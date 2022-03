Geen fan van havermoutpap? Met deze hartige tips gooi je de klassieker helemaal om

Havermoutpap is een van de meest gepintereste en geïnstagramde ontbijten van het laatste decennium. Haast iedereen lijkt wel aan deze gezonde gewoonte mee te doen. Zelf gaf ik de vullende, glutenvrije pap meermaals een kans. Warm, koud, met allerhande soorten plantaardige melk en fruitige toppings, niets leek de kleurloze brij interessant genoeg te maken om hem in mijn ochtendroutine te integreren. Kijk, eerlijk is eerlijk: ik ben geen fan.

Ik vermoed dat de oorzaak van mijn aversie voor ­havermoutpap te zoeken is bij het feit dat ik allerminst een zoetekauw ben. De toppings bestaan doorgaans uit vers fruit en andere zoetigheden zoals honing, chocolade, kokos en kaneel. Wat het geheel een eerder eendimensioneel karakter geeft. Maar wie heeft ooit beslist dat havermoutpap per definitie zoet moet zijn? Ik geef de bereiding een allerlaatste kans en kies voor een nieuwe benadering, een die mij beter ligt: de hartige aanpak. Zo herinner ik me levendig een Thais ­ontbijt ongeveer tien jaar geleden, een soort gezouten rijstpap. De hete, witte pap werd afgewerkt met fijngesneden stukjes kip, knapperig gebakken uitjes en spicy chilisaus. Met stip een van de lekkerste ontbijten die ik ooit at.

Ik blaas mijn havermout nieuw leven in met pittige, zoutige en hartige ingrediënten, wat resulteert in een gerecht met meer complexiteit. Amandelmelk maakt plaats voor bouillon, wat de pap instant smaakvoller maakt. Een spicy tomatensaus met bonen en een zachtgekookt eitje vervangen de zoete topping van blauwe bessen en dadelsiroop.

Gruyère

Meng, eens de pap klaar is, een klein handje gruyèrekaas door het smeuïge mengsel en, geloof me, je dag kan helemaal niet meer stuk. Deze kom hartige havermoutpap zou weleens de perfecte basis kunnen vormen voor tal van andere hartige toppings. Denk aan een restje Indische groentecurry of eenvoudigweg gebakken paddestoelen met knoflook, gember en sojasaus. Toegegeven, dit is een stevig ontbijt en niet voor elke dag zoals overnight oats, maar ­perfect voor een zondagse brunch, als je het mij vraagt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Hartige havermoutpap

Dit heb je nodig voor 2 personen

250 g kerstomaten / snuf chiliflakes / 5 ansjovisfilets, in stukjes / olijfolie / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / 2 rozemarijntakjes / 1 el tomatenpuree / 300 g witte bonen (voorgekookt) / 1 tl sojasaus / peper en zout / 2 eieren / 20 g (amandel)noten / 20 g panko / 0,5 l bouillon / 75 g havermoutvlokken / 20 g geraspte gruyère / peper en zout

Zo maak je het

1. Snijd de kerstomaten doormidden.

2. Verhit een snuf chiliflakes en de ansjovisfilets in een royale geut olijfolie over een laag vuur. Voeg na 2 min. de knoflook en rozemarijntakjes toe, gevolgd door de tomatenpuree. Roerbak 1 min. verder en voeg dan de kerstomaten toe. Voeg na 10 min., eens de kerstomaten saus zijn, de witte bonen en sojasaus toe. Kruid met peper en zout en laat 5 à 10 min. pruttelen.

3. Kook de eieren in 6 min. in kokend water halfzacht. Giet het water af en spoel even onder koud stromend water alvorens de eieren te pellen en doormidden te snijden.

4. Verhit een flinke geut olijfolie in een pan over een middelhoog vuur en voeg de gehakte noten toe. Voeg, eens de noten kleuren, de panko toe en bak goudbruin. Kruid met peper en zout.

5. Verhit de bouillon samen met de havervlokken in een kleine sauspan. Warm langzaam en al roerend op tot de gewenste dikte. Haal van het vuur en meng de kaas onder de pap. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Let op, de bouillon is al redelijk zout!

6. Haal de takjes rozemarijn uit de tomatensaus. Verdeel de havermoutpap over diepe borden of kommen. Schep er de bonen met tomatensaus overheen en werk af met de eitjes en noten-pankotopping.