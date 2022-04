Groener, trager en kleiner: zo pak je die vakantie beter aan dan voorheen

Tijdens de pandemie was reizen moeilijk en soms onmogelijk, maar nu mogen we weer. Hoe pak je die langverwachte vakantie beter aan dan voorheen? Reisschrijvers geven hun geheimen prijs.

Maak de reis onderdeel van je vakantie

Reis met de trein of een boot naar je bestemming. Dat is superontspannend, zegt reisjournalist Sander Groen. Hij noemt dit slow travel: maak de reis naar je bestemming onderdeel van je vakantie.

“Soms doe je drie dagen over een afstand waar je met het vliegtuig drie uur over doet en vaak is het nog duurder ook, maar dat hoeft niet erg te zijn”, zegt Groen. “Vliegen is een noodzakelijk kwaad om op je bestemming te komen. Maar in de trein ga je aan boord en je hebt meteen vakantie. Je ziet het landschap traag om je heen veranderen en met een beetje geluk is er een catering aan boord met lekker eten.”

Volgens Sander Groen maakt de internationale trein een comeback. “Het vergt meer speurwerk, want er bestaat geen site als Cheaptickets.nl waar alle treinreizen te zien zijn. Maar veel Europese bestemmingen zijn beter per trein bereikbaar dan je misschien denkt”, zegt de reisjournalist. Soms is het volgens Groen voordeliger om verschillende etappes bij verschillende aanbieders te boeken of om een treinpas in een land te boeken. Volgens hem is de beste tijd om te boeken tussen drie maanden en drie weken van tevoren.

Kies een hotel en dan pas de bestemming

Veel mensen kiezen eerst de bestemming en zoeken dan een acceptabele accommodatie. Draai het eens om, zegt reis- en designjournalist Joline van den Oever. Zij schreef Hotel Amour & 100 andere hotels waar we niet gestoord willen worden.

Van den Oever vraagt vrienden of mensen met smaak wat hun favoriete plekken zijn en heeft altijd haar ogen en oren open voor goede tips. “Als ik een hotel zie op sociale media, op tv of in een tijdschrift, sla ik het meteen op in Google Maps. Ook al heb ik geen plannen om naar Parijs te gaan, als het moment daar is kijk ik of ik er ooit iets heb opgeslagen. Dat werkt beter dan geforceerd te zoeken.”

Wil je meer privacy tijdens je vakantie, boek dan een bijzonder huis via Airbnb. “Niet zo’n commerciële plek met een sleutelservice, maar een plek met karakter op een afgelegen plek.” Ze boekt altijd bij een superhost, een door Airbnb hoog gewaardeerde aanbieder en spit de recensies uit op berichten over de gastheer of -vrouw. “Zijn ze warm ontvangen, kregen ze tips over de omgeving?”

Een prettige accommodatie biedt houvast voor de rest van je reis. Eigenaars weten ook waar je in de buurt moet zijn. “En vind je vervolgens een smaakvolle winkel of restaurant, dan kun je daar weer vragen naar de tips van het personeel.”

Kijk verder dan boekingssites

Om echte parels te vinden kijk je verder dan boekingssites, zegt acteur en schrijver Judith Noyons. Zij bracht onlangs haar boek Goed Eten, Lekker Slapen uit met bijzondere kleinschalige hotels waar je goed kunt eten. Noyons zoekt de hotels vooral via Google Maps op de locatie waar ze naartoe wil. “Hierdoor vind je plekken die niet op een boekingssite staan.”

Knap niet af op een lelijke website, zegt Noyons. “Veel ondernemers steken hun tijd liever in hun gasten, dan in marketing. Ik let op het persoonlijke element: wat vertellen de eigenaren over zichzelf. In een goed verhaal lees je terug hoeveel liefde ondernemers in hun zaak stoppen.”

“Let ook op wat er niet in de recensies staat. Bijvoorbeeld het ontbijt. Als dat geweldig is, lees je dat namelijk sowieso terug.” In een goed ontbijt zie je volgens Noyons de kwaliteit van de keuken terug. “Bij het ontbijt zijn de producten puur: kaas, boter, brood. Zo kun je zien of er met goede producten wordt gewerkt. Word je afgescheept met pakjes minihagelslag en plakken ontbijtkoek in plastic, dan valt een hotel door de mand.”

Zoek naar kleinschalig in de natuur

Als je een gevoel van thuiskomen zoekt, boek dan een kleinschalige accommodatie met niet meer dan drie kamers, zegt reisschrijver en fotoredacteur Lisette Schmidt. Ze bracht in april samen met Toni de Coninck het boek Weekenden in het groen uit.

Echt ontspannen doet Schmidt midden in de natuur. “Geen buren in de verre omtrek. Nachten die nog echt donker zijn zodat je kunt genieten van een sterrenhemel, en gewekt worden door het gekwetter van vogels.” Ongestoord in de natuur is niet altijd makkelijk te vinden, maar het kan, zelfs in Nederland, zegt Schmidt. “De website Natuurhuisje.nl heeft aardig wat aanbod, maar je moet goed checken waar het ligt. Voor je het weet beland je toch weer op een vakantiepark. Ook op de site van Buitenleven Vakanties vind je goede adresjes in de natuur. Met de organisatie Cabiner, trekkershuisjes midden in de natuur, kun je van cabin naar cabin reizen waarbij je slechts één keer in een paar dagen een weg kruist’”

Schmidt tipt om altijd de locatie op Google Maps te checken: het natuurgebied kan prachtig zijn, maar je kunt ook naast een snelweg zitten.