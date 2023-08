Geen puber meer, toch puistjes: hoe kan dat, en hoe kom je van die vervelende acne af?

Acne staat ook wel bekend als ‘jeugdpuistjes’, maar sommige mensen hebben er ook ver na de tienerjaren last van. Dermatoloog Rieke Driessen (Radboudumc) ziet vaak dat mensen met acne zich niet melden bij een arts, terwijl er veel gedaan kan worden om de aandoening te verminderen.

Wat is acne precies?



“Acne − officieel acne vulgaris − is een verstopping en ontsteking in de haarzakjes van de huid. Het is een van de meest voorkomende aandoeningen ter wereld, naar schatting lijdt 9,4 procent van de wereldbevolking eraan. We hebben acne de naam jeugdpuistjes gegeven, omdat het vaak in de puberteit ontstaat en daarna weer wegtrekt, maar bij sommige mensen gaat het nooit helemaal over of keert het op latere leeftijd weer terug.”

Hoe ontstaat acne?



“Door een combinatie van processen. Allereerst hormonale veranderingen. Als het lichaam meer hormonen aanmaakt − zoals in de puberteit − neemt de productie van talg toe, waardoor de haarzakjes eerder verstopt raken. De tweede is een onbalans in het microbioom van de huid, een soort ‘ecosysteem’ van bacteriën die op onze huid leven. Als bepaalde bacteriën de overhand kunnen krijgen, kunnen ze verstopte haarzakjes infecteren en laten ontsteken. Ten derde zorgt een abnormale verhoorning van de huid ervoor dat er te veel huidcellen worden aangemaakt die zich opstapelen. Daardoor raken de haarzakjes ook sneller verstopt.”

Wat is de oorzaak van acne, en waarom gaat het bij sommige mensen over als ze ouder worden, maar blijven anderen er last van houden?



“Dat weten we nog niet zeker. Waarschijnlijk speelt een bepaalde genetische aanleg mee. We zien dat acne in families kan voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat acne minder voorkomt bij volkeren die nog eten volgens een traditioneel dieet met verse, onbewerkte producten. Het zou kunnen dat het ontstaan van acne bevorderd wordt door onze westerse eetgewoontes met veel suiker, verzadigd vet en bewerkte producten.”

Als we die ongezonde dingen niet meer eten, krijgen we dan geen acne meer?



“Een gezonder eetpatroon aannemen is altijd een goed idee, maar er is vooralsnog geen direct bewijs dat het mijden van bepaalde voedingsstoffen of producten ook echt acne kan voorkomen. Er wordt wel gedacht dat snelle suikers, die voor een hoge glycemische index in het bloed zorgen, het ontstaan van acne bevorderen, en ook dat het consumeren van zuivel zou kunnen bijdragen, maar de bewijslast voor die theorieën is beperkt.”

Vrouwen krijgen vaak eens per maand (meer) last van puistjes. Heeft dat te maken met hun cyclus?



“We zien inderdaad dat een groot deel van de volwassen patiënten met acne jonge vrouwen zijn, zo veel dat acne bij deze groep apart benoemd wordt als adult female acne. Maar ook hier weten we niet zeker waarom deze groep naar verhouding vaker acne heeft. Het lijkt er wel op dat veranderingen in de hormoonspiegel en het gebruik van anticonceptie een rol spelen. Vooral als vrouwen stoppen met anticonceptie, lijkt het of ze vaker weer acne krijgen, of meer acne krijgen dan ze voorheen hadden.”

Kun je iets doen om acne te voorkomen?



“Soms is dat simpelweg niet te doen. Je kunt gezond proberen te eten, maar als je erfelijke aanleg hebt voor acne, zul je het toch krijgen. Je doet er wel goed aan om de huid niet nog onrustiger te maken. Vette substanties kunnen zorgen voor meer verstoppingen: smeer dus geen vette crème of cosmetica op basis van olie op de huid. Vermijd daarnaast producten met ingrediënten die de huid kunnen irriteren, zoals alcohol en parfum. Heb je eenmaal acne, knijp de puistjes dan niet uit. Er kan een litteken ontstaan, de wondjes kunnen ontsteken en het openbreken van het puistje kan er mogelijk voor zorgen dat de acne nog onrustiger wordt.”

Wanneer is acne zo erg dat je ervoor naar de dokter moet?

“Het gaat er vooral om hoeveel hinder iemand zelf van de acne ondervindt. Ook kleinere plekken kunnen hinderlijk of pijnlijk zijn. Acne wordt vaak gezien als een onschuldig kwaaltje, maar daardoor zien we dat acne vaak wordt onderbehandeld: patiënten wachten lang voor ze zich bij ons melden, en dan hebben ze vaak al wel littekens. Dat hadden we misschien kunnen voorkomen als we diegene eerder hadden kunnen helpen.

“Heb je acne en ondervind je er hinder van, dan kunnen en willen we je behandelen. Je hoeft nooit bang te zijn dat je bij een dermatoloog komt en dat die je weer wegstuurt omdat het ‘niet erg genoeg’ zou zijn.”

Hoe ziet een dermatologische behandeling tegen acne eruit?



“We beginnen meestal met gels of crèmes met een combinatie van werkzame stoffen. Benzoylperoxide werkt antibacterieel en gaat de verhoorning van de huid tegen, waardoor er minder verstoppingen zijn. Retinoïden − een vorm van vitamine A − verkleinen de talgklieren en werken ontstekingsremmend. Tegen de ontstekingen kunnen we ook antibiotica voorschrijven. Werkt dat niet goed genoeg, dan kunnen we een kuur voorschrijven met het middel isotretinoïne, een afgeleide van vitamine A die de aanmaak van talg remt en een ontstekingsremmend effect heeft.”

Bij de drogist zijn allerlei producten tegen acne verkrijgbaar, werken die ook?



“Dat kan, maar kijk goed naar de ingrediëntenlijst. Als er benzoylperoxide in het middel zit, kan het helpen acne te verminderen. Er zijn ook middelen met een vorm van vitamine A − retinol − verkrijgbaar, maar die stof is veel minder krachtig dan de vitamine A in medicijnen.”