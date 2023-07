Hamsterhuren: de nieuwe toverformule voor jonge koppels die een huis willen kopen

Hamsterhuren lijkt wel de nieuwe toverformule voor jonge koppels zonder financieel rugzakje om een eigen huis te kunnen kopen. Er staan bij de grondlegger van deze formule intussen al 20.000 mensen op de wachtlijst. Toch zijn er ook enkele nadelen aan verbonden.

“We hebben er helemaal geen spijt van dat we hier zes jaar geleden voor gekozen hebben. Integendeel.” Jan Louwet (36) en zijn vrouw Tine Palmans (38) moet je niet overtuigen van het hamsterhuren. Zij waren er in 2017 als een van de allereersten bij om een woning via deze formule te huren/kopen. Het was bouwbedrijf Gilen Real Estate dat hiermee uitpakte. Met de term hamsterhuren dan toch, een kwestie van slimme marketing. Want eigenlijk bestaat deze formule al veel langer onder de minder sexy naam ‘huurovereenkomst met een verkoopbelofte of aankoopoptie’.

Zo is het wel duidelijker dat het gaat om een huis dat je kan huren, met de optie om het binnen een bepaalde termijn al dan niet te kopen. Een optie, het is dus geen verplichting zoals bij een huurkoop – daar zijn de termijnen vaak ook veel korter en moet je maandelijks meer geld op tafel leggen. Als je bij het hamsterhuren beslist om tot de aankoop over te gaan, zal de helft van het betaalde huurgeld gebruikt worden om de aankoop te financieren. Beslis je na acht jaar om niet te kopen, dan moet je op zoek naar een andere huurwoning. Het is eigenlijk een leaseformule voor onroerende goederen.

Bij een lease-auto is het ook zo dat je een vast maandelijks bedrag betaalt en na vijf jaar kan beslissen om de auto al dan niet aan te kopen. Koop je hem niet, dan zal de leasemaatschappij hem terugnemen en zelf verkopen.

20.000 mensen in de wachtrij

Het hamsterhuren is ontstaan in Nederland, maar breekt de afgelopen jaren ook in België stilaan door. Zo hebben ze bij Gilen Real Estate intussen al 20.000 mensen op de wachtlijst staan, terwijl ze maar 400 woningen hebben die binnen de formule passen.

Jan Louwet kon in 2017 zelfs van nog mooiere voorwaarden genieten. “Het volledige bedrag dat ik aan huurgeld had betaald, kon gebruikt worden bij de aankoop van de woning. Nu is dat nog maar de helft. Ik moest wel binnen de vijf jaar beslissen, toch drie jaar sneller dan nu het geval is.”

De prijs van de woning wordt dus bij het afsluiten van de huur afgesproken, maar die wordt wel geïndexeerd. Voor de huidige hamsterhuurders kwam er zo de afgelopen twee jaar een forse 20 procent bij de toekomstige prijs voor hun woning. En ook bij hun huurgeld. Louwet: “Nog een meevaller: toen wij het contract hadden afgesloten, was er van een indexering nog geen sprake. We heb het huis dus vorig jaar kunnen kopen aan de prijs die we in 2017 hadden afgesproken. We hebben het echt wel getroffen.”

Jan Louwet en Tine Palmans. ‘Het volledige bedrag dat we aan huurgeld hadden betaald, kon gebruikt worden bij de aankoop van de woning. Nu is dat nog maar de helft.’ Beeld Franky Verdickt

Het Steunpunt Wonen deed in 2019 onderzoek naar het hamsterhuren en zette daarbij een aantal plus- en minpunten op een rijtje. Het grootste voordeel is dat jonge koppels of alleenstaanden nu ook makkelijker een huis kunnen kopen. Ze hebben vaak niet de mogelijkheden om veel eigen inbreng op tafel te leggen. Om dan nog niet te spreken over de registratierechten. “Wij hadden er allebei eerdere relaties opzitten”, zegt Louwet. “En we hebben van thuis geen grote financiële rugzak meegekregen. Dat maakte het voor ons in 2017 quasi onmogelijk om bij de bank te gaan lenen. Het is fijn dat we op deze manier toch een oplossing hebben kunnen vinden.”

Een voordeel voor de huisbaas is dat de huurder ook extra zorg besteedt aan het onderhoud van de woning, omdat het achteraf zijn of haar eigen huis kan worden. “Dat klopt wel, onbewust speelt dat toch altijd in je hoofd”, zegt Louwet. “Keerzijde van de medaille is wel dat we in die eerste vijf jaar geen grote investeringen hebben gedaan. Als je het huis dan toch niet zou kopen, zou het weggegooid geld zijn.”

Ander nadeel is dat er vaak een hogere huurprijs wordt gevraagd. Louwet: “Bij ons was dat niet het geval. Wij betaalden in het begin 950 euro huur voor een compacte woning met drie slaapkamers, een badkamer, open keuken, living, berging en een klein tuintje. Als we dat vergeleken met andere woningen, dan was dat zeker marktconform. In de loop der jaren is daar door de index wel een fors bedrag bij gekomen. Maar in ons geval was dat niet zo erg. We wisten dat we op die manier bij de aankoop minder geld op tafel zouden moeten leggen.”

50.000 euro gespaard

In de loop der jaren wist het nieuw samengesteld gezin met één zoontje – Louwet is daarbij ook pluspapa van twee dochters – zo 50.000 euro huurgeld op te sparen. Dat werd vorig jaar op tafel gelegd om de aankoop van de woning te financieren. “Met de bank was alles snel geregeld. Ze kenden de formule al en wisten dus hoe het in zijn werk zou gaan.”

Tegenover vijf jaar geleden waren de rentevoeten op hypothecaire leningen wel fors gestegen. Dat is nog een van de minpunten: potentiële kopers kunnen zo onvrijwillig in de onmogelijkheid komen om de woning aan te kopen als ze maandelijks plots meer zouden moeten aflossen. Opnieuw vielen voor Louwet de puzzelstukjes perfect in elkaar. “Wij hadden vijf jaar de tijd om de optie te lichten. Je kan dat ook vroeger doen, zelfs al vanaf de eerste dag. We hebben de stap gezet na vier jaar en twee maanden, de rentevoeten begonnen toen te stijgen. Zo waren we net de hoge tarieven voor, die nu van toepassing zijn. Wij hebben het met alles getroffen. We betalen momenteel zelfs minder aan de hypothecaire lening dan de huur die we eerder moesten opbrengen.”