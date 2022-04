Getest: de ideale slimme speaker voor dagelijks gebruik – op dat Spotify-minpunt na dan

Apple heeft het geduld van de Belgen danig op de proef gesteld: pas anderhalf jaar na introductie is Apples slimme speaker HomePod Mini hier ook officieel op de markt. Dat heeft te maken met spraakassistent Siri, waarvan de Nederlands sprekende variant nu pas op de speaker beschikbaar is (hoewel deze op de iPhone al langer Nederlands spreekt).

Ongeduldige Apple-fans konden de mini (Apple begon in 2017 met een grotere variant, maar die is inmiddels van de schappen gehaald) al via omwegen in huis halen, maar konden toen alleen nog Engels tegen het 8,5 centimeter hoge bolletje babbelen. Dat is nu anders.

Siri herkent de stemmen van maximaal zes mensen binnen hetzelfde huishouden en kan muziek en podcasts op ieders voorkeur afstemmen. Verder reageert Siri op persoonlijke verzoeken, zoals het voorlezen van berichten, nieuws, herinneringen, aantekeningen en agenda-afspraken. Simpelweg een whatsappje via de speaker versturen kan ook. Handig voor de liefhebbers van slimme spullen in huis, zoals lampen: ook die kunnen via de speaker worden bediend.

Met de muziek is wat bijzonders aan de hand. De HomePod is geoptimaliseerd voor Apples eigen muziekdienst, maar kan ook met bijvoorbeeld Deezer prima omgaan. Met stemcommando’s kan de eigenaar vragen om specifieke nummers of afspeellijsten. Dat geldt helaas niet voor Spotify, in België de meestgebruikte muziekdienst. Traagheid aan Spotify’s kant, bezweert Apple. Spotify kan (via AirPlay) wel op de speaker worden gebruikt, maar dan zonder de geavanceerde stemcommando’s.

De HomePod neemt de muziek van een iPhone over als deze in de buurt is. Beeld Apple

Wat wel weer erg fijn werkt, is de samenwerking met andere Apple-spullen. Wie bijvoorbeeld zijn iPhone in de buurt van de HomePod houdt, kan zo de muziek of podcast die op dat moment op zijn telefoon wordt afgespeeld overdragen naar de speaker. Zonder gedoe met menuutjes. Zoals we van Apple gewend zijn, is dit gebruiksgemakfeestje alleen bedoeld binnen het Apple-ecosysteem. Wie een Android-telefoon heeft, kan überhaupt geen HomePod gebruiken. Die kan zijn toevlucht nemen tot bijvoorbeeld de slimme speakers van Google, Nest genaamd. Die zijn wat groter, maar wel een stuk goedkoper.

De geluidskwaliteit van de HomePod is redelijk indrukwekkend, gegeven het zeer compacte formaat. De speakertjes kunnen los worden gebruikt of als stereopaar. Ook is het mogelijk om de HomePod als tv-speaker te gebruiken in combinatie met het Apple TV-kastje.

Als Spotify ondersteuning zou bieden, zou de HomePod de ideale slimme speaker zijn voor dagelijks gebruik. Voor iPhone-bezitters althans. En de prijs is voor Apple-begrippen behapbaar.

Apple HomePod Mini, 109 euro per stuk.