Gebruiken we deze winter massaal de energie van een ander? ‘We voelen als sportsector de bui al hangen’

Nu de energieprijzen de pan uitrijzen, overwegen steeds meer mensen om elders van gratis verwarming en elektriciteit te profiteren. Wordt energie-freeloading deze winter een hype? En hoe voordelig is het voor uw portemonnee? ‘Je chauffage ’s avonds pas opzetten, verbruikt ook veel energie.’

“Wie overweegt het om deze winter vaker naar kantoor te komen om zelf geen energie te moeten verbruiken thuis?” Een korte rondvraag op de redactie leert dat het hier, net zoals op veel kantoren in Europa, de komende maanden hoogstwaarschijnlijk vechten zal zijn om bureauplek. Te midden van stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, lijkt energie-freeloading, ofwel energie verbruiken op kosten van een ander, voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief. Maar hoe graag ziet uw werkgever u nog voltijds naar kantoor komen? En hoeveel tijd koopt u met één koffie totdat de barista u vriendelijk verzoekt een nieuwe te bestellen of op te krassen?

Groen licht

Een vraag die ook koffiebars zichzelf stellen. “Natuurlijk is iedereen welkom om hier de komende maanden te komen werken”, klinkt het bij Laura Vanden Berghe, eigenaar van koffiebar Berenice in Gent. “Hoe meer volk, hoe gezelliger én hoe warmer. Ik ga er geen regels op plakken, maar hoop wel dat mijn klanten zelf weten dat ze niet hun eigen fles water moeten meenemen of hier een hele dag moeten zitten met één consumptie.”

Maar zullen koffies dan niet gewoon duurder worden? “Hoewel de prijzen van koffiebonen ook stijgen, zijn wij in ieder geval niet van plan onze prijzen op te slaan de komende maanden”, zegt Annelies Browaeys, eigenaar van de Gentse koffiebar Bidon. “Ik wil eerst ook afwachten hoe hoog mijn energiefactuur zal zijn. Gelukkig hebben we jaren geleden al geïnvesteerd in goede isolatie en een nieuw verwarmingssysteem.”

Voor wie een koffiebar te rumoerig is, is er nog altijd het oude vertrouwde kantoor. Flauwere, maar wel gratis koffie, en tal van stopcontacten om uw eigen laptop, die van de kinderen en uw elektrische fiets op te laden. Een droom voor werknemers, maar een nachtmerrie voor bedrijven? Bij werkgeversorganisatie Voka maken ze zich daar in ieder geval nog niet al te veel zorgen over. “Werknemers zijn te allen tijde welkom op kantoor", zegt woordvoerder Eric Laureys. Zolang er binnen het bedrijf geen andere afspraken gemaakt zijn, hebben werknemers dus groen licht om de infrastructuur van het gebouw te gebruiken. “Al moet er wel een link blijven met het werk natuurlijk.”

Elektrische auto opladen

Maar voordat u meteen de autokoffer vollaadt met elektronica, is het slim om stil te staan bij welke apparaten nu juist de grootste energievreters zijn. Volgens Stijn Verbeke, energie-expert bij VITO/EnergyVille, loont het bijvoorbeeld niet echt om een gsm, laptop of zelfs elektrische fiets buitenshuis op te laden: “We spreken dan over een besparing van enkele tientallen centen. Wie de de auto neemt naar het werk, verbruikt zelfs meer dan dat die bespaart. Tenzij het een elektrische auto is: een model met een batterij van 70 kWh van 20 naar 100 procent opladen, kost al gauw 33,6 euro aan de huidige prijzen.”

Ook op vlak van verwarming en elektriciteit zijn er wel degelijk winsten te boeken. Al hangt het ook hier weer sterk af van andere factoren. “Vier ledlampen van 6W acht uur lang laten branden, kost ongeveer 0,115 euro”, legt Verbeke uit. “Terwijl vier gloeilampen van 60W gedurende diezelfde periode gemakkelijk 1,15 euro opslokken.” Dat goede isolatie en energiezuinige verwarmingssystemen beter zijn voor de portemonnee ligt voor de hand. “Maar let ook op hoe lang je de verwarming overdag uitzet”, waarschuwt Verbeke. “Je huis de hele dag laten afkoelen en ’s avonds de chauffage volle bak aanzetten, verbruikt veel energie. Je zal dan wel iets besparen, maar niet zo heel veel.”

Een warme douche op de sportclub

Met stip op plaats nummer één van energiebesparende maatregelen: op een ander douchen. In Nederland kondigden enkele voetbalclubs in mei al een doucheverbod aan. Hoe zit dat bij ons? “De stijgende energieprijzen baren inderdaad ook onze clubs zorgen”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. “Er is nog niets beslist, maar we weten dat sommige clubs onderzoeken of het nodig is om bijkomend lidgeld te vragen of trainingen te vervroegen zodat er minder lichten moeten worden aangestoken.”

Niet alleen voetbalclubs, maar alle sportclubs met eigen infrastructuur houden hun hart vast, zegt ook Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie. “We voelen als sportsector de bui echt wel hangen. Daarom sturen we binnenkort een enquête uit naar sportclubs met de vraag hoe zij de situatie ervaren en inschatten. Zo kunnen we zelf onze verantwoordelijkheid nemen, maar ook met enkele concrete voorstellen naar de overheid stappen.”

Over het precieze aantal mensen dat overweegt aan energie-freeloading te doen, bestaan op dit moment nog geen cijfers. Maar zeker is dat buitenshuis werken opnieuw aan populariteit wint. “Op één van onze locaties zijn alle plekken al zo goed als bezet. Dat is een groot verschil in vergelijking met dit voorjaar”, getuigt Nathalie Goovaerts, oprichter van de Antwerpse coworkingruimte Friday. Maar ook zij zal noodgedwongen haar prijzen moeten verhogen door de stijgende energiefacturen. Of de energie buitenshuis de hele winter voordelig blijft, valt dus nog af te wachten.