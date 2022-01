Er zit ontzettend veel troep in uw oortjes. Zo kan u ze weer proper maken

Uw oortjes zijn een broeihaard voor bacteriën. Maar geen nood: in een handomdraai zijn ze gepoetst. We leggen u graag uit hoe u dat best aanpakt.

Bent u het type dat zijn oortjes weigert uit te lenen? Dan geven de cijfers u gelijk. Uit onderzoek blijkt dat oortjes ruim 100.000 bacteriën kunnen huisvesten. Dat zijn er nog een pak meer dan op een snijplank in de gemiddelde keuken, en die bacteriën kunnen oorontstekingen of andere ziektes veroorzaken.

Gelukkig hoeft het zover niet te komen, en zijn er manieren om uw oortjes snel proper te krijgen. We zetten ze op een rijtje:

• Veeg de smurrie weg

Neem een microvezeldoek. Maak die een klein beetje vochtig en veeg de draad en de buitenkant van elke oordop schoon. Doe dat wel voorzichtig, en zorg dat u niet hard drukt op het audiosysteem. Gebruik ook zeker geen schoonmaakmiddelen. Indien u een bewaar- of oplaaddoosje heeft, kan u deze stappen ook daar gebruiken.

Let wel op: vermijd om met iets vochtigs op het luidsprekerdeel van uw oortje of hoofdtelefoon te komen.

Droog de oordopjes vervolgens af met een propere, pluisvrije doek.

Nog een handige tip: als u een witte hoofdtelefoon met een snoer heeft die onder het stof zit, kan u een potloodgom gebruiken om de donkere strepen weg te krijgen.

• Plak al het vuil samen

Een andere mogelijkheid, en onlangs een hit op TikTok: zelfklevende stopverf, die wordt gebruikt om posters op te hangen. Maak er een balletje van en druk het in je oordopjes. Wanneer u het wegtrekt, zou al het vuil in uw oordopjes moeten meekomen.

• Vermijd scherpe voorwerpen

Belangrijk bij het reinigen van uw oortjes, is dat u ze zeker niet met een scherp voorwerp aanraakt. Zaken als tandenstokers, veiligheidsspelden, metalen borstels of ruwe sponsjes kunnen immers heel wat schade aanrichten. Flosdraad is een veiligere optie om oorsmeer of andere aanslag van de rand af te schrapen. Als u klaar bent, gebruik dan een droge doek om de troep voorzichtig weg te vegen.

• Blijf weg van water

Voor de meesten onder u is het hopelijk een vanzelfsprekend advies, maar: laat geen water over uw oortjes lopen.