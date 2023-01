Gnocchi met pompoen en za’atar-pesto: knutselen met kruiden

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Za’atar is een specerijenmengeling uit de Levantijnse keuken. Veel huishoudens in die regio maken een eigen blend van tijm, sumak, geroosterd sesamzaad en zout. Aan deze hoofd­ingrediënten wordt vaak ook oregano of marjolein toegevoegd. Zelf meng ik graag wat extra korianderzaad en een snuf Aleppo-peper onder mijn za’atarmix. Specerijenblends kunnen aardig aantikken op je kassaticket, probeer ze gerust eens zelf te maken met wat je misschien al in huis hebt. Zo roteren gedroogde kruiden en spece­rijen ook wat sneller, want na enkele maanden is, qua aroma en smaak, het beste er wel van af.

Traditioneel wordt za’atar gebruikt als een topping voor platbrood of geserveerd met extra vierge olijfolie om pitabrood in te doppen. Maar de specerijenmengeling leent zicht uiteraard tot veel meer. Ik besprenkel er op zondag gebakken spiegeleieren mee, werk er een salade mee af of mix het door een pesto. Wees niet bang om specerijen eens uit hun context te trekken of combineer in je gerechten ingrediënten met verschillende achtergronden. Het mag dan wel onorthodox zijn, het maakt koken leuk en houdt het interessant en verrassend. Het kruidige karakter van deze za’atar-pesto combineert wonderwel met geroosterde pompoen en vormt samen met ricotta een smeuïge saus voor gnocchi.

Beeld Amber Van Bossel

Gnocchi met pompoen en za’atar-pesto

Dit heb je nodig voor 4 personen

800 g pompoen / neutrale olie / peper en zout / snuf chiliflkakes / 4 stengels boerenkool / 650 g gnocchi / 250 g ricotta / Parmezaanse kaas

Voor de pesto: 30 g pecannoten / 1 el za’atar / 20 g koriander / 1 teentje knoflook / 75 ml extra vierge olijfolie / 1 el citroensap / peper en zout

Zo maak je het

1. Verwarm de oven op 200 °C. Schil en snijd de pompoen in hapgrote stukken. Besprenkel met olie, peper, zout en chiliflakes en spreid uit over een bakplaat. Schuif 15 à 20 min. in de oven, of tot de pompoen gaar is en de randjes goudbruin zijn.

2. Rits de boerenkool van de stengels en scheur in stukken. Meng met olie, peper en zout. Zorg ervoor dat elke blaadje bedekt is met een laagje olie. Spreid uit over een bakplaat en schuif 5 min. mee in de hete oven. Let op dat de boerenkool niet verbrandt.

3. Hak de pecannoten grof en rooster 5 min. in een droge pan.

4. Doe alle ingrediënten voor de za’atar in een keukenrobot en mix tot pesto.

5. Kook de gnocchi in gezouten water gaar. Houd een grote kop kookvocht bij alvorens je het water afgiet.

6. Doe de gnocchi terug in de pot en meng er de pesto, de helft van de ricotta en 1⁄3 van de pompoen door. Voeg beetje bij beetje het kookvocht toe tot je een smeuïge consistentie hebt.

7. Verdeel een eetlepel ricotta over elk bord en maak met de bolle kant van je lepel een veeg. Verdeel vervolgens de gnocchi, pompoen en boerenkool over de ricotta. Werk af met zwarte peper en Parmezaanse kaas.