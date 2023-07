EU-campagne vraagt aandacht voor gezondheid van planten

Met de campagne #PlantHealth4Life, een campagne waar ook België aan deelneemt, vraagt de EU meer aandacht voor de gezondheid van planten. Bedoeling is om mensen bewust te maken van de beste manieren om planten op het grondgebied te beschermen en om te waarschuwen voor mogelijke risico’s.

Planten spelen op verschillende vlakken een essentiële rol, gaande van voedsel tot gezondheid en milieu. Door de opwarming van de aarde en door de toenemende internationale handel en reizen staan planten vandaag zwaar onder druk. Plantenplagen kunnen rampzalige economische en ecologische schade aanrichten.

Denk bijvoorbeeld aan de bacterie Xylella fastidiosa, een bacterie die tien jaar geleden olijfbomen in Zuid-Europa zwaar teisterde. De bacterie werd in 2018 ook in België ontdekt bij olijfbomen uit Spanje. Besmette planten werden toen zo snel mogelijk vernietigd en andere vatbare planten werden binnen een straal van 50 meter vernietigd.

“De gezondheid van planten is van essentieel belang voor ons welzijn en het milieu. De EFSA, de Europese Commissie en de lidstaten werken samen om de EU te beschermen tegen plantenplagen en -ziekten. De campagne #PlantHealth4Life is een gezamenlijk initiatief om burgers te wijzen op risico’s voor de gezondheid van planten”, legt Bernhard Url, uitvoerend directeur van de EFSA, uit.

Boodschap van de campagne is: “Houd planten gezond, bescherm het leven”. Op de website van de campagne staan ook tips en manieren om planten gezond te houden. Een van de belangrijkste adviezen is om van buiten de EU geen exotische planten of zaden binnen te brengen bij het reizen. “Wordt u tijdens uw avonturen verliefd op een exotische plant, neem de zaden dan niet mee naar huis, maar maak een foto”, luidt het advies.

Meer info over de campagne is terug te vinden op: https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/en/index.html