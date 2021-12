Geef eens een kookboek cadeau: dit is onze top 10 van 2021

Vegan of sushifan? Altijd gehaast of ambitieuze hobbykok? Voor elke geliefde bestaat de perfecte match in het enorme aanbod van kookboeken. Omdat we graag een handje helpen, zijn hier onze 10 favorieten van 2021.

‘Een kookboek’

Beeld RV

(Codewoorden: lokaal, groenten)

Wat: Dikke kanjer waarin vooral groenten de hoofdrol spelen, maar ook vis, vlees en desserts een plekje krijgen.

Bijzonder: Voor elk van de 450 recepten werd de Nutri-Score berekend: een huzarenstukje en mooi meegenomen voor wie graag gezond kookt. Daarnaast staat chef Seppe Nobels bekend om zijn aandacht voor lokale en duurzame producten. Buiten een limoen of granaatappel zal je nauwelijks op zoek moeten gaan naar exotische producten en kan je prima aan de slag met wat onze boeren en het seizoen te bieden hebben. Waar andere chefs vaak de neiging hebben om zeer uitgebreide recepten in hun boeken te zetten, blinken de meeste recepten hier uit in eenvoud.

Beeld RV

Kooktip: Bitterballen van wortel en gember. Een gezond alternatief voor ‘bruin fruit’ — zoals wij thuis de gelijknamige snack van Mora noemen — dat moet absoluut getest worden.

Ideaal cadeau voor: Wie zijn steentje wil bijdragen aan de leefbaarheid van onze planeet.

Een kookboek - 450 klassiekers van Seppe Nobels. Lannoo, 608 p., 45 euro.

‘TLV Vegan’

Beeld RV

(Codewoorden: vegan, Midden-Oosters)

Wat: TLV Vegan brengt een grote selectie veganistische recepten uit de Israëlische stad Tel Aviv, en probeert tegelijkertijd te achterhalen hoe die stad in amper tien jaar tijd is uitgegroeid tot de veganistische hoofdstad van de wereld.

Bijzonder: De fotografie! De interviews! Die geven een mooi beeld van de veganistische food-scene en de vibe in deze kosmopolitische stad. Tegelijk zijn de recepten niet moeilijk, heel goed uitgelegd en doen ze je craven naar al dat gezond lekkers. Wie al eens in Tel Aviv was, weet dat de koks daar wonderen doen met groenten. Ook streetfood hoeft er niet per se uit een vettig stuk vlees te bestaan.

Beeld RV

Kooktip: Choemoes met zoetzure aubergine, bloemkoolroosjes in techina met radijs, komkommer en groene chili.

Ideaal cadeau voor: Liefhebbers van Ottolenghi met weinig tijd. Overigens: wedden dat niet-veganisten ook overstag gaan?

TLV Vegan, Jigal Kant, Nijgh Cuisine, 448 p., 34,99 euro.

‘Diner’

Beeld RV

(Codewoord: feest!)

Wat: Een kookboek voor simpele, maar spectaculaire etentjes, waarbij je als kok gezellig mee aan tafel schuift.

Bijzonder: De heerlijke no-nonsenseaanpak, gecombineerd met sappige woorden van bij ons zoals poepsimpel en appelsien. De drie jonge vrouwen die dit boek maakten, koken volgens de seizoenen en breien er nog wat leuke lifehacks door. Bijvoorbeeld: hoe je een simpele bol mozzarella romig krijgt zonder dure burrata te moeten kopen. Soms zijn de seventies niet ver weg, zoals bij de zoute crackers (ja, ‘Tucskes’) met roze garnalen.

Beeld RV

Kooktip: Gefrituurde augurk met geschaafde cheddar: hoe zot klinkt dat? Dit boek bevat dus niét het zoveelste recept voor toast avocado of zelfgemaakte granola, maar serveert originele en toch toegankelijke gerechten.

Ideaal cadeau voor: Iedereen die graag goed volk ontvangt, houdt van lekker eten, maar niet van stress. Je krijgt inspiratie in de vorm van leuke menu’s, met thema’s als ‘kip & bier’, ‘knollen & kolen’, ‘hittegolf’ en ‘feest’.

Diner - Een jaar samen aan tafel, Johanna Goyvaerts, Barbara Serulus en Tine Lejeune, Luster, 240 p., 32,50 euro.

‘Feestbakboek’

Beeld RV

(Codewoorden: bakken, feest)

Wat: Stefan Elias van de bekende Gentse bakkerij Bloch verklapt de bakrecepten voor een heleboel bekende zoetigheden.

