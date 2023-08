Gevaarlijke bacteriën in zeewater van badplaatsen gevonden: deze Franse stranden zijn te mijden

Het Franse zeewater langs de kust is overwegend schoon. Maar er zijn populaire badplaatsen waar je maar beter niet de zee in kunt gaan. In de Provence zijn er bovenmatig veel schadelijke bacteriën gevonden voor de kust van Marseille, Bandol en Antibes. In Bretagne kan je maar beter uit het water blijven in badplaatsen als Saint-Brieuc en Lanildut.

Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Le Figaro. Dat legde 1.800 Franse stranden langs de meetlat. Met officiële cijfers van de overheid werd gekeken of daar de E. colibacterie of enterokokken in het water zaten. Die komen voor in de darmen van mensen en komen met ontlasting naar buiten. Kortom: er zit dan te veel stront in het zeewater. De bacteriën kunnen verschillende klachten en ziektes veroorzaken, zoals infecties aan de urinewegen of maagdarmproblemen.

Het aantal ‘besmette’ stranden is relatief beperkt. Maar er zijn hier en daar wel te veel schadelijke bacteriën gevonden in badplaatsen waar veel toeristen verblijven. In 26 van de 587 onderzochte gemeenten schiet de hygiëne ernstig tekort. Dat is bijvoorbeeld zo bij verschillende stranden langs de Middellandse Zee. “Met name in de Provence”, schrijft Le Figaro. Dat is het oostelijke deel van de kust daar, van grofweg Arles tot de Italiaanse grens.

Gesloten

In het populaire Bandol zijn twee stranden al sinds maart gesloten en dat blijft de hele zomer zo. In Antibes werd in juni een strand één dag gesloten omdat daar de maximale grens van het toegestane aantal bacteriën werd overschreden. “Je kunt beter doorreizen naar het westen, naar Occitanië, of naar Corsica: daar is niet één strand te vinden met tekortschietende waterkwaliteit”, aldus de krant.

In het noordelijke Normandië zijn er drie stranden met te veel bacteriën. In Bretagne tenslotte zijn zelfs relatief vaak hygiëneproblemen. Er liggen negen stranden waar de waterkwaliteit te laag is. “Op het strand van Saint-Brieuc is de waterkwaliteit al sinds 2018 ondermaats”, stelt Le Figaro. In werkelijkheid zou de vervuiling langs Bretoense stranden nog erger zijn. Een Franse rechter oordeelde in juni van dit jaar namelijk dat de plaatselijke autoriteiten de metingen van de waterkwaliteit manipuleren.

Overigens is het niet zo dat een strand waar het zeewater als ‘slecht’ wordt beoordeeld, ook meteen wordt gesloten. Als het publiek wordt geïnformeerd over de bacteriën in zee én er maatregelen tegen zijn genomen, blijft pootjebaden toegestaan. “Pas als de kwaliteit vijf achtereenvolgende jaren onder de maat is, wordt een zwemverbod ingesteld”, schrijft Le Figaro.

Parijs

Ook in Parijs blijkt het water te vies. Zondag zou in de Seine gezwommen worden om de wereldbeker ‘10 kilometer in open water’. Maar de competitie is afgelast omdat de deelnemers ziek zouden kunnen worden. “De gezondheid en het welzijn van de atleten staat voor ons voorop”, lieten de organisatoren weten.

In de Seine bleek te veel E. colibacterie te zitten, net zoals die in sommige badplaatsen in zee wordt gevonden. In Parijs is de reden daarvoor simpel: het heeft de afgelopen dagen uitzonderlijk veel geregend. Daardoor stromen de riolen over: dat ‘afvalwater’, inclusief ontlasting, komt dan in de Seine terecht.

Voor Parijs is het een enorme domper. Over een jaar worden in de stad de Olympische Spelen georganiseerd en ook daar staat zwemmen in open water op de agenda. “Ik vol vertrouwen: dat gaat lukken”, zei Brigitte Légaré van het organisatiecomité van de spelen.