Geen bloedband, wel liefde tussen surrogaatgrootouders en hun kleinkinderen: ‘Nooit gedacht dat dit me zo op het lijf zou geschreven zijn’

Bonusgrootouders, of surrogaatopa’s en -oma’s, weten als geen ander dat je geen bloedband nodig hebt om een kind te kunnen overladen met liefde en zorg. Van pannenkoeken bakken op woensdag tot helpen met een inburgeringstraject: vijf liefdevolle zestigers en zeventigers over die belangrijke rol in hun leven.

Monique Peeters (63), Jasmine (6) en ksenia (13)

‘Ik doe al twintig jaar yoga in de school om de hoek”, begint Monique (63) haar verhaal. “Een paar jaar geleden liep ik door de gang naar het turnzaaltje, waar twee kinderen wat verveeld zaten te wachten. Ze spraken me aan en vroegen of ik een oma was. Toen ik zei dat ik wel twee zonen heb, maar geen kleinkinderen, vroegen ze of ik hún oma wou zijn. Ik schrok en moest er even om lachen. Eenmaal op de yogamat dacht ik: wat hebben die gastjes me nu net gevraagd? Ik had er mij al lang bij neergelegd dat ik geen kleinkinderen zou hebben, en eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo’n gemis, maar door die spontane vraag besefte ik wel dat er kinderen zijn die een grootouderfiguur missen in hun leven. Ik zocht online naar initiatieven of verenigingen voor surrogaat­grootouders en kwam terecht op een site die ondertussen niet meer bestaat. Ik meldde me aan en kreeg reactie van een koppel dat niet alleen een eind verderop woonde, maar me vooral ook als gratis babysit wou inschakelen.

“Uiteindelijk leerde ik via via Nathalia kennen. Een vrouw die vanuit Rusland naar België is verhuisd, tot enkele jaren geleden geen woord Nederlands sprak, maar zich de taal eigen maakte via een cursus fiscaliteit en ondertussen aan de slag is als belastinginspecteur. Ze woont twee straten verder en heeft twee dochters, Ksenia en Jasmine.

“Na een paar ontmoetingen werd Nathalia mijn vriendin en stelden de meisjes mij op het eerstvolgende schoolfeest voor als ‘hun oma’. Ze waren zo fier als een gieter, en ik ook. Onze connectie is op een ongelooflijk organische, spontane manier gegroeid. Elke woensdagnamiddag wandelen de meisjes van school naar hier en bak ik pannenkoeken. Met Pasen komen ze eieren rapen in de tuin en ook op 6 december en met kerst krijgen ze een cadeautje. Vorige zomer ben ik met Xenia gaan glampen in Toverland om de overgang van de lagere school naar het middelbaar te vieren. ‘Komaan, moppie!’, riep ze terwijl ik wat schoorvoetend achter haar aan slofte en zij zonder angst in elke attractie kroop. (lacht) Nooit gedacht dat het grootouderschap me zo op het lijf zou geschreven zijn.”

Hermien De Witte met haar drie bonuskleindochters Beeld Rebecca Fertinel

Hermien De Witte (79) en Stella (17), Kamille (16) en Louise (12): ‘Soms heb ik het gevoel dat de meisjes voor mij hebben gezorgd in plaats van omgekeerd’

‘Oma Leen en ik leerden elkaar kennen als laboranten in het ziekenhuis. Collegialiteit groeide uit tot vriendschap en toen Leens dochter zwanger werd, rolde ik als vanzelf in de rol van surrogaatoma”, vertelt Hermien. “Het begon met een sporadisch telefoontje, maar groeide uit tot een stilzwijgend engagement. De drie meisjes zijn allemaal in hetzelfde rotatiesysteem grootgebracht: wekelijks één dag in de crèche, één dag bij oma Leen en één dag bij Mimien, de naam die Stella me gaf en die mijn vaste roepnaam werd.

“We maakten rozen in brooddeeg, boetseerden gezichtjes in pizzadeeg, sleeden door de sneeuw in onze grote tuin, en voor zover ze er interesse in hadden, bracht ik hen de namen van planten en bloemen bij. Op grootouderdag namen ze ook voor mij een cadeautje mee, en een nieuwjaarsbrief kreeg ik ook. Op school snapten ze het soms niet goed, maar voor ons en de kinderen voelde het allemaal heel gewoon. Of er ooit een concurrentiestrijd heeft gewoed tussen oma Leen en mezelf? (lacht) Nooit, integendeel. We vulden elkaar goed aan. Ik heb me wel heel bewust nooit de titel ‘oma’ aangemeten. Ik wou geen onnodige gevoeligheden triggeren.

