Filosoof Johan Braeckman over een moreel dilemma: ‘Ik ontdekte dat mijn dochter gepest wordt op school. Hoe kan ik haar helpen?’

Dirk De Wachter en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie. Deze week: wanneer of hoe grijp je als ouder in bij pestgedrag?

De vraag

“Ik merk al een tijd dat mijn dochter van elf minder graag naar school gaat, en vaak ook terneergeslagen terug naar huis keert. Ze zondert zich vaak af in haar slaapkamer, snauwt en bijt bij het minste van zich af. Telkens als ik haar vroeg wat er aan de hand was, loste ze weinig. ‘School is gewoon stom’, zei ze dan. Ik schreef haar prikkelbaarheid toe aan vroegtijdig pubergedrag, maar onlangs liet een bevriende moeder weten dat mijn dochter eigenlijk niet zo goed in de groep ligt. En dat ze soms zelfs vrij hard wordt aangepakt door een groep pesters op school.

“Het doet me natuurlijk veel pijn om te ontdekken dat mijn dochter het op school zo moeilijk heeft, en vooral: ik weet niet goed wat gedaan met deze nieuwe informatie. Ik heb er al aan gedacht om de ouders van de pesters aan te spreken op het gedrag van hun kinderen, of om op school aan de alarmbel te trekken. Even heb ik zelfs overwogen om mijn dochter naar een andere school te sturen. Bij alles wat ik bedenk loop ik het risico dat ik het leven van mijn dochter nog moeilijker maak dan het al is. Maar ik kan toch ook niet lijdzaam toezien?”

Het antwoord van filosoof Johan Braeckman: ‘Je zou samen naar een sportclub of jeugdbeweging kunnen zoeken waar je kind wél goed in de groep ligt’

“Allereerst: het is een goede zaak dat deze moeder zo oplettend is voor signalen dat er op school mogelijk iets schort met haar dochter. De gevolgen van pesterijen kunnen op termijn behoorlijk vergaand zijn. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar in ernstige gevallen kunnen de kwetsuren van pestgedrag zelfs tot diep in het volwassen leven blijven nazinderen. Preventie is dus absoluut belangrijk.

“In eerste instantie zou ik deze moeder aanraden om met haar dochter te praten. Dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat gepeste kinderen vaak schroom ervaren. Maar als ouder is het toch belangrijk om te achterhalen wie de pesters zijn, en op welke manieren hun pesterijen zich uiten. Gaat het om fysiek pestgedrag, of zijn de pesterijen eerder emotioneel van aard? Gaat het pesten verder op sociale media? Je moet weten wat er speelt, zodat je je aanpak daar vervolgens op kan afstemmen.

“Wat ik zeker niet zou doen, is een kind adviseren om letterlijk of figuurlijk terug te slaan. Zo riskeer je dat de feiten escaleren. Het is veel beter om je kind aan te leren de situatie met een zekere mondigheid aan te pakken. Je kan bijvoorbeeld aan je kind zeggen dat het de pestkop kalm maar kordaat moet laten weten dat het pesten niet prettig is, en dat het kwetst, zodat het zich in zekere zin boven de pesterijen leert te plaatsen. Je kan je kind ook aanraden om een coalitie te sluiten met andere kinderen die gepest worden, vanuit het idee dat je samen sterker staat.

“Maar hier is natuurlijk ook een sleutelrol voor de school weggelegd. Het lijkt me dus een prima idee om – op een discrete manier weliswaar – contact op te nemen met de directie of met een leerkracht, en het probleem daar aan te kaarten. Probeer dan wel te weten te komen wat de school wil doen om het pesten te doen ophouden. Als de pestkop en plein public een uitbrander krijgt, bestaat de kans dat het pesten enkel verergert. Er zijn betere manieren om aan preventie te doen, om het pesten te doen ophouden. Men kan bijvoorbeeld in klasverband over de gevolgen van pesten praten, of gastsprekers laten langskomen. Indien noodzakelijk kan men pestkoppen die elkaar versterken uit elkaar halen en in verschillende klassen onderbrengen. De school kan uiteraard ook rechtstreeks met de pestkop praten, maar dat gebeurt dan idealiter op een manier waarbij de pester geen rechtstreeks gezichtsverlies leidt. In het allerslechtste geval moet het pestende kind tijdelijk geschorst worden, of zelfs permanent van school worden gestuurd.

“Als ouder de pester zélf aanspreken, of contact opnemen met zijn of haar ouders, valt af te raden. Je weet immers niet op welke manier zij met hun zoon of dochter zullen communiceren, waardoor je actie mogelijk een averechts effect heeft. Je kind naar een andere school sturen, zou ik ook niet meteen doen. Het is tenslotte niet de schuld van het kind dat het gepest wordt. Enkel als je merkt dat de school niet correct optreedt om het pesten te stoppen en je niet meteen een andere uitweg ziet zou ik dat als optie overwegen.

“Cruciaal is vooral om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten. Misschien is het een optie om samen naar een sportclub of jeugdbeweging te zoeken waar je kind wél goed in de groep ligt. Andere kinderen zullen er dan weer meer aan hebben om thuis de ruimte te krijgen om te lezen of te knutselen, en zich op die manier creatief te ontplooien. Als je kind voldoende activiteiten kan ondernemen die het zelfvertrouwen vergroten, wordt het automatisch weerbaarder tegen pesterijen.”

