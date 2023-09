Groeit er in de toekomst varkensvlees op onze akkers? Sojabonen met dierlijke eiwitten maken hun intrede

Hoe maak je de perfecte vleesvervanger? Misschien wel door dat vlees te laten groeien aan een plant, stengel of struik. Onlangs presenteerde een deels Nederlands bedrijf zijn eerste hybride product: deels plant, deels varken.

Het lijkt er dus écht op. Splijt een van de sojabonen die het Brits-Amerikaans-Nederlandse bedrijf Moolec Science onlangs presenteerde, en dit is wat je ziet: geen groene, maar een zachtroze, vlezige binnenkant. Varkentjesroze, om precies te zijn. En niet toevallig. De eiwitten in de boon bestaan namelijk voor tot wel een kwart uit varkenseiwitten.

Vandaar ook de naam. ‘Piggy sooy’ besloot het bedrijf de boon te noemen: varkentjessoja. En meer is in aantocht. Op de rol staan onder meer een erwt die eiwitten uit rundvlees bevat en een distel, genaamd saffloer, met visvetten erin. “Er komt een hele waslijst aan”, zegt Henk Hoogenkamp, een vlotte dertiger die Moolec een paar jaar geleden samen met twee buitenlandse compagnons oprichtte.

Moolec is de enige niet. In Boston probeert jong voedselbedrijf Motif Foodworks een spiereiwit van runderen tot uitdrukking te brengen in maiskolven. Of neem de plantaardige hamburgers van Impossible Foods: aangevuld met extra ijzerhoudend eiwit, om ze een vlezigere smaak en beet te geven. Het eiwit in kwestie komt uit soja, maar is nauw verwant aan zijn dierlijke evenknie hemoglobine.

Het draait allemaal om geloofwaardigere, betere vleesvervangers. Als alternatief wellicht voor uit cellen gegroeid kweekvlees, dat voorlopig nog peperduur is en volgens een recente doorrekening mogelijk nog belastender voor milieu en klimaat dan de veeteelt zelf. Dus waarom niet: varkensvlees van de akker? Of rund uit de maiskolf?

Hoogenkamp ontvangt ons in een opmerkelijk voedsellaboratorium vlak bij Nijmegen, in feite gewoon een keuken en een fietsenhok, maar dan vol apparatuur. Bij het aanrecht staat zijn compagnon Jeffrey Pang in laboratoriumjas de afwas te doen. In de boekenkast: kookboeken van Ottolenghi, naast verhandelingen over duurzaamheid. Genetisch gemanipuleerde gewassen zul je bij hem thuis niet vinden. “Anders krijg ik zo meteen nog een inval van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, op zoek naar boontjes”, lacht hij.

Erwt 2.0

Planten zoals piggy sooy – gestileerd met dubbele ‘oo’, als knipoog naar de neusgaten van het varken – gaan in de overgang naar een duurzamere, maar nog wel goed gevoede wereld een belangrijke rol spelen, is Hoogenkamps heilige overtuiging. “Het potentieel is mind-blowing”, zegt hij. “En we moeten wel. In vooral Afrika en Azië is nu al een enorm tekort aan eiwitten. Dat wordt komende decennia alleen maar groter.”

Dus viel het oog op de sojaboon en de erwt. “Wij dachten: hoe kunnen we zorgen dat we meer halen uit wat wereldwijd nu al de grootste bronnen van eiwitten zijn? Hoe kun je zorgen dat er in je erwtje of je sojaboontje nieuwe functies komen, die bijvoorbeeld een hogere voedingswaarde geven, een mooiere textuur of andere structuur?”

Vandaar de dierlijke eiwitten, ontstaan doordat men in het planten-DNA de genetische instructies voor zo’n eiwit heeft ingebouwd. Welke eiwitten er precies in piggy sooy zitten, kan het bedrijf vanwege de patentprocedure niet zeggen. Maar gezien de rozeachtige tint, vermoeden experts die niet betrokken zijn bij het project dat het in elk geval gaat om een ijzerhoudend spiereiwit zoals myoglobine, dat ook in vlees bijdraagt aan de smaak en de kleur.

Je kunt zo’n boon ook gebruiken om echt vlees aan te vullen, en zo de prijs te drukken, denkt Hoogenkamp. Een praktijk die in veel landen al gemeengoed is, vertelt Hoogenkamp, die onder meer in de Filipijnen werkte aan vleesaanvullende eiwitten en vezels. “Maar denk ook aan vroeger, de gehaktbal van oma. Aangevuld met paneermeel”, schetst hij. “Eigenlijk moeten we daarnaar terug.”

Nieuw is het genetisch manipuleren van planten zodat ze ook eiwitten aanmaken die je normaliter alleen in dieren vindt niet. Al decennialang zijn er Bt-gewassen, landbouwgewassen zoals katoen en mais die beter tegen ziekte kunnen doordat ze een gifstof aanmaken dankzij het ingebouwde gen van bodembacterie Bacillus thuringiensis – de ‘Bt’ uit de naam. Moolec-oprichter en CEO Gastón Paladini ontwikkelde al saffloerplanten die behalve hun eigen eiwitten ook het stremseleiwit chymosine aanmaken, voor de kaasproductie.

