Evi Hanssen en Kurt Loyens: ‘Al tijdens onze eerste date hebben we voor elkaar gekozen’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals tv-presentatrice Evi Hanssen (44) en artdirector Kurt Loyens (54).

Achter een zwarte gietijzeren poort nodigt een grindpad uit om verder te rijden. Links staart een ezel, die traag op wat gras kauwt, zijn bezoeker aan. Evi Hanssen en Kurt Loyens zitten in een ruime loft­ruimte aan een grote, eikenhouten tafel en kijken elkaar verliefd aan. “Vertel jij maar”, zegt Kurt, waarna zij enthousiast begint te praten over hoe ze elkaar hebben leren kennen. Tussendoor kunnen de twee niet van elkaar afblijven: ook na vijf jaar spat de chemie van het koppel af. Geen voorzichtige liefkozingen, wel een speelse Evi die nog net niet bij haar Kurt op schoot kruipt.

Sinds juni vorig jaar zijn de twee getrouwd. Ze wonen in Lier, waar ze afwisselend met hun twee zonen (van haar) en twee dochters (van hem) leven.

Evi: “Na een paar heel moeilijke jaren, waarin ik vaak teleurgesteld was geraakt door de liefde en wat onenightstands en een lichte depressie achter de rug had, ging het in de drie maanden voordat ik Kurt leerde kennen beter met me. Ik was anderhalf jaar vrijgezel en had veel aan mezelf gewerkt. Ik voelde me eindelijk weer goed in mijn vel. Toch had ik geen behoefte aan een nieuwe relatie. Last minute werd ik uitgenodigd voor een feestje bij Pascale Naessens en haar man Paul Jambers. Het was snikheet die dag en ik kwam duidelijk veel te vroeg – om drie uur ’s middags – op een megagroot tuinfeest aan. Ik kende er helemaal niemand. Wel herkende ik wat ex-bazen vanuit mijn vorige leven in de tv- en radiowereld. Allemaal toffe mensen, maar ik zat niet meer in die wereld.”

Kurt: “Ook ik was al acht jaar single. Vooraleer je denkt dat ik een versierpoging waagde op dat feestje: ik was daar niet.” (lacht)

Als een filmscenario

Evi: “Ik voelde me daar wat verloren. Een vrouw die ik niet kende begon in plat Antwerps tegen me te praten. Al snel ging het over mijn vrijgezellenbestaan en over de behoefte om niet meer aan een exclusiviteitscontract vast te zitten. Vanaf dan vloog de tijd voorbij, al snel was het avond. Iedereen had wat gedronken en werd uitgenodigd om plaats te nemen aan een lange tafel waarop heerlijke gerechten stonden te wachten – dat kan Pascale zo goed, hè. Paul kwam binnen en zei: ‘Allee, Evi, dat jij nog single bent, dat versta ik niet.’ Plots werd mijn single status hét onderwerp van de tafel.”

Kurt: “Als ze het zo vertelt, lijkt het wel een film­scenario.”

Evi: “Die vrouw zei: ‘Jij moet mijn beste vriend ontmoeten, de beste artdirector van de Benelux.’ Ik stemde in, maar dacht: ja ja, het zal wel. Ik ving een naam op. Een of andere Kurt. Whatever. Mijn hoofd stond er niet naar.”

Kurt: “Toen kreeg ik telefoon van mijn beste vriendin Yumi, terwijl ik op café zat. Ik was het WK aan het volgen en ze zei me dat ze de vrouw van mijn leven was tegengekomen. ‘Mag ik jouw contactgegevens doorgeven?’ voegde ze eraan toe. Het overdonderde me wat, maar ik antwoordde dat het prima was. Ik verwachtte er niets van.”

Evi: “Op maandag kwam er plots een mail binnen van haar, met Kurt in cc, waarin ze ons aan elkaar voorstelde en aanspoorde om af te spreken. Ze schreef ook: ‘Evi lijkt me wat eenzaam.’ Ik dacht: hallo, ik lees wel mee, hé.” (schaterlacht)

Kurt: “Onze telefoonnummers stonden erbij.”

Evi: “En toch besloot ik die mail niet te beantwoorden. Ik deed zelfs niet de moeite om Kurt op te zoeken. Achteraf bleek dat mijn geluk.”

Kurt: “Op dinsdag stuurde ik haar een ­berichtje om te vragen of ze ook zo’n gekke mail van mijn vriendin had gekregen en of ze zin had om haar mensenkennis te testen door een keer af te spreken.”

Evi: “Ik stuurde terug en stelde meteen een dag voor. Ik heb hem toen even gegoogeld, maar ik zag een lelijke foto en besloot verder niets meer op te zoeken.”

Kurt: “Ik reserveerde voor de zekerheid ook al iets om te eten.”

Evi: “De dag zelf was het bloedheet in Antwerpen. Ik wisselde drie keer van outfit terwijl ik me daar normaal gezien nooit mee bezighoud. Maar afspreken met iemand die je niet kent? Je weet totaal niet wat voor stijl of humor die heeft.”

