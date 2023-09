Haal de winter in je kleerkast: een greep uit het nieuwe modeseizoen

Niks om dit zonnige weekend al van wakker te liggen, maar met de komst van de herfst lonkt ook de seizoenswissel in je kleerkast. Laat je hier alvast inspireren door al het moois uit de nieuwe collecties, die net in de rekken hangen.

Mannendingen

Aster Nzeyimana weet het al langer: ook de juwelen maken de man. Ontwerpster Elisa Lee effent mee het pad naar zelfexpressie en komt met een uitgebreide collectie mannenjuwelen, met oorbellen, schakel­kettingen en zegelringen met of zonder sierstenen. Alle creaties worden met de hand gemaakt in het atelier in Ronse en zijn verkrijgbaar in zilver of goud.

Zilveren zegelring met malachiet, vanaf 400 euro, elisalee.be

Nathalie Vleeschouwer Beeld rv

Verborgen boodschap

Als knipoog naar de logomania verwerkt ontwerpster Nathalie Vleeschouwer nu monogrammen in spiegelschrift in haar breigoed. Ook de hand van dochter en designer Felix is duidelijk herkenbaar in de eigenzinnige dessins. De wintercollectie brengt een mix van wollen truien met botanische motieven, en oosters geïnspireerde kimono’s, gemaakt van zelf ontworpen jacquardstoffen.

‘Fairfax’, gebreid poloshirt van katoen en kasjmier, 209 euro, en ‘Annie’, broek van polyestermix, 199 euro, nathalievleeschouwer.be

Rosemary Antwerp Beeld rv

Nieuwe Antwerpse hotspot

Laat een trio creatieve twintigers van diverse afkomst los op een leegstaand pand in de Kloosterstraat en je krijgt Rosemary Antwerp, een multidisciplinaire ontmoetingsplek waar muziek, design, interieur en lifestyle samensmelten. De shop richt zich vooral tot mannen, met merken als Billionaire Boys Club, Paa US en Lack of Guidance, maar dat is niet het enige. De creatieve hub wil alle talenten verenigen, met maandelijkse evenementen en inspirerende talks.

Kloosterstraat 106, Antwerpen, rosemaryantwerp.com

Nina Derwael x Veritas Beeld rv

Hyperflex

Olympisch turnkampioene Nina Derwael brengt iedereen in beweging met haar eerste athleisure-collectie voor Veritas. Als topatlete begrijpt ze als geen ander het belang van technische sportkleding die er ook nog cool uitziet. De achtdelige capsule omvat naast broeken, topjes en jasjes ook een praktische sporttas met extra opbergvakken.

Nina Derwael x Veritas, broek, 24,99 euro en jasje, 49,99 euro, vanaf nu verkrijgbaar in de webshop, veritas.be

Xandres Beeld rv

Groen geneest de herfstblues

Een blitse outfit die werkt als een vitaliserende vitaminekuur, was alles in het leven maar zo simpel. Het Belgische modemerk Xandres drukt de opkomende herfstblues preventief de kop in met ton-sur-ton broekpakken in gesatureerd groen. De broeken en blazers zijn gemaakt van ecoverse viscose, een duurzaam en kreukvrij materiaal dat aanvoelt als linnen.

Blazer, 289 euro, en bijpassende broek, 165 euro, blouse van zijde, 209 euro, xandres.com