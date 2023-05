Filosoof Johan Braeckman over een moreel dilemma: ‘Mijn puberzoon trekt met foute vrienden op. Kan ik proberen om hem daar weg te houden?’

De vraag

“Mijn oudste zoon, een puber van zestien, veranderde onlangs van school. Het is een moeizame overgang geweest: maandenlang klaagde hij dat hij geen aansluiting vond bij zijn klasgenoten en leek hij zich eenzaam en lusteloos te voelen. Het doet me dan ook plezier dat hij sinds kort een nieuwe vriendenkliek heeft. Alleen weet ik niet of die vrienden, enkele jongens die een jaar hoger zitten, wel zo’n goede invloed op hem hebben. Ze hebben het stuk voor stuk moeilijk op school, en van bevriende ouders kreeg ik te horen dat ze ook regelmatig spijbelen. Enkelen van hen kwamen zelfs al in aanraking met de politie omdat ze softdrugs verkopen.

“Sinds mijn zoon met hen optrekt, merk ik dat hij zich anders gedraagt. Hij kwam al meermaals erg dronken thuis van feestjes en ook zijn schoolresultaten zijn stevig achteruitgegaan. Hoe het er nu naar uitziet, is het zelfs mogelijk dat hij dit jaar zal moeten dubbelen.

“Ik vrees dat zijn nieuwe vriendengroep daar deels voor verantwoordelijk is. Is het mijn taak als moeder om in te grijpen en hem weg te krijgen bij die vrienden? Of zit er niets anders op dan te hopen dat hij op termijn zelf tot inkeer komt?”

Het antwoord van filosoof Johan Braeckman: ‘Nodig hen eens thuis uit, misschien ontdek je wel dat die zogenaamd foute vrienden in realiteit best meevallen’

“Ik maak van de gelegenheid gebruik om te wijzen op het boek Het misverstand opvoeding van de Amerikaanse psychologe Judith Rich Harris. Daarin argumenteert Harris dat we als ouders veel minder invloed hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen dan we denken. Die wordt, zo toont Harris, in grotere mate bepaald door genetica en door de vriendengroep waarin kinderen tijdens hun adolescentie terechtkomen. Als je kind problematisch gedrag vertoont, betekent dat dus niet dat je als ouder in je opvoedtaak gefaald hebt.

“Tieners rebelleren nu eenmaal en zetten zich af tegen het ouderlijk gezag. Je mag niet vergeten dat jongvolwassenen niet in de wereld van hun ouders willen terechtkomen, maar aansluiting willen vinden bij hun eigen generatie. De agenda’s van de kinderen zijn niet die van de ouders, en omgekeerd. Het feit dat kinderen zich lijken af te zetten tegen wat jij wil, betekent niet dat je kinderen niet meer van je houden. Maar ze moeten zich kunnen ontwikkelen in functie van hun leefwereld, niet die van jou.

“Daarmee is de kous uiteraard niet af. Ik denk dat deze moeder wel een en ander kan ondernemen om haar kind te helpen. Het hangt in de eerste plaats af van hoe ernstig dit allemaal is. Als het gedrag van de zoon zwaar uit de hand begint te lopen omdat hij in een crimineel milieu terechtkomt of met zwaardere vormen van drugs begint te experimenteren, dan kan het noodzakelijk zijn om hem uit die peergroup te halen. Dat is doorgaans gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is erg lastig om tieners van elkaar te scheiden. In extreme omstandigheden is verhuizen een optie, of je kind naar een andere school sturen.

“Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen volstaat het om het hoofd koel te houden en je te realiseren dat het gedrag van je zoon op termijn ook wel weer zal veranderen. Deze jongen riskeert zijn jaar te moeten dubbelen. Maar zelfs als het zover komt, is dat nog geen totale ramp. Dat je kind eens dronken thuiskomt, hoeft ook niet meteen iets te zeggen over een problematische zucht naar alcohol. Vaak heeft het eerder met een zekere bewijsdrang te maken.

“Wat je als ouder sowieso wél moet doen, is ervoor zorgen dat de liefde voor je kind heel duidelijk is. Het is belangrijk dat je kind thuiskomt in een warm nest, en dat hij weet dat je er voor hem bent als dat nodig is. Door voortdurend op zijn kap te zitten, zal je hem alleen maar verder van je wegduwen. Je mag als ouder natuurlijk wel enkele verwachtingen meegeven. Dat je zoon bijvoorbeeld niet in een auto stapt als de chauffeur heeft gedronken, lijkt me een minimum. Maar doe dat op een volwassen, rustige manier en niet door te roepen of te tieren.

“Het foute gedrag van je kind of van zijn vrienden kan je absoluut aankaarten, maar probeer de vrienden niet weg te zetten als slechte mensen. Als een van de vrienden van je zoon op zijn zestiende bijvoorbeeld al een kettingroker is, maakt dat van hem geen kwaadaardig persoon. Het gedrag is niet oké, maar de persoon doorgaans wel. Ik zou aanraden om de vrienden wat beter te leren kennen en hen eens thuis uit te nodigen. Misschien ontdek je zo wel dat die zogenaamd foute vrienden in realiteit best meevallen.

“Voel je je er toch nog niet helemaal gerust bij, dan kan je misschien een jongvolwassene uit de leefwereld van je zoon de rol van vertrouwenspersoon laten opnemen. Een neef bijvoorbeeld, of een jonge oom. Als je kind dan problematisch gedrag vertoont, kan die persoon er met hem een weekend opuit trekken, en op hem inpraten.”