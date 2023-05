Filosoof Jean Paul Van Bendegem over de vraag: ‘Hoe ga ik als moeder om met mijn tienerzoon met autisme die zich steeds vaker opsluit in zijn kamer?’

Filosoof Jean Paul Van Bendegem buigt zich over een ethische kwestie. ‘In onze maatschappij groeit het besef dat er plekken zijn waar zo iemand heel goed functioneert, waar zijn kwaliteiten nuttig zijn.’

De vraag

“Mijn zoon van vijftien kreeg als kleuter de diagnose van ASS met een leervoorsprong. Sociale interactie is voor hem altijd moeilijk geweest, maar dankzij persoonlijke begeleiding in een reguliere school vond hij een manier om te integreren. We hebben intussen een heel traject van psychologen en thuishulp afgelegd. Met de nodige ups en downs sloegen we ons overal doorheen. Hij heeft nooit echt vrienden gemaakt, maar werd wel door iedereen aanvaard. Wij leerden ons aanpassen aan zijn mogelijkheden en hebben zijn beperking een plaats proberen te geven.

“We hadden de situatie redelijk onder controle, tot hij in zijn puberteit kwam en zich voor alles en iedereen begon af te sluiten. Het liefst zit hij helemaal geïsoleerd op zijn kamer te gamen. Hij heeft geen enkele interesse in de leefwereld van tieners: hij kijkt geen series, luistert niet naar muziek en zit niet op TikTok. De vriendinnen van zijn zus noemt hij ‘de onbekendelingen’, hoewel die meisjes bij ons de deur platlopen... Op school eet hij alleen en vindt hij bij niemand aansluiting. Hij wil ook niet meer naar de jeugdbeweging en komt amper buiten. Mijn hart breekt als ik jongens van zijn leeftijd op het pleintje zie afspreken.

“Hij lijkt alsmaar meer van de wereld te vervreemden en maakt ook totaal geen plannen voor de toekomst. Het contrast met zijn jongere zus kan niet groter zijn. Ik ben bang dat hij compleet geïsoleerd raakt. Moet ik hem laten begaan en hopen dat het een voorbijgaande fase is? Of moet ik hem met zachte dwang aan activiteiten laten deelnemen? En vooral: hoe moet ik hier als moeder mee omgaan? De wereld lijkt voorbestemd voor vlotte, mondige en assertieve mensen. Zal hij zijn plaats wel vinden?”

Het antwoord van filosoof Jean Paul Van Bendegem

“Een bekentenis: ik ben vrij zeker dat ik, mocht ik nu jong zijn, ook wel ergens aan de zwakke kant van het spectrum geplaatst zou worden. Ik deed hetzelfde, mezelf compleet afzonderen tot op het punt dat mijn ouders ongerust werden. Dagenlang zat ik op mijn kamer te lezen en muziek te beluisteren. Ik was daar perfect gelukkig en de kans is groot dat dat voor de zoon ook geldt. Ik heb gaandeweg moeten leren om mensen te lezen, en voelde me, zoals veel mensen met ASS, meer aangetrokken tot de wiskunde, die helder en transparant is. Toen ik nog voltijds aan de VUB werkte, zuchtte ik ’s avonds vaak tegen mijn vrouw: ‘Dat waren genoeg mensen voor vandaag.’

“Op de lange termijn zou ik me zeker geen zorgen maken over deze jongen. In onze maatschappij groeit het besef dat er plekken zijn waar zo iemand heel goed functioneert, waar zijn kwaliteiten nuttig zijn. Misschien vindt de zoon wel een job bij een uitgeverij, in een achterkamer als copywriter, waar hij gelukkig zou kunnen zijn, kwaliteit aflevert en gewaardeerd wordt. Voor hetzelfde geld wordt hij een gevierd schrijver, maar dan iemand die geen interviews geeft en die je niet op feestjes zult zien. Van J.D. Salinger bestaan maar een paar foto’s, hij leefde als een kluizenaar en had geen enkele behoefte aan menselijk contact.

“En ik weet dat het bijna cliché klinkt, maar ook in bibliotheken en archieven kunnen mensen met autisme uitblinken dankzij hun sterk ontwikkelde geheugen. Men onderschat dat soort ‘coulissenjobs’, zoals ik ze noem, naar de klassieke podiummetafoor. Ik snap dat deze moeder denkt dat de wereld voorbestemd lijkt voor vlotte, mondige en assertieve mensen. Maar ik denk dat het niet klopt. Mensen met ASS ga je meestal in de coulissen vinden. Je weet niet wat ze doen, je hoort ze niet, maar zonder coulissen is er geen podium. De vlotte mensen op het podium functioneren alleen maar bij de gratie van de coulissen.

“Maar de kwestie blijft natuurlijk dat ze zich zorgen maakt over deze levensfase van haar zoon. De enige suggestie die ik kan geven is: expertise inschakelen. Maar zorg ervoor dat je die expertise in bijvoorbeeld academische ziekenhuizen zoekt, want elders lopen er nog altijd hulpverleners rond die geloven dat autisme met een slechte moederbinding te maken heeft. Uit het verhaal van deze moeder begrijp ik dat ze al hun weg vonden in hulpverlening en psychologische bijstand, ik kan haar alleen maar aanmoedigen om op dat pad door te gaan, ook nu de jongen wat ouder wordt.

“Het moet waanzinnig moeilijk zijn, wegens de totale onzekerheid en onwetendheid. Vis het maar eens uit hè, wat hier het juiste is om te doen? Dat is haast onmogelijk te zeggen, met als bijkomende moeilijkheid dat nietsdoen, afwachten en blijven twijfelen, de jongen laten begaan, ook nadelig kan zijn. Het simpele feit dat de moeder deze vraag stelt, zegt alleszins veel over haar betrokkenheid. Misschien zou ze een tikje meer aan zichzelf kunnen denken, ook al druist dat in tegen haar moedergevoel?

“Vergelijk het eens met mantelzorgers, naar wie al onderzoek gebeurd is. Als zij eronderdoor gaan, ligt dat aan het feit dat ze té continu bezig zijn. Niemand houdt het vol om 24/7 te zorgen. Er eens een dagje tussenuit gaan, wat afstand nemen om op je positieven te komen: dat is helemaal niet verkeerd, en het is ook voor de rest van haar gezin van belang dat zij overeind blijft.

“Als besluit zou ik graag willen meegeven dat de zoon zich zeker niet hoeft te conformeren aan dat zogezegde ideaal van vlotte, mondige en assertieve mensen. Om eerlijk te zijn, zelf kom ik dat type mensen liever niet te vaak tegen in mijn leven. De jongen zal altijd zijn eigenheid hebben, hij zal waarschijnlijk niet overal in de maatschappij passen, maar er zijn plekken genoeg voor hem.”