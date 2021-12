Even weg? Dit zijn onze logeertips van de week

In de bossen van de Nederlandse provincie Drenthe schuilt Winterwoods, een pop-upwintercamping waar je als kampeerder overnacht in een traditionele joert. Zo’n Mongoolse tent die de nomaden op de ijskoude toendra warm houdt. In workshops koudetraining, hout hakken of koken boven een kampvuur leer je de kneepjes van het oermensvak, al is de houtgestookte Finse sauna een niet te versmaden moderne toets.

Tem 27/2. Vanaf 130 euro pp/2 nachten, incl. yogaklas, workshops en sauna.

www.winterwoods.nl

Beeld rv

Ook deze indianentipi in de buurt van Durbuy belooft een oergevoel in de winter. Al slaap je op een pels rond het vuur, de temperatuur kan hier fameus dalen. Dat is de bedoeling. “Nog voor Wim The Iceman Hof geboren was, zat ik al op m’n koud zolderkamertje te studeren”, vertelt uitbater Gerard Blacquière. Hij gelooft dat lage temperaturen verkwikkend zijn voor de gezondheid. Wollen wanten en sokken meebrengen!

De tipi staat in Heyd. 65 euro/nacht, min. 2 nachten.

www.ecohuisje.be/tipi

Beeld rv

Vanuit je tent op de latten springen? Het kan in Mont-Saxonnex, een Frans Alpendorpje met uitgebreid skigebied. Deze glamping is het hele jaar open. Een houtkachel houdt je warm, kaarsen maken het gezellig. Bij lage temperaturen zorgt het typische Alpenkostje uit grootmoeders keuken voor een extra opkikker. Voor wie geen zin heeft om ‘s nachts uit de tent te moeten voor een plas: in de zomer kan je hier mooi wandelen.

Altipik ligt in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Vanaf 169 euro.

www.altipik.com