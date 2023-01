Geknipt voor een winters weekend: Ottolenghi’s hartverwarmende sobanoedels met gember

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: comfortfood voor blije en verdrietige dagen.

Comfortfood is niet makkelijk te omschrijven. Het is een bijna ongrijpbaar begrip dat als gladde noedels door je vingers glipt als je het probeert te definiëren, want je kunt altijd wel een paar uitzonderingen bedenken. Volgens de Cambridge Dictionary is het een ‘soort gerecht dat mensen eten als ze verdrietig zijn of zich zorgen maken, vaak iets zoets of iets dat ze als kind aten’.

Ik ben het eens met het ­nostalgische aspect en ik vind zoetigheden ook heerlijk, maar ik weiger te geloven dat comfortfood een leegte moet vullen die uit verdriet of zorgen is ontstaan.

Draait het bij comfortfood misschien om gemak? In de Thaise keuken gaat het er niet zozeer over welk gevoel mensen erdoor ervaren, als wel over het gemak: snelle gerechten die niet te moeilijk zijn en je dag niet te veel belasten. Zoiets vind je natuurlijk in elke keuken, zoals pasta- en noedelgerechten, dals en soepen met ingrediënten die met weinig meer dan kokend water of hete bouillon tot leven komen.

Heeft het met de textuur te maken? Met het gevoel in je mond? Verklaart dat misschien waarom we romige soep of hummus zo lekker vinden? Of waarom we zo graag rijst eten: enerzijds licht, maar anderzijds ook vol, stevig zetmeel? Hangt het van de voedselgroep af? Bieden koolhydraten ons meer troost? Zijn pasta, aardappelen en brood daarom zo onweerstaanbaar? En geldt dat ook voor vet en zuivel?

Of komt het er vooral op neer hoe (en waar) we iets eten? Uit een kom, met stokjes, met de hand? Is het verband tussen een kom hete soep en een pot koud ijs dat we ze allebei met een lepel eten als we knus in de zetel zitten? Is dat de reden waarom sommige mensen graag in bed eten?

Of heeft het met herinneringen te maken? Als het ene kind dolgelukkig wordt van frietjes met mayonaise en een ander van linzen met rijst of kippensoep, heeft het dan wel zin om comfortfood te proberen definiëren?

Gewoon genieten

Comfortfood is een ruim begrip, maar ik ben het oneens met de verklaring in het woordenboek. Waarom wordt comfortfood geassocieerd met verdriet, een vorm van gemis of zelfs schuld? Waarom wordt de pot ijs waar we op een vrijdagavond graag naar grijpen als een surrogaat voor een knuffel beschouwd? Mogen we niet gewoon ergens van genieten omdat het lekker, makkelijk en binnen handbereik is?

Ik hou niet van champagne (en daar voel ik me helemaal niet schuldig over!), maar wel van deze uitspraak van Lily Bollinger, de erfgename van het Bollinger Champagne-imperium: “Ik drink champagne als ik blij ben en ook als ik me verdrietig voel. Soms drink ik als ik alleen ben. Als ik bezoek heb, is het een must. Ik nip van een glas champagne als ik geen honger heb en drink een glas als dat wel het geval is. Anders raak ik het spul met geen vinger aan – tenzij ik dorst heb.”

Dat doe ik ook. Ik eet als ik blij ben én als ik me verdrietig voel. Soms eet ik als ik alleen ben. En als ik bezoek heb, is het een must. Ik eet een hapje als ik een snack wil, en ik kan schransen als ik veel zin heb in iets lekkers. Anders heb ik er geen behoefte aan – tenzij ik honger heb.

Sobanoedels met gemberbouillon en knapperige gemberkruimels

Bereidingstijd: 45 minuten

Dit heb je nodig voor 4 personen

Voor de olie en gemberkruimels: 6 el olijfolie / 1 ½ tl chilivlokken / ½ tl paprikapoeder / 1 duim verse gember, fijngehakt / 1 sjalot, fijngesnipperd / 20 g panko / 1 el witte en zwarte sesamzaadjes / zout

Voor de bouillon: 500 ml kippen- of groentebouillon / 2 duimen verse gember, grof gehakt / 1 sjalot, grof gehakt / 1 bol knoflook, horizontaal doormidden gesneden

Voor de noedels: 200 g sobanoedels / 2 el vers limoensap / 2 el sojasaus / 10 g grof gehakte verse koriander

Zo maak je het

1. Maak eerst de olie. Doe 4 el olie in een grote koekenpan en verhit deze zachtjes op een matige temperatuur. Doe de chilivlokken en paprika in een kleine, hittebestendige kom. Zodra de olie vrij heet is maar nog niet rookt, giet je ze ook in de kom. Zet opzij om te laten trekken terwijl je de gemberkruimels maakt.

2. Voeg de resterende 2 el olie toe aan de koekenpan en verhit op middelhoog vuur. Zet het vuur wat lager als de pan warm is en voeg de gember en sjalot toe. Laat 10 tot 15 min. bakken onder regelmatig roeren tot ze mooi bruin en wat knapperig zijn. Voeg de panko, sesamzaadjes en ¼ tl zout toe. Bak nog 4 tot 6 min. tot de panko en sesam lichtbruin kleuren. Doe alles in een kom en zet opzij.

3. Maak ondertussen de bouillon. Voeg alle ingrediënten plus 200 ml water en 1 tl zout toe aan een middelgrote steelpan met deksel en breng op middelhoog vuur aan de kook. Dek af zodra de bouillon suddert, zet het vuur laag en laat 25 min. zacht pruttelen. Giet de bouillon door een zeef boven een kom. Doe de gezeefde bouillon terug in de pan met nog eens 300 ml heet water. Houd warm op een laag vuur tot je klaar bent om te serveren.

4. Kook de noedels gaar en spoel ze dan onder koud water zodat ze niet meer verder garen en laat ze goed uitlekken. Doe de uitgelekte noedels weer in de steelpan en meng het limoensap, de sojasaus en de koriander erdoor.

5. Verdeel de warme bouillon over vier kommen. Draai de noedels met een vork tot nestjes en schik ze kunstig in de kommen. Werk af met een lepel gemberkruimels en de rodechilivlokkenolie. Serveer de rest van de kruimels en de olie ernaast.