100 procent plant

De nieuwe generatie ontwikkelaars is zelfbewuster en flirt nadrukkelijk met het idee: wij maken gewassen die deels plant zijn en deels dier. “Ontwikkelen we genetisch gemodificeerde organismen? Ja”, staat er in grote, groene letters op de site van Moolec. “Schaden we mensen of de natuur? Absoluut niet.”

Nog een verschil met de oude tijd van Bt-mais en Bt-katoen: ging het destijds vooral om het verhogen van de omzet van de multinationals en de opbrengst van de grote landbouwbedrijven, worden pioniers als Hoogenkamp nu gedreven door een heel ander soort idealisme. “Onze partners? De biologische landbouw! De veganistische beweging! Wij zijn namelijk vlees noch vis. We zijn 100 procent plant”, zegt Hoogenkamp trots.

Gewassen als varkentjessoja en rundererwtjes kunnen bovendien komaf maken met de vaak ongelijke machtsverhoudingen in de voedselindustrie, verwacht hij. “De democratisering die hiervan uitgaat is giga. Moet je je voorstellen wat het met de grote producenten van bijvoorbeeld melkpoeder doet als de boer melkeiwit ineens kan telen op zijn akker.”

“Dit is echt wel cool”, vindt ook biotechnoloog Ruud Wilbers. De Wageningse onderzoeker, zelf niet betrokken bij Moolec, probeerde ooit een tabaksplant zover te krijgen dat die kippeneiwit zou maken. “Dat bleek toen best lastig”, weet hij nog. “Alleen al omdat je uiteindelijk het eiwit uit de plant moet zuiveren, wat moeilijk is.” Juist op dat punt ziet hij een belangrijk voordeel van de nieuwe aanpak: “Een sojaboon kun je gewoon eten.”

Doorgaans maakt men eiwitten in een bioreactor, een groot vat gevuld met genetisch geprogrammeerde bacteriën. “Maar complexe eiwitten, dat vinden bacteriën lastig. Daar kunnen planten van pas komen”, zegt Wilbers. “Bovendien is een plant makkelijk. Hij heeft alleen water, zonlicht en grond nodig, en geen duur kweekmedium.” Moleculaire landbouw is de enigszins modieuze naam van de nieuwe tak die erop uit is om gericht bepaalde eiwitten in planten te kweken.

Dat is de simpele versie, want doe het maar eens, een plant dierlijke eiwitten laten maken. “Een plantencel is nu eenmaal totaal anders dan een dierlijke cel. Een dierlijk gen in een plantencel tot expressie brengen lukt meestal nog wel. Maar als je naar bruikbare hoeveelheden eiwit wilt, komen plantencellen meestal in de problemen. De zuurstof in de cel raakt op, of er is ineens onvoldoende ijzer – je loopt altijd wel ergens tegenaan”, zegt plantenonderzoeker René Smulders (Wageningen Universiteit).

Nu nog dat andere obstakel: de acceptatie. Want hoe vleesloos is het eigenlijk, zo’n sojaboon met varkenseiwit erin? Hoogenkamp ziet het probleem niet zo: volgens recente cijfers is voor vegetariërs dierenleed de voornaamste reden om geen vlees te eten. “En wij maken planten. Ik denk niet dat vegetariërs zozeer tegen dierlijke eiwitten zijn.”

Bedenkingen

Bij de Vegetariërsbond heeft directeur Floris de Graad toch bedenkingen. “Voor veel vegetariërs kan het een bezwaar zijn dat het hier gaat om genetisch gemodificeerde planten”, zegt hij. Bovendien zijn er principiële twijfels, die de bond ook bij kweekvlees heeft. “Wat ik problematisch vind, is dat hier toch de boodschap van uitgaat: als je geen vlees eet, mis je iets. Terwijl je gewoon prima zonder kan”, zegt De Graad.

Hoogenkamp reageert: “Toch vind ik dat er ook meer gesproken moet worden over de normen en waarden die hierachter zitten. Ik weet niet hoe ik dit politiek correct kan zeggen, maar we willen in rijke westerse landen zoals Nederland wel erg veel tegelijk: biologische tofoe, maar dan wel plasticvrij, lokaal en diervriendelijk geproduceerd en zonder dat de natuur er last van heeft. Daar zitten zóveel contradicties in. In hoeverre is ons systeem een weerspiegeling van het voedingssysteem wereldwijd?”

Moolec is niet het enige bedrijf dat vooruitgang zegt te boeken. Neem Perfect Day, dat zich richt op vegan alternatieven voor melkproducten. Het Aziatisch-Amerikaanse bedrijf doet dat op de ouderwetse manier, via genetisch geprogrammeerde bacteriën die dierlijke eiwitten tevoorschijn fermenteren.

Perfect Day maakte op die manier al melkwei-eiwitten die in feite identiek zijn aan die van de koe, en die al worden toegepast in diverse ijsjes, kazen en repen. ‘Vegan friendly’, noemt onder meer producent Bored Cow zijn melkproducten met het eiwit erin. “Omdat ze geen dieren vereisen om te maken.”

Moolec hoopt zijn varkenssoja in 2025 op de markt te kunnen brengen. In de VS welteverstaan, Europa met zijn anti-gmo-standpunten wordt te ingewikkeld. “Er zijn genoeg pragmatische landen die met dit soort dingen al volop bezig zijn”, zegt Hoogenkamp. “Want dit gaat gewoon gebeuren. Honderd procent zeker.”