Gezond oud worden begint jong: ‘Als je wacht tot mensen niet meer uit de voeten kunnen, ben je te laat’

Waar gaat uw onderzoek bij de WHO over?

“De werkgroep die ik coördineer, focust met name op vitaliteit bij het ouder worden. Vitaliteit gaat vooral over het energieniveau, en dat is onder te verdelen in drie onderdelen: energie en stofwisseling, spierkracht, en de manier waarop je lichaam reageert op stresssituaties. Voor gezond ouder worden zijn al deze elementen van belang.”

Vanaf wanneer moeten we rekening houden met het feit dat we aftakelen?

“In de definitie van healthy aging is gezond ouder worden geen einddoel, maar een proces. En dat begint als je jongvolwassen bent. Je hebt dan nog veel reserves. Het doel is om deze zo hoog mogelijk te houden, zodat je fysieke, mentale, cognitieve en emotionele problemen zoveel mogelijk uitstelt.”

Zijn we niet vooral gefocust op ons uiterlijk als het aankomt op veroudering?

“Ik ervaar eerder dat mensen de neiging hebben om wat fatalistisch te doen over het fysieke deel van ouder worden. ‘Het lichaam wordt nu eenmaal oud,’ redeneren ze, ‘laten we dat aanvaarden en genieten van het leven’, maar dit associëren ze niet vaak met gezond gedrag. Maar om je goed in je vel te voelen, moet je ook een goed lichaam hebben. En vice versa: om je lichaam in vorm te houden, moet je gemotiveerd zijn. Deze twee gaan hand in hand.”

Onze levensverwachting is toegenomen: de fitheid van ons lijf ook?

“Neen. Het aantal jaren dat mensen zonder beperkingen, dus zonder zware ziekten en zelfzorgtekorten, leven groeit niet mee. Belgen tussen 65 en 70 jaar leven ongeveer een derde tot meer dan de helft van hun resterende leven met beperkingen. Dat is toch wel schrikwekkend.

“Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de ‘UN Decade of Healthy Aging’ in het leven geroepen, zodat we beter kunnen meten hoe mensen gezond ouder worden. Op dit moment varen we relatief blind. Onze doelgroep is niet de mensen die niet volledig meer voor zichzelf kunnen zorgen, maar de groep bij wie beperkingen nog niet zichtbaar zijn.

“Zo kunnen we mensen optimaal begeleiden bij hun verouderingsproces in plaats van dat we wachten totdat ze niet meer uit de voeten kunnen. Dan ben je namelijk te laat. Als je door je leven heen een goede reserve opbouwt, herstel je ook sneller als je ziek wordt of een blessure oploopt, en hebben mensen uiteindelijk minder zorg nodig.”

Ivan Bautmans. Beeld Marco Mertens

U maakt deel uit van een internationale onderzoeksgroep. Is er een voorbeeldland?

“Dan wordt er vaak verwezen naar de blauwe zones (vijf gebieden in de wereld waar mensen het langst en meest gezond leven, AB). In deze zones leven mensen vaak in een warmer klimaat en volgen ze een mediterraanachtig dieet. Het zijn ook plekken met sterkere sociale netwerken.

“Je kan hun levensstijl alleen niet zomaar transponeren naar een andere maatschappij of cultuur. Ook blijft het verschillen per individu: de een heeft een fittere geest en een fitter lichaam dan de ander. Het is ook een stukje geluk: soms komt het verouderingsproces ineens in een stroomversnelling. Maar het staat als een paal boven water dat het echt mogelijk is om je fysieke reserves te verhogen, ongeacht de leeftijd.”

Hoe doen we dat: bewegen, slapen, gezond eten?

“Ja, maar niet alle oefenvormen hebben effect. Spierversterkende oefeningen zijn cruciaal voor meer kracht, evenwicht en flexibiliteit. Daarnaast is een goed dag- en nachtritme belangrijk, want je herstelt en wordt sterker als je slaapt. Denk ook aan het monitoren en vermijden van acute en chronische ontstekingen.

“Maar het is niet een one size fits all. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onderzoek doen naar kenmerken van het verouderingsproces, ook op individueel niveau, en dat we deze resultaten samenbrengen voor een land of werelddeel.”