Bijzonder: Heel anders dan bij gewone recepten steekt het bij bakrecepten écht nauw. Stefan Elias zorgt ervoor dat je met een gerust hart aan de slag kan, dankzij de uitgebreide, heldere uitleg. Ook voor details, zoals hoe dik je de bakplaat mag beboteren als je speculaas gaat bakken, is er aandacht. Erg leuk zijn de extraatjes, hoe je butter­scotch-karamelsaus maakt, of marsepeinen aardbeien of rozen en meringuepaddenstoelen als versiering op een taart.

Beeld RV

Kooktip: De croquembouche, in het Frans een pièce montée, maar eigenlijk een toren van gevulde soezen, is een huzarenstukje waar ik me pas aan waag als ik met pensioen ben. In afwachting ga ik aan de slag met de Franse kaassoesjes.

Ideaal cadeau voor: Wie graag zelf aan de slag gaat om iets feestelijk op tafel te toveren. Met dit boek kan je een jaar lang uitpakken met de mooiste zoetigheden.

Feestbakboek - Legendarisch feestgebak, Stefan Elias, Hannibal, 272 p., 39,50 euro.

‘Eén pan, plaat, planeet’

Beeld RV

(Codewoorden: bewust koken, vegetarisch)

Wat: Auteur Anna Jones toont hoe je, door je manier van koken en boodschappen doen, de wereld kan veranderen en klimaatvriendelijk kan eten.

Bijzonder: Naast zo’n 200 vegetarische recepten geeft Jones ook uitleg over hoe je tijdens het koken energie kan besparen, hoe je verspilling van ingrediënten vermijdt, minder plastic gebruikt, enzovoort. Extra leuk zijn de grijze pagina’s waarop je telkens tien eenvoudige recepten voor een groente krijgt, zoals wortels, bonen, tomaat, en paprika. De gerechten zien er om ter lekkerst uit en de auteur bewijst zo dat klimaatvriendelijk koken geen lastige opdracht hoeft te zijn.

Beeld RV

Kooktip: Wortelsoep met tahin en rozemarijn. Maar ook in dit boek is het moeilijk kiezen.

Ideaal cadeau voor: Iedereen die graag lekker en gezond eet. En vanzelfsprekend zullen ook vegetariërs en mensen die zich zorgen maken om de planeet blij worden van dit boek.

Eén pan, plaat, planeet - Over hoe onze manier van eten de wereld kan veranderen, Anna Jones, Fontaine Uitgevers, 336 p., 34,99 euro.

‘Thuis koken’

Beeld RV

(Codewoorden: wereldkeuken, technieken)

Wat: Je zou dit een meta­kookboek kunnen noemen. Er staan wel gerechten in, maar het zijn geen échte recepten.

Bijzonder: De auteurs kijken op een heel andere manier naar eten maken: “Koken moet ten dienste staan van het leven, niet andersom.” En dus krijg je hier een pleidooi om meer gebruik te maken van je microgolfoven, om diepvriesgroenten te kopen, kant-en-klare mayonaise, en niet veel te schillen. Thuis koken reikt vooral handvatten aan om zelf aan de slag te gaan, en niet te veel regeltjes te volgen. Anders kunnen we op den duur niet meer improviseren, en eindigen we zoals met Google Maps: niemand vindt nog de weg, omdat we alleen maar doen wat onze smartphone zegt.

Beeld RV

Kooktip: Melanzane alla parmigiana uit de magnetron. Je hebt er minder olie voor nodig dan in de traditionele versie, én het gaat een pak sneller.

Ideaal cadeau voor: Wie niet te neurotisch met recepten omspringt, en graag wat improviseert. Er zitten heel wat Japanse, Koreaanse, Amerikaanse en Indiase invloeden in het boek, dus verwacht geen Vlaamse kost.

Thuis koken - Of: hoe ik ben gestopt me druk te maken om recepten, David Chang & Priya Krishna, Carrera Culinair, 304 p., 29,99 euro.

‘New Italian’

Beeld RV

(Codewoorden: gastronomisch, Italiaans)

Wat: Sergio Herman presenteert een sterrenversie van de authentieke Italiaanse keuken.

Bijzonder: De cucina nuova, waarbij Sergio Herman zelf zijn eigen dimensie toevoegt aan oorspronkelijke Italiaanse recepten, dat hebben we nog niet veel gezien in Nederlandstalige kookboeken. Waar mogelijk haalt de chef de ingrediënten uit Zeeland boven om een lokale twist toe te voegen. Terwijl de meeste Italiaanse kookboeken focussen op eenvoudige familierecepten, neem je best een half dagje vrij om iets op tafel te toveren uit New Italian. Gelukkig is alles minutieus uitgelegd. En het resultaat oogt meer dan spectaculair.