“Toen ik zelf mama werd, had ik meteen een grote droom: kleinkinderen krijgen. Maar het leven haalde de droom in. Mijn dochter Freya overleed aan kanker, ze was amper zestien jaar. Zoon Yoerik en zijn vrouw hebben geen kinderen. Ik weet niet of ik het leven te boven was gekomen zonder de drie meisjes. Ik ben wie ik ben, dankzij hen. Als mensen me vragen of ik kleinkinderen heb, zeg ik ongecompliceerd ‘ja’. Voor mij is het ook effectief zo eenvoudig. Soms heb ik het gevoel dat de meisjes voor mij hebben gezorgd, in plaats van omgekeerd. Ook de band met hun ouders, Siska en Patrik, is onbreekbaar.

“Ze worden groot en ze doen het goed. Loslaten blijkt geen makkelijk proces. Mijn man ik zijn ondertussen verhuisd naar Gent. We hebben even met het idee gespeeld om hen bij ons op kot te laten gaan, maar bij nader inzien is een wekelijkse spaghettiavond misschien een beter plan. (lacht) Ik ben zo fier op hen, en ook benieuwd naar wat er op hun pad ligt. Ik kan alleen maar hopen dat ik een beetje invloed heb gehad op de jonge vrouwen die ze zijn.”

Helga Collyn (69) en Janaref (23) Beeld Rebecca Fertinel

Helga Collyn (69) en Janaref (23): ‘Helga is mijn oma. Of mijn tweede moeder. Ergens daartussen’

Helga is vrijwillige voogd voor niet-begeleide minderjarigen. Na de grote vluchtelingenstroom in 2015 besloot ze zich op te geven als voogd voor kinderen die zonder hun ouders naar België waren gevlucht. Haar eerste pupil was Janaref uit Afghanistan. Ze ontmoetten elkaar zes jaar geleden. Hun band houdt het midden tussen oma en kleinzoon, en moeder en zoon. “Ik heb hem geholpen bij de zoektocht naar een geschikte school, zijn aansluiting bij de mutualiteit, bij de bemiddeling met zijn huisbaas en nog ander papierwerk. Ik had hem meteen graag. We hadden wel eens een discussie, bijvoorbeeld toen hij wilde stoppen met OKAN, onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen, maar onze gesprekken bleven altijd constructief. Hij woont ondertussen in een eigen appartement, maar hij heeft nog steeds de sleutel van mijn huis en een kamer waar hij terechtkan. Dat zal altijd zo blijven. Ik weet dat hij me meer als een mama ziet dan als een oma, ondanks mijn leeftijd die zich perfect leent tot het grootmoederschap. (lacht) Toen mijn mama nog leefde, ging hij vaak mee op bezoek: ‘Jij bent de mama van mijn mama, dus mijn oma.’

“Ik ben ondertussen voogd geweest voor twintig kinderen, maar Janaref en ik kennen elkaar het beste. Hij is goed geland. Hij werkt als sous-chef in een restaurant met een goeie naam. Het liefst maakt hij oer-Vlaamse gerechten, zoals vol-au-vent of stoofvlees. En hij is graag gezien. Hij is niet langer ‘de pupil van Helga’, maar gewoon Janaref. Toen zijn procedure moeilijk verliep, hebben we een regularisatie­dossier opgestart, voor in het geval dat het beroep werd afgewezen. Langs alle kanten kreeg hij aanbevelingsbrieven toegestopt. Ondertussen heeft hij een lief, op aanraden van zijn ouders die nog in Afghanistan wonen. Sara is 21 en zal na de trouw ook naar België verhuizen.”

Bij belangrijke beslissingen schakelt Janaref Helga in als klankbord, zegt hij: “Ze heeft Sara al gezien via videocall. Ik vond het belangrijk dat ook zij achter die beslissing stond. Helga is mijn oma. Of mijn tweede moeder. Ergens daartussen, en dat zal altijd zo blijven.”

Beeld Rebecca Fertinel

Kristel Vande Vannet (56), Wout (2) en zijn halfzusjes: ‘De drang om opnieuw voor een kind te kunnen zorgen was heel groot’

‘Ik ben 56 jaar en ik heb al heel wat generatiegenoten oma of opa zien worden”, vertelt Kristel. “Het was al een tijdje moeilijk als vriendinnen of zelfs vreemden foto’s van hun kleinkinderen toonden, bijna uitzinnig van fierheid. Ik kon alleen maar blij zijn voor hen, maar niet voor mezelf. Ik heb zelf een drieling van 26 jaar, maar zij zijn nog niet klaar voor die stap. Mijn zoon zit in de marine. Hij staat op het punt te trouwen, maar kinderen staan nog niet op de planning. Mijn dochters zijn momenteel alleen. Uiteraard ben ik blij dat ze hun eigen leven vormgeven op hun manier, maar het idee dat ik misschien wel nooit oma zou worden, begon almaar dieper te snijden. Ik ging hen uiteraard niet belasten met mijn gemis, maar de drang om opnieuw voor een kind te kunnen zorgen, was heel groot.

