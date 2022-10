‘Fans hadden tranen in hun ogen’: Céline en Michiel, influencers, youtubers en nu ook filmsterren

Als de witte limousine bij de Kinepolis in Antwerpen arriveert, ontsteekt de menigte in gejuich. 2.500 fans wachten Céline Dept en Michiel Callebaut bij de rode loper op. Het duo, dat beter bekend onder de naam CEMI is, maakt populaire video’s op YouTube en TikTok. Nu verleggen de onlinesterren hun werkterrein naar het witte doek en vertolken ze de hoofdrol in Rewind, een film die nooit een Oscar zal winnen, maar bij hun trouwe volgers hoe dan ook in de smaak valt.

“Ik ben een grote fan”, zegt de achtjarige Julie. “Ze maken altijd hele leuke filmpjes.” Al een half uur staat ze met haar grootvader bij de ingang te wachten. “Als ze straks op de foto met hen zou kunnen, zou dat echt fantastisch zijn”, zo zegt hij. “Kunt u niet iets voor ons regelen?”

Dan stappen Céline en Michiel uit de limo. Geflankeerd door zes beveiligers komen ze langzaamaan dichterbij. Met tekeningen en zelfgeknutselde bordjes proberen de jonge fans de aandacht te trekken. Blind van ouderliefde zijn de aanwezige papa’s en mama’s soms nog gehaaider dan hun kroost. De gelukkige kinderen scoren een handtekening, selfie of aai over de bol.

“Het deed Céline en mij veel”, zo vertelt Michiel een dag later. “Er waren fans die tranen in de ogen hadden staan. Wij zijn hun idolen en kinderen kunnen dat heel intens beleven. Dat had ik vroeger toen ik klein was net zo.”

Verdienmodel

De YouTubefilmpjes, waarin het koppel onder meer vlogt en challenges doet, zijn soms meer dan een miljoen keer bekeken. Op TikTok is het tweetal goed voor in totaal 13 miljoen volgers. Dat lijkt bepaald geen hobbyprojectje meer. “Afhankelijk van de grootte van de influencer gaan er behoorlijke bedragen mee om”, bevestigt Liselot Hudders, professor aan de UGent en gespecialiseerd in de impact van influencermarketing. “Ik durf daar geen exacte cijfers op te plakken, maar bekende YouTubers kunnen er hoe dan ook meer dan goed van leven.”

Influencers halen hun inkomsten uit meerdere bronnen. Allereerst is er YouTube zelf dat voor de advertenties bij hun video betaalt. Verder sluiten ze commerciële deals: tegen betaling brengen ze een bepaald product of logo in beeld of prijzen ze dat aan. Ook Céline en Michiel doen aan productplaatsing. Tot slot hebben veel influencers eigen merchandise. Dat blijkt ook in de Kinepolis waar veel fans in T-shirts of truien met het logo van CEMI gestoken zijn. Ook bij de première stond er een kraam met merchandise voor fans die hun CEMI-collectie nog wilden aanvullen.

Hudders: “Kinderen zijn makkelijk te overtuigen om een product te kopen. Zeker als iemand die ze bewonderen en met wie ze zich verbonden voelen het aanprijst. Daar moeten influencers verantwoordelijk mee om gaan.”

“Dat doen wij zeker”, zo verzekert Michiel. “We horen vaak dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar ons laten kijken. Wij hebben een voorbeeldfunctie. Dus passen we ons taalgebruik aan en vloeken we niet. Ook tonen we in onze video’s geen alcohol of drugs.” Over de manier waarop ze reclame maken denkt het duo goed na. “Wij hebben gesproken met de federale en de Vlaamse overheid en houden ons aan alle regels.”

'Rewind' Beeld KFD

Wat Hudders betreft, gaan YouTubers tegenwoordig steeds beter met hun invloed om. “Ik denk dat het allemaal wat professioneler wordt. Bovendien willen bedrijven zich ook niet verbinden aan een influencer die op een ongepaste manier reclame maakt.” Al is wel de vraag hoe strikt Céline en Michiel zijn. “De wet, het contentcreator-protocol, schrijft voor dat als je mikt op een publiek dat jonger is dan twaalf, er geen sprake van productplaatsing mag zijn. Céline en Michiel beargumenteren dat ze een ouder publiek aanspreken. Maar het valt natuurlijk niet te ontkennen dat ze heel populair zijn bij kinderen.”

“Wij richten ons niet uitsluitend op kinderen,” zegt Michiel. “Er kijken ook veel vaders en moeders mee. Tijdens de première zag je bovendien een mix van allerlei leeftijden. Het is dus niet zo dat onze filmpjes expliciet voor kinderen van onder de twaalf zijn.”

Hudders pleit in ieder geval voor meer reclamewijsheid bij kinderen. “Het is een feit dat kinderen nog niet zo veel van reclame weten. Die kennis komt met de jaren. Daar zie ik een rol voor de opvoeders of het onderwijs weggelegd. Zorg dat kinderen begrijpen welke tactieken er worden gebruikt om hen te beïnvloeden.”

Selfie

Terug naar de Kinepolis. De ereronde van Céline en Michiel zit erop. De première van hun film staat op het punt om te beginnen.

Elise (11) glundert. Trots toont ze haar selfie met Céline. “Michiel moest helaas al door. Maar ik ben heel blij dat ik zo dichtbij kon komen. Eindelijk heb ik ze eens in het echt gezien!” Ook haar vader kijkt wel eens een video mee. “Verplicht”, zegt hij met een lach. “Maar het is heel knap hoeveel mensen ze weten te inspireren.”



“Ik vind dat ze prachtige video’s maken,” zegt Elisa, “heel bijzonder hoe ze op al die ideeën komen.” Ze glundert nog na van de selfie. Dat smaakt naar meer en dus kijkt ze de verslaggever onderzoekend aan: “Mag ik ook met jou op de foto?”