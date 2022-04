Halloumi helpt je uit de nood

Enter halloumi, die betrouwbare gepekelde grillkaas die geduldig in de koelkast wacht om je te hulp te schieten.

Er zijn twee magische woorden die mijn zoon onmiddellijk en zonder ruzie maken naar de eettafel doen snellen: ‘gebakken kaas’. De kleuter is zot van halloumi, die vacuümverpakte Cypriotische grillkaas die maandenlang bewaart. Ik heb standaard enkele pakjes in de koelkast liggen die vaak als noodplan fungeren. Halloumi vormt de kortste route naar een supersnel-op-tafeldiner. Ideaal voor dagen waarop het vooruit moet gaan of wanneer ik echt geen zin heb om naar de winkel te gaan. Door zijn samengeperste textuur en hoge smeltpunt kan je hem in blokjes of plakjes versnijden en heel makkelijk bakken, grillen of in de oven roosteren. Serveer halloumi met een eenvoudige Griekse ­orzosalade, prik hem op satéstokjes en gril op de barbecue. Leg hem tussen een broodje en je hebt een vegetarische burger. Rasp de kaas in fritatta’s, een boerenomelet of een gehaktbrood. Wat je ook doet, eet de gebakken halloumi onmiddellijk op. Warm heeft de kaas een heerlijk gesmolten interieur met een knapperig korstje, maar eens halloumi afkoelt, is het beste ervan af en transformeert hij tot een rubberachtige substantie.

Gebakken kaas klinkt u te veel als ‘kindjeseten’ in de oren? Met een hartig-zoete olijvenvinaigrette maakt u er toch een speciale ‘volwassenentraktatie’ van. Hij komt met een voorraadkastsalade waarin kikkererwten, specerijen, noten en gedroogd fruit gecombineerd worden met wat ik in de koelkast vind. Dat kan een halve komkommer zijn, zoals in het recept hiernaast, maar kerstomaten, paprika of een handvol rucola zijn evengoed. Maak de salade gerust een dag, zelfs twee, op voorhand. De smaken ontwikkelen zich verder én het avondmaal staat op die manier letterlijk in vijf minuten op tafel.

Voor wie graag lokaal koopt, is er berloumi, de Belgische halloumi. De Berlaarse kaasmakerij De Zuivelarij maakt grill­kaas van Belgische melk en voegt elk seizoen een andere marinade toe aan de kaas. U vindt berloumi bij tal van lokale handelaars en supermarkten zoals Delhaize en Colruyt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Halloumi met warme olijvenvinaigrette

Voor 2 personen

½ komkommer / 4 gedroogde abrikozen / 30 g pecannoten / 250 g voorgegaarde kikkererwten / handvol koriander / 2 el extra vierge olijfolie / 1 tl sumak / snuf chiliflakes / peper en zout / 250 g halloumi

Voor de vinaigrette

6 kalamataolijven / 2 lente-uitjes / 1 tl kappertjes / 1 el limoensap / 1 el ­honing / 1 el olijfolie / zwarte peper

1. Snijd de komkommer in halve ­maantjes en de abrikozen in stukjes. Hak de ­pecannoten grof.

2. Meng de komkommer met de ­uitgelekte kikkererwten, abrikozen, pecannoten, koriander en olijfolie. Breng op smaak met sumak, chiliflakes, peper en zout. Meng goed dooreen en laat even marineren.

3. Snijd de olijven in ringetjes, en versnipper de lente-ui. Meng met de overige vinaigrette-ingrediënten en kruid met zwarte peper.

4. Snijd de halloumi in plakken van 1 cm dik. Verhit wat olie in een pan en bak de kaas aan beide kanten krokant over een middelhoog vuur. Draai het vuur lager en voeg, eens de kaas gebakken is, de vinaigrette toe. Laat enkele seconden ­opwarmen en wentel de kaas door de saus. Serveer onmiddellijk met de salade.