Geen papieren kassabon meer in Wallonië: goed nieuws voor het milieu, maar er zijn ook risico’s

Vanaf vandaag krijgt u in winkels in Wallonië niet meer automatisch een papieren kassabon. Zo wil ze papierverspilling tegengaan. Retailspecialiste Els Breugelmans is positief, maar ziet ook de valkuilen.

Heel kort. Wat vindt u van die beslissing?

“Wel, op zich kan je het wel bestempelen als iets positiefs. We kunnen er namelijk niet omheen: 60.000 ton aan papier dat jaarlijks verloren gaat aan kassaticketjes, is enorm veel. Dankzij deze nieuwe maatregel gaat er heel wat minder papier verspild worden, wat uiteindelijk zal leiden tot minder ontbossing. In die zin, zeker vanuit milieustandpunt, is dit een goede gedachtegang en zie ik het evolueren tot een positief iets, ook in de praktijk.”

Dit lijkt een zegen voor het klimaatbeleid. Maar zijn er ook nadelen verbonden aan deze nieuwe maatregel?

“Ja, absoluut. Het is een goede of positieve maatregel, maar er zijn heel wat klanten die nu bezorgd worden dat het moeilijker wordt om na te kijken of alles correct is, of er geen fouten gemaakt zijn. Met een papieren kassaticketje ging dat eigenlijk heel eenvoudig, juist omdat je dat altijd meekreeg. Verschillende Belgische supermarkten, zoals Delhaize of Lidl, zetten al een tijdje in op de digitalisering van de kassabon om op eigen tempo af te stappen van de papieren versie. Maar het is dus zeker nog niet ingeburgerd in onze maatschappij.

Bij de Collect&Go afhaaldienst van Colruyt krijg je de afrekening via mail en de jongste weken loopt er bij meerdere winkels de discussie of de afrekening via sms versturen een mogelijkheid is. Zowel bij mail- als bij sms-verkeer heb je natuurlijk de persoonlijke contactgegevens van je klanten nodig en dat zorgt dan weer voor wat privacy gevoeligheden. Een goed alternatief zoeken voor de papieren kassabon lijkt me dus niet zo eenvoudig.”

Els Breugelmans. Beeld rv

De digitale kloof wordt soms ook aangehaald als kritiek op deze nieuwe maatregel. Omdat niet iedereen digitaal geletterd genoeg is om alle afrekeningen in een app, via mail of via sms te krijgen. Vindt u dit een terechte kritiek?

“Ja, ik denk inderdaad dat dat iets is om aandachtig voor te zijn. Ik maak even de parallel met de getrouwheids- of kortingskaarten, waar heel wat retailers en supermarktketens overgestapt zijn van een plastic kaartje naar een digitale variant op de gsm. Klanten kunnen hun kaarten dan raadplegen via bepaalde applicaties. Winkels proberen hun klanten zoveel mogelijk naar die apps te sturen. Zonder dat ze het oude kaartsysteem, met het fysieke, plastic kaartje, nog niet volledig weggehaald hebben. Juist omdat een deel van hun cliënteel het inderdaad moeilijk vindt om met die applicaties te werken.

Dit zie je nu ook terug bij de digitalisering van het kassaticket. Het wordt er niet meer standaard uitgeprint, maar als je het expliciet vraagt, kan je het nog steeds op papier ontvangen. Dus voorlopig blijven beide varianten nog een optie, juist voor die mensen die minder digitaal geletterd zijn.”

Denk je dat dit in Vlaanderen snel gaat doorgevoerd worden of gaat het hier nog eventjes duren?

“Het is moeilijk om hier nu al iets over te zeggen, omdat ik niet weet hoe ver Vlaanderen hier al in staat. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat binnenkort beginnen aan een analyse over de situatie en aanpak in Wallonië. Omdat deze maatregel alleen in Wallonië doorgevoerd is, gaan heel wat retailers en ketens, die over heel België verspreid zijn, het mogelijks enorm moeilijk hebben wanneer ze hun bestaande kassasystemen moeten aanpassen of nieuwe werknemers opleiden. Nu moeten ze namelijk een ander verhaal brengen of een andere technologie implementeren in verschillende filialen. Ik denk dat het eenvoudiger zou geweest zijn als deze beslissing in alle gewesten tegelijkertijd zou genomen zijn.”