Kurt: “Ze kwam aangelopen in een jeansbroek, een zwart T-shirt en op sandalen.”

Evi: “Ik had me voorgenomen – zoals zoveel vrouwen dat doen – om niet meteen met hem mee naar huis te gaan, wat er ook zou gebeuren. Ik zag hem op een bankje zitten aan het café waar we hadden afgesproken en eenmaal aan tafel voelde ik een enorme jeugdigheid mijn kant op rollen.”

Kurt: “De spanning die ik rond onze ontmoeting voelde, viel gelijk van me af. We hadden het meteen over onze kinderen. Ik wou geen vrouw meer met een kinderwens.”

Evi: “En ik wou geen man meer zonder kinderen. Onbewust sneden we toen dus al een heel belangrijk onderwerp aan.”

Kurt: “Plots stond Axel Daeseleire aan onze tafel. Bleek dat hij ons beiden kende. Hij had natuurlijk geen idee dat wij op date waren en stiekem hoopten we dat hij snel zou weggaan zodat we verder konden praten.” (lacht)

Evi: “Na een langere babbel vroeg Kurt of we iets gingen eten. ‘Prima’, zei ik. Hij met zijn fiets aan de hand en ik ernaast. Aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten realiseerde hij zich dat hij zijn trui op café was vergeten.”

Kurt: “‘Laat maar liggen’, zei ik tegen haar. Stiekem was ik bang dat ze ervandoor zou gaan en ik wist op dat moment al dat ik dé vrouw was tegengekomen. Pas toen ze me verzekerde dat ze mijn fiets zou bewaken en niet zou gaan lopen, spurtte ik als een gek heen en weer.”

Evi: “Op een trapje wachtte ik rustig met zijn fiets. We gingen Japans eten. De tafels bleken nogal breed te zijn, dus in plaats van tegenover hem, nam ik naast hem plaats.”

Kurt: “Dat vond ik meteen zo’n toffe move.”

Evi: “Diezelfde avond zijn wij gesprongen. Ik wist direct: ik ben verliefd. We begonnen te kussen op café en nadat ik eerst tegen mezelf had gezegd dat ik niet met hem naar huis zou gaan, dacht ik nu: komaan, ik ben 39, hij is er 49. Wij zijn twee volwassen mensen. Waarom zouden we niet samen slapen? Hand in hand fietsten we samen naar mijn huis. We hebben nooit meer achterom gekeken.”

Kurt: “Die avond vroeg ik haar al of ze mijn vriendin wou zijn. We kozen open voor elkaar en hebben de dagen nadien onze kinderen, ­familie en vrienden ingelicht.”

LOT UIT DE LOTERIJ

Evi: “We zijn nu vijf jaar samen en wat we toen al bij elkaar ervoeren, is alleen nog maar meer gegroeid. Wij hebben de rust en stabiliteit die we beiden nodig hadden – maar nooit in een relatie vonden – bij elkaar aangetroffen. Geen zever, geen drama, geen hard to get-gedoe of veroveringsspel. Gewoon, twee mensen die elkaar volledig vertrouwen en ervoor gaan.”

Kurt: “Ook ons samengesteld gezin vloeide meteen in elkaar. Mijn meiden zijn wat ouder dan haar jongens en dat zorgt voor een goede balans. Het leeftijdsverschil tussen ons voelen we zelf niet, maar op dat vlak is het handig.”

Evi: “En tien jaar verschil is altijd makkelijk rekenen. (lacht) Als we aan de kinderen vragen wat ze het liefst doen, antwoordden ze allemaal: samen eten en gezellig samen zijn. Mooier kan het niet worden, toch?”

Kurt: “Ik wou nooit meer een vrouw die thuis op mij wachtte en was blij te merken dat Evi even eigengereid is als ikzelf. Wij staan elkaar op dat vlak nooit in de weg. Toch was het even slikken toen ik merkte dat ik nu weleens op háár wacht.”

Evi: “Wij vinden ons werk heel belangrijk. Als we elkaar terugzien, moeten we er soms over waken dat we ook echt tijd maken om opnieuw onze connectie op te zoeken.”

Kurt: “De eigenschappen van Evi waar ik oorspronkelijk op viel, zijn er nog altijd. Ze stelde mij meteen op mijn gemak. Ik voel mij thuis bij haar. Ze is rechtdoorzee en twijfelde geen seconde. Veel mensen zouden zich allerlei vragen stellen: gaat het wel klikken met de kinderen? Is er nog gedoe met de ex? Evi had zoiets van: oké, we pakken dat er allemaal bij en maken er iets tofs van.”

