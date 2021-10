Gratis: wijze raad van tachtigplussers dankzij ‘Instagrannies’

Wat maakt van tachtigplussers ideale influencers?

Anneleen: “Het zijn de beste ervaringsdeskundigen. Ze hebben een rugzak vol levenservaring waar jongere generaties veel van kunnen leren. Via de Instagrannies-account delen ze hun wijsheden in de vorm van inspirational quotes waarop jongeren kunnen reageren. Ik heb het project drie jaar geleden opgestart samen met Bond Zonder Naam. Door corona stonden de bezoekjes even on hold, nu willen we de draad weer oppikken.”

Komen alle grannies in aanmerking?

“Ik heb zelf al een lijst samengesteld, maar iedereen kan grannies nomineren. We gaan zo breed mogelijk, van oude vissers in de Antwerpse haven tot vooruit­strevende vrouwen zoals zuster Jeanne Devos, die zich een leven lang voor een betere wereld heeft ingezet. Binnenkort posten we het verhaal van Will Ferdy.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Instagrannies (@_instagrannies) op 27 Oct 2021 om 13:11 PDT

Welke levenswijsheden delen ze zoal?

“We vragen bij elk bezoek: wat kunnen jongeren van u leren? Het valt me telkens op hoe nuchter de grannies in het leven staan en hoe ze geen enkel taboe schuwen. Ze zijn verrassend open over thema’s als burn-out, eenzaamheid, liefde en seks. In hun ogen bezwijkt onze maatschappij onder de keuzestress en willen we te veel. In hun tijd was het leven misschien niet beter, maar wel eenvoudiger.”

Volg de verhalen via @_instagrannies of bzn.be