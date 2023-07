Filosoof Herman De Dijn schreef een boek over het katholicisme: ‘Dat ik daar deel van uit mag maken is echt ongelooflijk’

Filosoof Herman De Dijn schreef een lofzang op het katholicisme. Volgens hem kunnen we niet zonder de kerk van Rome. ‘Ik wil een tegengeluid bieden tegen onbegrip en onverschilligheid.’

Herman De Dijn een martelaar in spe noemen gaat te ver. Maar wie in Vlaanderen een feestrede schrijft voor de katholieke kerk, een instituut dat in de ogen van velen compleet heeft afgedaan, kan een zekere moed toch niet ontzegd worden.

“Mijn boek Het rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst is inderdaad ongewoon, zo niet omstreden”, geeft De Dijn toe. “Het is hier eigenlijk not done om openlijk te zeggen: ‘Ik ben katholiek en dat is fantastisch.’ De ondertitel Een ongelooflijke godsdienst heb ik met opzet gekozen. Maar ik meen het ook. De katholieke godsdienst is iets onvoorstelbaar moois.”

Herman de Dijn zit aan een bureau in een kleine kamer van de Leuvense universiteit, die hij als emeritus hoogleraar heeft weten aan te houden. Hij moet ze wel delen met een collega. De bekende filosoof maakt een opgetogen indruk, de eerste druk van zijn boek over het katholieke geloof is uitverkocht.

Kleinkinderen

Het verbaast De Dijn zelf ook wel een beetje dat hij eerst de gezegende leeftijd van tachtig jaar moest bereiken, voordat hij dat ene boek kon schrijven. “Ik heb op mijn oude dag zo veel aan dat katholiek geloof waarin ik als kind opgroeide. Het is alsof mijn leven een soort voltooiing krijgt. Mijn kinderen zijn niet praktiserend. Sommige van onze kleinkinderen gaan weleens mee met ons naar de kerk op zondag. Eigenlijk heb ik het boek ook een beetje voor hen geschreven, maar toch vooral om de onverschilligheid en de misverstanden rond het katholicisme in de publieke opinie wat te compenseren. Ik heb dat op mijn manier, als filosoof, proberen te doen.”

Een van de stellingen die De Dijn poneert, is dat godsdienst geen leer is, geen ‘geloof’ in de zin van een combinatie van bizarre opvattingen wedijverend met wetenschap. Nee, godsdienst vormt wat De Dijn noemt een eigensoortige betekenisorde. “Een symbolische orde waarin dingen en mensen op een welbepaalde manier verschijnen: als wonderen of waarden die voor ons van het grootste belang zijn. Je hebt de betekenisorde van de wetenschap – feitelijke informatie verzamelen en verklaringen zoeken – maar godsdienst is dus iets heel anders.

“Het gaat om de betekenisorde van het hart, waar de ratio ons niets over kan leren. Om het eenvoudig te zeggen: het gaat daar om zingeving en is dus nauw verwant met het domein van zin en waarden dat in ieders leven onvermijdelijk centraal staat.”

U gaat elke zondag naar de kerk. Waarom wilt u daar zijn?

“Ik vind dat wezenlijk voor mijn leven. Dat leven wordt zo opgenomen in een ongelooflijk prachtig en dramatisch kader. Door de week heb ik vaak geen tijd om te bidden. Ik zit maar aan mijn bureau te lezen of schrijven, ik pas af en toe op mijn kleinkinderen. Maar op zondag wordt dat alles in een andere dimensie opgenomen.

“Het prachtige van de godsdienst en zeker van het katholicisme is dat het heel het leven omvat. Het valt met alles samen. Ook met de seizoenen. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus, maar tegelijkertijd keert ook het leven terug in de natuur. Het is zo’n rijkdom. Dat ik daar deel van uit mag maken is echt ongelooflijk.”

Heeft de katholieke kerk in Vlaanderen, die het niet best maakt, deze lofzang nodig als een soort reclameboodschap? Het aantal kerkgangers loopt terug.

“Ik heb dit boek niet geschreven met de bedoeling om bekeringen tot stand te brengen. Ik wilde gewoon – ik herhaal het – een tegengeluid bieden tegen onbegrip en onverschilligheid. Aantallen interesseren me niet.”

Waarom is het aantal gelovigen niet belangrijk?

“Men weet nooit wat die aantallen dan wél zouden moeten zijn. Wie hoort er allemaal bij? Ik haal in mijn boek de Poolse filosoof Leszek Kolakowski aan. Hij was geen gelovige, maar dacht wel ernstig na over de vraag hoe godsdiensten de secularisatie kunnen overleven. Hij zei: ‘Niemand weet wat deep down aanwezig blijft.’ Wij denken dat wij in een geseculariseerde samenleving leven, maar wat betekent dat nu werkelijk?