Evi: “Ik ben direct gevallen voor zijn stoere, maar tegelijk lieve kant. Toen ik een paar werknemers van hem – jonge gasten – ontmoette, viel het me op dat zij heel fijn met hun baas omgingen. Hij gedroeg zich op het werk hetzelfde als thuis, en dat zegt voor mij heel veel. Ik geloof niet meer dat het een strijd hoort te zijn wanneer je een relatie start. Het klopt niet dat de eerste twee jaar zwaar horen te zijn.”

Kurt: “Na onze eerste ontmoeting heb ik haar in mijn telefoon opgeslagen onder de naam: Evi my win for life. Ik heb er vijftig jaar op moeten wachten, maar ik heb eindelijk mijn lotje uit de loterij gevonden. De mooiste vrouw ter wereld zit nog altijd naast mij.” (Evi kijkt hem verliefd aan)

Evi: “Voor mij is alles liefde. Ik leef op een wolk van liefde. Maar tussen mij en Kurt – hij hoort dat niet graag (lacht) – is het simpel en stabiel. Wij hebben een onvoorwaardelijke liefde, bijna zoals wat je voor je kinderen voelt. Dan kan je al eens discussiëren of elkaar onbedoeld kwetsen zonder dat je bang moet zijn dat de ander je verlaat. In vorige relaties – hoe tof of passioneel ze ook waren – was er onderhuids altijd een soort stress aanwezig. Eigenlijk voel je dan al dat je niet zo geweldig bij elkaar past. Maar je probeert ertegen te vechten.”

Kurt: “Het is zo’n verademing dat je dan ­iemand tegenkomt bij wie je gewoon mag zijn.”

Evi: “Dat wij lief en zorgend voor elkaar proberen te zijn, betekent niet dat het hier soms niet knettert. Een paar dagen geleden kwam Kurt terug van anderhalve maand Madrid. Ik was dan weer naar Zwitserland geweest voor het werk. Ik had al in mijn dagboek geschreven dat de terugkomst van Kurt voor een emotionele dag zou zorgen. Ik wou in huis ook weer veel te veel tegelijk in orde brengen, terwijl ik eigenlijk moest uitpuffen.”

Kurt: “Het idee was om hier op de vijver samen te gaan suppen. Gewoon iets leuks doen.”

Evi: “Maar dat bleek niet zo leuk te zijn als we verwacht hadden. Dat resulteerde in flink gekibbel en ja, dan roepen we wel tegen elkaar.”

Kurt: “In mijn ogen was ons plan mislukt. Boos liep ik naar binnen om naar de winkel te gaan. Daar had ik dan een moment van reflectie en besefte ik dat het eigenlijk onzinnig is om over zoiets ruzie te maken.”

Evi: “Toen hij thuiskwam had ik het voorval ook naast me neergelegd en waren wij weer keilief tegen elkaar.”

Kurt: “Ik denk dat wij allebei goed beseffen dat we zoiets kleins niet willen laten escaleren.”

Evi: “Er nadien over spreken en echt gaan wroeten om uit te zoeken waar die irritatie vandaan komt, was vroeger niets voor Kurt. Maar laat dat dan mijn aandeel in de relatie zijn. Ik blijf met een hamer kloppen totdat hij eindelijk alles heeft kunnen zeggen.”

Kurt: “Bij mij moet je het er soms uitslepen, maar man, achteraf doet dat zo goed. Ik haat ruziemaken en vroeger kropte ik vaak alles op. Nu hoeft dat niet meer.”

Evi: “Ik heb geen geheimen voor Kurt. Mijn dagboek ligt hier bijvoorbeeld gewoon op tafel. Gaan daar dingen in staan die hij niet leuk vindt om te lezen? Ja. Maar dan is het maar zo.”

Kurt: “Ik heb er nog nooit iets uit gelezen, schatje.” (lacht)

Evi: “Wat ik het meest intieme aan onze relatie vind is, gek genoeg, hoe wij vaak exact hetzelfde denken. Vorige week moesten we naar de notaris. Wij zijn blijkbaar getrouwd zonder huwelijkscontract, wisten wij veel. De notaris vroeg ons of we, zoals gevraagd, de documenten van tevoren hadden gelezen. Uiteraard niet. Bij het buitenkomen zei Kurt exact wat ik op dat moment dacht: ‘Zouden ze daar in alle andere landen nu ook notarissen voor nodig hebben?’”

Kurt: “Weet je waar intimiteit voor ons ook in zit? Dat je je even rustig voelt wanneer je met twee bent dan als wanneer je alleen bent.”

Evi: “Afgelopen nacht had ik bijvoorbeeld last van buikkrampen. Ik zei: ‘Liefje, zullen we eens beneden gaan slapen?’ De hond durft de trap niet op, dus hij slaapt daar. Met de hond tussen ons in en een film op de laptop hielden we zo een klein kampeer­uitje. Want dat kan het ook zijn, mits wat fantasie, wanneer je gewoon in een andere kamer van je eigen huis slaapt. Hij gaat daarin ook gewoon mee. Wat kan ik me nog meer wensen?”