Beeld RV

Kooktip: Het is moeilijk kiezen. Elk recept ziet er geweldig uit. Maar als het dan echt moet, gaan we voor de ossobuco tricolore.

Ideaal cadeau voor: Fanatieke hobbykoks die hun tanden willen zetten in de uitgewerkte recepten. Italo­fielen genieten dan weer van de prachtige landschapsfotografie en boeiende verhalen.

New Italian, Sergio Herman, Nijgh Cuisine, 304 p., 34,99 euro.

‘Homakase’

Beeld RV

(Codewoorden: Japans, sushi)

Wat: Homakase toont de thuiskok hoe hij stap voor stap aan de slag kan met de Japanse keuken, met sushi en alles wat daarbij komt kijken.

Bijzonder: Het boek is zo mooi gemaakt en zo dik dat het ook niet misstaat als salontafelboek. Prachtige foodfotografie en sfeerbeelden wisselen af met gedetailleerde handleidingen, waarin je bijvoorbeeld leert hoe je een makreel fileert.

Kooktip: Dashimaki tamago, dat blokje omelet dat ook vaak bij sushi wordt verwerkt. Geklutst ei met dashi: meer umami wordt het niet.

Beeld Illias Teirlinck

Ideaal cadeau voor: De hobbykok met een passie voor het Verre Oosten, ook al zijn de meeste recepten eenvoudig en goed uitgelegd. Een tochtje langs de Aziatische supermarkt hoort er nu eenmaal bij als je aan de slag wil met kombu, katsuoboshi, mirin en miso. Maar dit is dan wel met stip het mooiste boek waar je de liefhebber blij mee kan maken.

Homakase. Stap voor stap home made sushi, Oof Verschuren, Nijgh Cuisine, 384 p., 34,99 euro.

‘OTK - Shelf Love’

Beeld RV

(Codewoorden: wereldkeuken, bewust koken)

Wat: Werk eindelijk al die restjes in de voorraadkast weg, dankzij creatieve recepten die werden bedacht door de mensen van het OTK (Ottolenghi Test Kitchen)-team.

Bijzonder: De inventieve indeling én gerechten. Een hoofdstuk met als titel ‘Wie doet de afwas’ pakt ons op onze zwakke plek. Net als ‘Uw vriend de diepvriezer’. Alles wat voedselverspilling helpt tegen te gaan, verdient onze aandacht. Zoals we van de Londense Ottolenghi-ploeg gewoon zijn, worden de creaties gekruid met de nodige originaliteit en invloeden uit de hele wereld. Overigens ziet dit boek er anders uit dan alle andere van Ottolenghi: het is wat kleiner, heeft geen harde kaft en een flashy cover. Toegankelijker dus, net als de recepten.

Beeld RV

Kooktip: Het eenpansgerecht van krokante spaghetti en kip, daar gaan we voor. De pasta hoeft niet voorgekookt te worden, maar gaart gewoon mee in de oven met de kip.

Ideaal cadeau voor: De kosmopolitische hobbykok met een goedgevulde voorraadkast. Veel gerechten zijn ook op een doordeweekse avond te maken, maar een snelheidswedstrijd met Pascale Naessens ga je er ook deze keer nooit mee winnen.

OTK Shelf Love - Vernieuwende gerechten uit de voorraadkast, Noor Murad & Yotam Ottolenghi, Fontaine Uitgevers, 256 p., 24,99 euro.

‘10 jaar Dagelijkse kost’

Beeld RV

(Codewoord: lokaal)

Wat: 250 recepten die Jeroen Meus voor Dagelijkse kost maakte werden dit jaar gebundeld om de tiende verjaardag van het populaire kookprogramma te vieren.

Bijzonder: Dat recepten van Meus een eigen kwaliteitslabel dragen, weet iedereen die regelmatig op Google een recept opzoekt. De recepten kloppen altijd, en blijven vaak dicht bij de keuken van hier. En Meus moest wel creatief zijn, want je kan geen tien jaar lang blijven hangen bij stoofvlees met frietjes. Hij deelde het boek in volgens de vier seizoenen, waarin hij telkens recepten bundelt voor vis, vlees, vegetarisch en zoet.

Beeld RV

Kooktip: De consommé van ravioli en ossenstaart doet me terugdenken aan de ossenstaartsoep die mijn bomma lang geleden altijd op oudjaar maakte. Een hele klus, maar o zo lekker.

Ideaal cadeau voor: Wie graag véél goeie, erg diverse recepten bijeen wil. Bovendien komen zowel vleeseters, flexitariërs als vegetariërs aan hun trekken.

10 jaar Dagelijkse kost, Jeroen Meus, Uitgeverij Manteau, 576 p., 39,99 euro.