Goedkoper met de auto op vakantie? 7 belangrijke details om in het achterhoofd te houden

1. Controleer je bandenspanning

Als je wagen een te lage bandenspanning heeft, dan krijgt de band een groter draagvlak en stijgt je brandstofverbruik aanzienlijk. Normaal gezien ligt de juiste bandendruk tussen de 2,0 en 4,0 bar, afhankelijk van het type auto en de bandenmaat. De juiste spanning vind je terug in je voertuighandleiding. Kijk zeker ook de spanning van je reservewiel na. Met 15 procent te lage spanning verbruik je bijna 2 procent extra brandstof. Niet onaanzienlijk op een rit van enkele duizenden kilometers!

Bovendien leidt een groter draagvlak tot meer wrijving. De warmte die daardoor vrijkomt, vervormt het rubber dusdanig dat de band niet meer op de velg past. Met zo’n beschadigde band kun je weinig meer doen dan hem weggooien.

2. Neem niet te veel mee

Niet alleen je bandenspanning heeft een invloed op je brandstofverbruik. Ook het gewicht van je wagen speelt een rol. Hoe meer bagage en hoe zwaarder geladen, hoe meer je verbruikt. Beperk je dus tot de meest essentiële spullen.

3. Sluit de juiste verzekeringen af

Naast een annulatieverzekering, die alle (hotel)kosten dekt als je door onvoorziene omstandigheden niet op reis kunt vertrekken, is het ook het moment om je andere verzekeringen te checken. Met de verplichte BA-autoverzekering ben je in Europa alleen gedekt tegen schade die je met je wagen veroorzaakt aan andere voertuigen, hun inzittenden en je eigen medepassagiers. Overweeg dus om een extra reisbijstandverzekering af te sluiten. Daarvoor kun je terecht bij Europ Assistance, Allianz, automobielorganisaties zoals VAB en Touring en andere grote verzekeraars.

4. Vergeet je medische reisbijstand niet

Wie in België aangesloten is bij een ziekenfonds, krijgt er in het buitenland alvast een gratis extra verzekering bovenop: medische reisbijstand. Bij de Christelijke en de Socialistische Mutualiteit bijvoorbeeld kun je tijdens een buitenlandse trip 24 uur op 24 terecht voor bijstand via de alarmcentrale Mutas, en krijg je een tegemoetkoming voor dringende medische kosten. Je wordt ook gerepatrieerd mocht dat nodig zijn.

Om aan te tonen dat je verzekerd bent via het ziekenfonds, moet je in sommige landen – bijvoorbeeld Spanje – wel een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bij je hebben. Check hoe het zit op de website van je verzekeringsfonds.

Ga je in niet-Europese landen op reis, dan heb je meestal een extra privéverzekering nodig die je kunt onderschrijven bij de bekende verzekeraars.

5. Bedrijfswagen: attesten in orde?

Wagen van de zaak? Let dan goed op de afspraken die er met je werkgever of met de leasingmaatschappij zijn over het gebruik van je wagen in het buitenland. Doorgaans is er geen probleem als je in de landen van de Schengenzone blijft, dus in 22 EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Maar reis je daarbuiten, dan heb je een attest van de leasingmaatschappij nodig, dat zelfs gelegaliseerd moet worden door het gemeentehuis van je woonplaats.

Check ook goed hoe het zit met de pechverhelping in het buitenland, en van welke extra bijstand je geniet. Vaak moet je persoonlijk een aanvullende verzekering afsluiten voor je medepassagiers. Zorg dat je ook goed weet wie van je gezinsleden in het buitenland met je bedrijfswagen mag rijden. Doe je dat niet en veroorzaakt een vriend of familielid een ongeval tijdens je vakantie, kan dat je duur komen te staan.

6. Vergeet je auto- of milieuvignet niet

In Zwitserland en Oostenrijk heb je een autovignet nodig. In Duitsland en Frankrijk vragen sommige steden een milieuvignet (Umweltplakette of Crit’Air-ecovignet).

Als je geen vignet hebt, kun je daarvoor beboet worden. In Oostenrijk wordt er met behulp van camera’s gecontroleerd of automobilisten over het verplichte vignet beschikken. Heb je dat niet, dan riskeer je een boete van circa 120 euro. In Zwitserland doet de douane de controle. Heb je geen autovignet, dan krijg je een boete van 200 Zwitserse frank (197 euro).

7. Hou rekening met tolkosten

De makkelijkste manier om de snel stijgende tolkosten in Frankrijk en andere autovakantielanden te omzeilen? Af en toe de snelweg afgaan en eens voor een landelijke weg zonder tol kiezen. Bovendien doe je zo vaak onverwachte ontdekkingen, van restaurants tot prachtige landschappen.

Je kunt tol gewoon met je creditcard betalen, maar veel handiger en sneller is de Bip&Go-badge. Deze elektronische tolbetalingsbadge is je vrijgeleide door de voorbehouden tolpoorten in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Het tolgeld wordt dan achteraf afgerekend.