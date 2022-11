Gault&Millau roept Nick Bril van The Jane uit tot chef van het jaar, ontdek hier alle restaurants uit de gids

“Als gepassioneerde entertainer neemt Nick Bril zijn gasten graag op sleeptouw in een aparte belevingswereld”, zo klinkt het in de beoordeling van The Jane door Gault&Millau. “Als chef toont hij sinds lang zijn gave om te vernieuwen. Hij slaagt er daarbij in om telkens opnieuw uitzonderlijk niveau te halen. Nick Bril is daarom onze Chef van het Jaar 2023, in een jaar waarin hij met The Jane een quotering van 18,5 behaalt, waarmee hij zijn positie versterkt te midden van de absolute topchefs van het land.”

“Dit is belevingsgastronomie van het allerhoogste niveau, en een eetervaring die we gerust tot de wereldtop mogen rekenen”, vulde CEO Marc Declerck deze namiddag aan. Eerder dit jaar maakte The Jane al een reuzensprong in de lijst van de ‘World’s 50 Best Restaurants 2022', toen het restaurant van plaats 66 naar 23 opschoof.

“De titel is fantastisch om te mogen ontvangen, maar ik zal morgen opnieuw met dezelfde drive moeten werken”, aldus Bril. “De titel gaat naar de chef, maar eigenlijk ook helemaal niet”, zei hij nog, waarbij hij zijn waardering aan zijn team in het restaurant uitdrukte. “Wat mij betreft mag deze titel ‘ploeg van het jaar’ heten.”

Beste restaurants

In totaal 1.282 Belgische restaurants werden in de nieuwe Gault&Millau-gids bekroond met een score van minstens 12/20. 124 restaurants zijn volledig nieuw, 168 adressen stegen in puntenaantal. Op de kaart tonen we alle restaurants die Gault&Millau een score van 16 of meer geeft. In de tabel verderop vindt u ook de overige restaurants.

Beste restaurant dit jaar is opnieuw Hof van Cleve (19,5) met chef Peter Goossens in Kruisem, bovendien kreeg maître d’hôtel Serge Sierens dit jaar de titel van ‘Gastheer van het Jaar’ uitgereikt. Het enige andere restaurant dat vorig jaar 19,5 op 20 kreeg, Bon-Bon in Sint-Pieters-Woluwe, sloot in juni de deuren.

Lees ook ‘Ik heb liever twee hele goeie sterren dan een magere drie’: The Jane-chef Nick Bril na reuzensprong in ranglijst Nieuwe culinaire ranking bewijst: het succes van The Jane staat of valt niet met de betrokkenheid van Sergio Herman

De top van de Belgische gastronomie groeit desondanks meer dan ooit, zeggen de inspecteurs van Gault&Millau. “Getuige zijn maar liefst drie restaurants met een nieuwe score van 18,5/20 en vier koksmutsen: Boury in Roeselare, The Jane in Antwerpen en Zilte in Antwerpen. Andere stijgers aan de top zijn Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) met 18/20; Cuchara (Lommel) en L’Eau vive (Arbre) met 17,5/20; Altermezzo (Tongeren), Castor (Beveren-Leie), De Kristalijn (Genk), Sir Kwinten (Lennik), Toma (Luik) en La Villa Lorraine by Yves Mattagne (Brussel) met 17/20; en Le Cor de Chasse (Wéris) met 16,5/20.

Nieuwkomers

Er zijn dit jaar vier hoogste nieuwkomers ex-aequo in Vlaanderen: Willem Hiele in Oostende, Misera in Antwerpen, Atelier Gist in Geraardsbergen en Modest in Oudsbergen. Alle vier behaalden ze een score van 15/20. Voor Wallonië was de hoogste nieuwkomer La Grappe d’Or in Aarlen met een score van 15,5/20, en in Brussel was de hoogste nieuwkomer Ivresse met 14/20.

Jonge chefs & andere laureaten

Tot Jonge Chefs van het Jaar worden dit jaar bekroond: Alexandre Ciriello (L’horizon - Chaumont Gistoux) voor Wallonië, Davy Devlieghere (Restaurant Julien - Lievegem) voor Vlaanderen en Alexandru Sapco (La Bonne Chère – Brussel) voor het Brussels Gewest.

Daarnaast worden zoals elk jaar volgende thematische laureaten bekroond:

- Gastheer van het Jaar: Serge Sierens (Hof Van Cleve, Kruisem)

- Italiaan van het Jaar: Felicità (Waterloo)

- Aziaat van het Jaar: Old Boy (Brussel - Elsene)

- Het mooiste terras: Hoeve de Bies (Sint-Martens-Voeren)

- Het mooiste restaurant-design: La Grappe d’Or (Aarlen)

- Sommelier van het Jaar: Maxime Sanzot (Racines - Floreffe)

- Dessert van het Jaar: Bozar Restaurant (Brussel)

- Brasserie van het Jaar: Fortuin (Kontich)

- Gastro-bistro van het Jaar: Bistrot Blaise (Marche-en-Famenne)

- Ambachtsman van het Jaar: Eric Fernez (d’Eugénie à Émilie - Baudour)

- Groentegerecht van het Jaar: Elements @ Indrani (Loupoigne)

- Wijnkaart van het Jaar: Paul de Pierre (Maarkedal)

- Bierkaart van het Jaar: Hop Gastrobar (Leuven)

- De ‘prijs-plezierverhouding’ van het Jaar: Onism (Blankenberge) voor Vlaanderen, ÖTAP voor Brussel en L’O de Source (Jalhay) voor Wallonië.

- De 3 ontdekkingen van het Jaar: Côté Préféré (Jabbeke) voor Vlaanderen, Entropy voor Brussel en Recto Verso (Ciney) voor Wallonië.

De beste cocktailbars van België

Ook dit jaar is er bovendien een selectie gemaakt van de beste cocktailbars in België. TAZU in Antwerpen werd daarbij verkozen tot Cocktailbar van het Jaar 2023.

De POP Casual Dining-selectie

Gault&Millau verzamelt onder de noemer ‘POP Casual Dining’ de beste ‘casual dining-adressen, een lijst die snel aangroeit met nu al 488 “laagdrempelige adressen waar het leuk en lekker ongedwongen tafelen is”. De drie POP-Award winnaars van 2023 zijn Finch in Antwerpen, Pinsaci Tu in Brussel en Socio-Pâtes in Charleroi.

De Gault&Millau Belux gids 2023 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost 34 euro. Hij kan ook worden besteld op de website shop.gaultmillau.be.