeerde een master Strategische Communicatie aan de UAntwerpen - richtte Inclusified op om advies te geven aan bedrijven over inclusieve communicatie - host de podcast Wat zij wil - schreef eerder het boek Inclusieve communicatie

Hanan Challouki, ‘Imposter moeder’, Lannoo, 192p., 22,99 euro, verschijnt op 2 mei