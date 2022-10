Gezien op TikTok: deze simpele maar geniale manier om een quesadilla te vouwen

FoodTok is al een tijdje een begrip, met dank aan de lockdowns. Deze millennial testte de ‘crunchy food wrap’ en vouwt sindsdien quesadilla’s volgens deze ultrahandige TikTok-manier.



Wanneer ik een vriendin hoor opscheppen over de ‘baked feta pasta’ die haar tienerdochter voor het gezin klaarmaakte, wordt mijn geloof in de jeugd en haar eetgewoontes weer een beetje hersteld. Het simpele recept, dat niets meer inhoudt dan een blok feta met kerstomaten in de oven tot een smeuïge pastasaus roosteren, ging vorig jaar viraal op TikTok. Doorgaans ben ik niet te vinden voor trendy voedsel, maar toegegeven, sommige recepten die de afgelopen twee jaar op het platform viraal gingen zijn zo slecht nog niet. Of het nu gaat over de ontplofte fetahype, ‘corn ribs’ (spareribs gemaakt van maiskolven), of de allerlaatste trend: ‘butter boards’ (een gedeconstrueerde kruidenboter), het komt erop neer dat deze eenvoudige recepten jongeren aansporen om zelf de keuken in te duiken.

Lang niet alle TikTok-foodtrends zijn blijvertjes, maar sommige zitten gewoonweg goed in elkaar. Zoals de ‘crispy folded wrap’ die in 2021 op het platform verscheen. De inhoud van de wrap is niet vernieuwend, maar de manier waarop de tortilla gevouwen wordt, is zo simpel dat het geniaal is. Quesadilla’s zijn ideaal om restjes in te verwerken, maar ik maak ze zelden, want het is zo’n gedoe om die platte pannenkoek zonder morsen om te draaien in de pan. Frustrerend als de helft van de vulling op de grond belandt.

Zonder morsen

Volgens de TikTok-techniek verdeel je de ronde wrap in vier compartimenten en vouw je hem op tot een compacte driehoek. Qua inhoud wil je iets sauzigs, iets vullends met proteïne, een portie groenten, en onontbeerlijk om de boel bijeen te houden: kaas! Hou je aan de volgorde, anders wordt het opnieuw een boeltje. De hoek waarmee je begint te vouwen bevat een dikke saus, dus geen kipblokjes of maiskorrels die bij het vouwen kunnen vallen. En eindigen doe je met gemalen kaas, die smelt tijdens het bakken waardoor de wrap ‘verzegeld’ wordt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Krokante wrap met kip en kool

Dit heb je nodig voor 2 wraps

1 el mayonaise / 1 el Griekse yoghurt / 1 tl sriracha / 2 stengels palm- of boerenkool / 2 uitgebeende kippendijen / olie / peper en zout / 2 tl Mexicaanse kruidenmix / 2 grote tortillawraps / 2 handjes gemalen kaas

Zo maak je het

1. Meng de mayonaise, yoghurt en sriracha tot een saus. Scheur de palm- of boerenkool in kleine stukjes, was en dep droog. Snijd de kip in stukken.

2. Verhit wat olie in een pan en roerbak de kool in enkele minuten gaar. Breng op smaak met peper en zout. Haal uit de pan en voeg opnieuw wat olie toe. Voeg de kipstukjes, kruiden, peper en zout toe. Roerbak de kip goudbruin.

3. Leg de tortilla op een snijplank en maak één snee vanaf het middelpunt van de wrap. Smeer op het compartiment boven de snede een laag saus. Verdeel de kipstukjes en de palmkool over de 2 compartimenten die volgen en eindig met de gemalen kaas. Google even ‘Tiktok Tortilla Wrap Hack’ als je zeker van de werkwijze wil zijn.

4. Vouw nu de driehoek met saus over de kip en vouw zo verder tot je een compacte driehoek hebt. Verhit wat olie in een pan en bak de wrap aan beide zijden krokant. Serveer onmiddellijk.