“Mijn zus wist natuurlijk ook dat ik er al jaren klaar voor was om grootmoeder te worden. Toen zij de oproep zag van de mama van Wout, die op zoek was naar grootouders voor haar zoontje, stuurde ze me meteen een berichtje. Wout was anderhalf jaar toen ik hem voor het eerst zag. Ik leerde hem kennen als een hyperactief, maar lief mannetje. We hebben langzaamaan een band opgebouwd en ondertussen zie ik hem als mijn eigen kleinkind. Als hij volgend jaar naar school gaat en ze het grootouderfeest vieren, zal ik er zijn voor hem. Ik ben zelfs officieel zijn meter geworden. Zijn doop­akte staat op mijn kast, naast de foto’s van mijn kinderen. Die titel betekent enorm veel voor mij. Het maakt mijn plaats in zijn leven ietsje permanenter.

“Mijn kinderen moesten wennen aan het idee dat ik een band zou opbouwen met het kind van iemand anders. Ze juichten mijn beslissing wel toe en zijn trots omdat ik een gezin probeer te helpen, maar ze zijn ook bang dat er in de toekomst minder ruimte zou zijn voor hun kinderen. Wat een onterechte bezorgdheid is. In mijn hart is meer dan ruimte genoeg. Wout en zijn mama zijn familie geworden. De volgende stap is dat iedereen elkaar leert kennen, maar ik ga een kennismaking niet forceren. Alles op zijn tijd.”

Yohannes (24) en Mark Deneer (72) Beeld Rebecca Fertinel

Mark Deneer (72) en Yohannes (24): ‘Ik voel me thuis in de rol van opa, een steunfiguur bij wie hij terechtkan als er een probleem is’

Yohannes (24) ontvluchtte vijf jaar geleden zijn geboorteland Eritrea, dat toen in een oorlog met Ethiopië was verwikkeld en jonge mannen rekruteerde voor het leger. “Er stond bovendien geen einddatum op die dienstplicht. Ik wou niet mijn hele leven soldaat zijn of sterven in de oorlog, dus liet mijn familie mij vertrekken en vluchtte ik naar België”, vertelt Yohannes. Via het Leuvense Buddy-project ontmoette hij Mark (72). Die maakte hem wegwijs in het administratief kluwen en gaf hem taallessen. “Toen we elkaar net kenden, moesten we allebei een paar suggesties opgeven van dingen die we samen konden doen om elkaar beter te leren kennen. De betrokken stadsdienst suggereerde om samen te sporten, maar gezien het leeftijdsverschil van bijna vijftig jaar, werd ik daar niet meteen warm van”, lacht Mark. “Dat moment definieerde meteen onze relatie: ik voelde me thuis in de rol van opa. Een steunfiguur bij wie hij terechtkan als er een probleem is.”

Yohannes heeft ondertussen via volwassenenonderwijs zijn diploma secundair onderwijs behaald. “Ik vind dat enorm straf. Hij was vaak de enige van de groep die het Nederlands niet als moedertaal had. Taal was natuurlijk een hindernis. Probeer dan maar eens de derde staatshervorming te begrijpen. Hij belde me regelmatig en dan namen we samen zijn cursussen door. Met Kerstmis zijn we samen met onze kinderen en kleinkinderen naar de lichtshow in Planckendael geweest. Dat was heel leuk. Het was het moment waarop Yohannes familie werd.”

Yohannes zoekt ondertussen naar werk en gaat een traject elektromechanica in avondschool volgen. Aan het buddyschap tussen hem en Mark is ondertussen formeel een einde gekomen, maar hun ‘grootvader-kleinzoon’-band is er voor het leven. “Vroeger moest ik een afspraak maken met Mark als ik wou langskomen. Nu spring ik sneller al eens binnen. We zijn een beetje familie geworden en dat zal niet snel veranderen”, legt Yohannes uit. “En we hebben nieuwe plannen: Mark en ik gaan samen buddy zijn voor een nieuwe Eritreeër die in België terechtkwam. Samen zijn we de perfecte tandem.”