“Er gebeurt zo veel wat we bij al die dalende cijfers niet meetellen. Volksdevotie bijvoorbeeld. Weet u dat in het Mariabedevaartsoord Scherpenheuvel jaarlijks 800.000 mensen komen? Kunt u zich dat voorstellen? 800.000! En dan tel ik al die andere genadeoorden niet mee. Er gaat niemand meer naar de kerk wordt gezegd, maar als er ergens een kerk wordt gesloten, staat heel het dorp of heel de wijk op z’n kop. Dat zegt iets.”

U hebt de jaren zestig meegemaakt. Jaren van maatschappelijke revolutie, maar ook van veranderingen in de kerk, denk aan het Tweede Vaticaans Concilie, dat de kerk bij de tijd moest brengen. U vindt dat de kerk daarin is doorgeschoten.

“Hoe goed de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie ook mogen zijn op theologisch gebied, die concilievaders in Rome waren bezig met iets dat eigenlijk al voorbijgestreefd was: de aanpassing van de kerk aan de moderne wereld. Dat ging over wetenschap, democratie, de derde wereld. En tegelijkertijd werd ook de liturgie aangepast. Met de beste bedoelingen allemaal.

“Ondertussen vond in de samenleving echter een culturele revolutie plaats waar de kerk zich zelfs niet van bewust was. Ik heb het over de opkomst van het expressief individualisme in de jaren zestig. Juist op dat moment lijkt de kerk aan gewone gelovigen het signaal te geven dat allerlei zaken die eeuwenlang essentieel waren, zoals biechten en op zondag naar de kerk gaan, bijkomstig zijn. Dan zeggen al die nieuwe individualisten: ‘Ik ga liever joggen of naar het voetbal.’”

Herman De Dijn Beeld ID/ Sander de Wilde

Maar is het ook niet zo dat heel veel mensen de kerk de rug toekeerden vanwege de in hun ogen verstikkende moraal die werd gepredikt?

“Ook dat is een onderdeel van de postmoderne revolutie. Ook in de moraal krijg je de gedachte: ik bepaal wat moraal is, ik bepaal zelf wat goed en kwaad is. Maar de kerk is zelf wellicht te moralistisch en rationalistisch in haar natuurwetdenken, juist zoals ze te intellectualistisch is in haar dogmatiek. Dat maakt allerhande misverstanden natuurlijk onvermijdelijk.”

U bent in uw boek nogal kritisch over postmoderne spiritualiteit. Dan hebben we het bijvoorbeeld over yoga. Ik zag net op weg hierheen een jongen en een meisje samen mediteren in een park. Wat is daar mis mee?

“Daar is op zich niks mis mee.”

Maar u vindt wel dat wat die jongen en dat meisje beleven niet op kan tegen wat de kerk te bieden heeft met haar hiërarchie, sacramenten en gemeenschap.

“Als je je goed voelt bij het mediteren, kan ik daar niets tegen hebben. Ik zit ook graag relaxed in bad af en toe. Maar yoga instrumentaliseren, is dat spiritualiteit? Om werkelijk verlicht te worden, heb je overgave nodig aan iets anders dan jezelf. Je hebt een gemeenschap nodig, en de wijsheid van een meester.”

Aan het eind van zijn boek kan ook Herman De Dijn niet om de vraag heen hoe het verder moet met die ongelooflijke godsdienst in onze streken. Ook De Dijn kan al die lege kerken niet negeren, waar op zondag de gelovigen alle mogelijkheden hebben om zover mogelijk van elkaar af te zitten. “Ik denk dat de kerk gewoon moet doen waar zij al eeuwen goed in is, al moet ze daar af en toe terug aan herinnerd worden, zoals ten tijde van de heilige Franciscus. De erfenis bewaren dus. Met alles erop en eraan: goede liturgie, de zorg voor elkaar, vooral voor de zwaksten, en ja, ook de hiërarchie is belangrijk. Zonder leiding, niet te verwarren met management, gaat het niet.”

En weer schetst hij het katholiek geloof als een schitterend ideaal. Een godsdienst waar alles bij hoort, dat het hele leven doordrenkt. Een leven van ‘bid en werk’, welteverstaan. “Zo’n leven is bijna niet meer voor te stellen. Dat zie je eigenlijk alleen nog in abdijen. Die zouden model moeten staan voor de parochies. Die hoeven zichzelf niet opnieuw uit te vinden. Ze weten al hoe het moet.

“Ik bezoek zelf al geruime tijd de Abdij van Park, hier in de buurt. Die houden zelfs vespers, ze hebben relikwieën, ze zegenen de koeien en de huisdieren. Perfect. Voor mij zijn dat soort plekken oases.”

Maar abdijen hebben tegenwoordig vaak moeite om nieuwe leden te vinden voor hun gemeenschap.

“Dat is echt zorgelijk. Als de oases verdwijnen, dan zit je echt in de penarie.”

Herman De Dijn, Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst, Halewijn/Berne Media, 208 p. , 25 euro.